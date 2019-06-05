Biden ve Sanders Kilit Eyalette Trump’ın Önünde

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerine yaklaşıldıkça adaylarla ilgili düzenlenen anketlerin sayısı da artıyor. Seçimlerin kaderini belirleyecek Michigan’da yapılan bir anket Demokrat Parti’nin iki başkan aday adayının eyalette Başkan Donald Trump’ın önünde olduğunu gösteriyor.

Michigan’ın gelecek yılın Kasım ayında yapılacak seçimlerde kilit eyaletlerden biri olması bekleniyor. Eyalet Trump açısından da ikinci dönem seçilme çabasında kritik önem taşıyor.

Ankete göre Biden ve Sanders bugün seçim olsa Trump’a 12 puan fark atıyor. Trump’ın oy oranı eyalette yüzde 36’da kalıyor.

1988’den 2016’ya kadar hiçbir başkanlık seçiminde Cumhuriyet adayın kazanamadığı Michigan, 2016’da siyasi gözlemcileri şoka uğratarak Trump’a destek vermişti.

Michigan kadar başkanlık seçimlerinde Wisconsin ve Pennsylvania eyaletleri de kritik öneme sahip olacak.

Anketin hata payının yüzde 4 olduğu kaydedildi. Anket Detroit News ve yerel haber kanalı WDIV-TV’de yayınlandı.

Mayıs ayında Quinnipiac Üniversitesi’nin yaptığı bir ankette de Biden Pennsylvania’da Trump’ın 11 puan önünde çıkmıştı.