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Biden ve Sanders Kilit Eyalette Trump’ın Önünde

05.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerine yaklaşıldıkça adaylarla ilgili düzenlenen anketlerin sayısı da artıyor. Seçimlerin kaderini belirleyecek Michigan’da yapılan bir anket Demokrat Parti’nin iki başkan aday adayının eyalette Başkan Donald Trump’ın önünde olduğunu gösteriyor

Biden ve Sanders Kilit Eyalette Trump’ın Önünde

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerine yaklaşıldıkça adaylarla ilgili düzenlenen anketlerin sayısı da artıyor. Seçimlerin kaderini belirleyecek Michigan’da yapılan bir anket Demokrat Parti’nin iki başkan aday adayının eyalette Başkan Donald Trump’ın önünde olduğunu gösteriyor.

Michigan’ın gelecek yılın Kasım ayında yapılacak seçimlerde kilit eyaletlerden biri olması bekleniyor. Eyalet Trump açısından da ikinci dönem seçilme çabasında kritik önem taşıyor.

Ankete göre Biden ve Sanders bugün seçim olsa Trump’a 12 puan fark atıyor. Trump’ın oy oranı eyalette yüzde 36’da kalıyor.

1988’den 2016’ya kadar hiçbir başkanlık seçiminde Cumhuriyet adayın kazanamadığı Michigan, 2016’da siyasi gözlemcileri şoka uğratarak Trump’a destek vermişti.

Michigan kadar başkanlık seçimlerinde Wisconsin ve Pennsylvania eyaletleri de kritik öneme sahip olacak.

Anketin hata payının yüzde 4 olduğu kaydedildi. Anket Detroit News ve yerel haber kanalı WDIV-TV’de yayınlandı.

Mayıs ayında Quinnipiac Üniversitesi’nin yaptığı bir ankette de Biden Pennsylvania’da Trump’ın 11 puan önünde çıkmıştı.

Söz konusu eyaletlerde tarım sektörü önemli bir yer tutuyor. Sektör Trump’ın ticaret savaşlarından oldukça fazla etkilenmiş durumda.

Demokratlar 20’den fazla aday adayı arasından başkanlık seçiminde yarışacak ismi belirlemeye çalışırken, Cumhuriyetçiler Michigan ve Pennsylvania’da kendileri açısından avantaj sağlayacak yatırımlar yapmaya vakitlerinin olduğunu belirtiyor.

Ankete göre ayrıca, daha düşük oranlarda da olsa Demokrat Parti’nin diğer başkan aday adaylarından Pete Buttigieg, Elizabeth Warren ve Kamala Harris de Michigan’da Trump’ın üzerinde yer alıyor.

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