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Biden ve Putin Telefonda Görüştü

09.07.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden görüşmede Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e, Moskova’nın fidye yazılımı saldırıları düzenleyen gruplara karşı harekete geçmesi gerektiği mesajını verdi

Biden ve Putin Telefonda Görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Joe Biden'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Açıklamaya göre Biden ve Putin, Suriye'ye yapılan sınırötesi insani yardımın süresinin uzatılmasına ilişkin tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün oybirliğiyle kabul edilmesine uzanan süreçte iki ülkenin ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmayı övdü.

Başkan Biden, Beyaz Saray açıklamasına göre Putin'le Rusya'da faaliyet gösteren siber suçluların düzenledikleri, ABD ve dünya genelinde birçok ülkeyi etkileyen fidye yazılımı saldırılarını da ele aldı. Başkan Biden, Rusya'da faaliyet gösteren fidye yazılımı gruplarının dağıtılması için Rusya'nın harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi ve fidye yazılımlarının oluşturduğu geniş kapsamlı tehditleri bertaraf etmeye ilişkin taahhütlerini yineledi. Biden ayrıca ABD'nin bu tehditler karşısında halkı ve kritik önem taşıyan altyapıyı savunmak için gereken tüm hamleleri hayata geçireceğinin altını çizdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de günlük basın brifinginde, Biden ve Putin arasında yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesinin büyük kısmını geçen haftasonunda düzenlenen fidye yazılımı saldırısının oluşturduğunu kaydetti. Psaki ayrıca ABD'nin fidye yazılımı saldırılarını Rus hükümetinin düzenlediğine ilişkin yeni veriye sahip olmadığını kaydetti.

Biden ve Putin 16 Haziran’da da Cenevre’de ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

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