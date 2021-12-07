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Biden ve Putin Ukrayna'da artan gerilimle ilgili görüştü

07.12.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da artan gerilim ilgili görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Biden ve Putin Ukrayna'da artan gerilimle ilgili görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da artan gerilim ilgili görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Güvenli bir video ağı üzerinden organize edilen toplantı bugün Moskova'ya göre akşamüstü, Biden ve Putin arasında dostane selamlaşmayla başladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un "gerektiği kadar devam edeceğini" söylediği toplantı iki saatten uzun sürdü.

Rusya Haber Ajansı Tass, Putin'in görüşmeye Soçi'deki konutundan katıldığını belirtti.

Rusya geçtiğimiz haftalarda Ukrayna sınırına 90 binden fazla asker göndermiş olmasına rağmen saldırı amacı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Batılı güçler ise ülkenin kendi yönetimine saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor.

Biden ve Putin en son Haziran ayında İsviçre'de yüz yüze görüşmüş ancak birbirlerinin ülkesine büyükelçilerini geri gönderme konusunda anlaşmak ve nükleer silahların kontrolüne dair bir diyalog başlatmaktan başka ilerleme kaydedememişlerdi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'dan basına bilgi verilmiş; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderlerinin ortak bir strateji belirlediğini ve Ukrayna'ya yönelik askeri baskıyı artırırsa Rusya'ya çok sert ekonomik yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili uyarı yapılacağını söylemişti.

Rusya 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerini ilhak etti.

Kiev'e göre devam eden çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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