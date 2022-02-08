Biden ve Scholz’dan Ukrayna Konusunda Birlik Mesajı

Başkan Joe Biden, Ukrayna krizini görüşmek için Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Beyaz Saray’da ağırladı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Biden, Rusya ile temasların iyi niyetle devam ettiğini belirtti.

Biden, Almanya’nın Normandiya formatı kapsamında gerilimin azaltılması ve diyaloğun teşvik edilmesi çabalarına liderlik ettiğini kaydetti.

Biden, ‘‘Rusya yine de işgal konusunda ileri giderse biz ortak şekilde hazırız, tüm NATO hazır’’ sözlerini kullandı.

Biden, ‘‘Bugün başbakanla yakın işbirliğimizi konuştuk; Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi durumunda uluslararası kararlılığı açıkça gösterecek, hızlı ve ciddi sonuçları olacak güçlü bir yaptırım paketi geliştirdik’’ dedi.

Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2’nin olmayacağını da sözlerine ekledi. Ancak Başkan Biden tartışmalı doğalgaz boru hattının kullanılmamasının nasıl mümkün kılınacağını açıklamadı.

Biden, ‘‘Eğer Rusya (Ukrayna’yı) işgal ederse, o zaman Kuzey Akım 2 olmayacak. Projenin sonunu getireceğiz’’ sözlerini kullandı. Bunun nasıl olacağı sorulduğundaysa Biden, ‘‘Size söz veriyorum, bunu yapabiliriz’’ dedi.

Rus devlet enerji kurumu Gazprom’un tasarladığı Kuzey Akım 2 projesi Rusya’dan doğrudan Almanya’ya taşınan doğalgaz miktarını iki katına çıkartmayı hedefliyor. Proje Ukrayna’nın transit ülke konumunu sona erdirerek, geçiş ücretinden elde ettiği geliri de sonlandırmış olacak.

Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olası saldırgan tavrı karşısında ABD ve Almanya’nın ‘‘birleşik bir cephe’’ olduğunu ve Almanya’nın enerji boru hattı projesine rağmen iki ülkenin ‘‘uyum içinde’’ olduklarını belirtti.

Başkan Joe Biden, Amerikalı diplomatların dışında Ukrayna’daki ABD vatandaşlarının tamamının ülkeyi Rusya’nın işgal tehdidi nedeniyle terk etmesi gerektiğini söyledi. Biden, Amerikalılar’ın bir işgal durumunda çapraz ateş altında kaldıklarını görmeyi hiç istemeyeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ocak ayının sonunda Ukrayna’daki diplomatların aile üyelerine ülkeden ayrılmaları talimatını vermişti. Talimatta ayrıca istemeleri durumunda büyükelçilik personelinin de ülkeden ayrılabileceği belirtilmişti. Aynı tarihlerde Büyükelçilik, Ukrayna’daki tüm ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Ukrayna’da Ekim ayı itibarıyla 6 bin 600 vatandaşının yaşadığını sandıklarını bildirmişti.

Scholz ‘‘Rusya’ya karşı sessiz kalınamaz’’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Berlin’in Ukrayna’nın ekonomik istikrarı için büyük miktarda kaynak sağlamaya devam edeceğini söyledi.

‘‘Ukrayna’ya yapılan mali yardımların çok çok önemli bir kısmını biz sağlıyoruz’’ diyen Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya bugüne kadar yaklaşık 2 milyar dolar sağladığını belirtti. Scholz, ‘‘Bu katkıyı sürdürmeye hazırız’’ diye konuştu.

Scholz ayrıca Rusya’ya karşı sessiz kalınamayacağını belirterek Moskova’nın tutumunun Avrupa güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydetti. Scholz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda bunun maliyetinin çok çok yüksek olacağını söyledi.

ABD, Doğu Avrupa’yı Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasıyla yükselen gerilimin olası etkilerinden korumak amacıyla yaklaşık 3 bin askeri Polonya ve Romanya’ya göndereceğini açıklamıştı.

Savunma Bakanlığı ayrıca, ABD’deki yaklaşık 8 bin 500 askerini Avrupa'ya konuşlandırmak için teyakkuza geçirmişti.

