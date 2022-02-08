HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biden ve Scholz’dan Ukrayna Konusunda Birlik Mesajı

Biden ve Scholz’dan Ukrayna Konusunda Birlik Mesajı

08.02.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Ukrayna krizini görüşmek için Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Beyaz Saray’da ağırladı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Biden, Rusya ile temasların iyi niyetle devam ettiğini belirtti

Biden ve Scholz’dan Ukrayna Konusunda Birlik Mesajı

Başkan Joe Biden, Ukrayna krizini görüşmek için Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Beyaz Saray’da ağırladı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Biden, Rusya ile temasların iyi niyetle devam ettiğini belirtti.

Biden, Almanya’nın Normandiya formatı kapsamında gerilimin azaltılması ve diyaloğun teşvik edilmesi çabalarına liderlik ettiğini kaydetti.

Biden, ‘‘Rusya yine de işgal konusunda ileri giderse biz ortak şekilde hazırız, tüm NATO hazır’’ sözlerini kullandı.

Biden, ‘‘Bugün başbakanla yakın işbirliğimizi konuştuk; Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi durumunda uluslararası kararlılığı açıkça gösterecek, hızlı ve ciddi sonuçları olacak güçlü bir yaptırım paketi geliştirdik’’ dedi.

Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2’nin olmayacağını da sözlerine ekledi. Ancak Başkan Biden tartışmalı doğalgaz boru hattının kullanılmamasının nasıl mümkün kılınacağını açıklamadı.

Biden, ‘‘Eğer Rusya (Ukrayna’yı) işgal ederse, o zaman Kuzey Akım 2 olmayacak. Projenin sonunu getireceğiz’’ sözlerini kullandı. Bunun nasıl olacağı sorulduğundaysa Biden, ‘‘Size söz veriyorum, bunu yapabiliriz’’ dedi.

Rus devlet enerji kurumu Gazprom’un tasarladığı Kuzey Akım 2 projesi Rusya’dan doğrudan Almanya’ya taşınan doğalgaz miktarını iki katına çıkartmayı hedefliyor. Proje Ukrayna’nın transit ülke konumunu sona erdirerek, geçiş ücretinden elde ettiği geliri de sonlandırmış olacak.

Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olası saldırgan tavrı karşısında ABD ve Almanya’nın ‘‘birleşik bir cephe’’ olduğunu ve Almanya’nın enerji boru hattı projesine rağmen iki ülkenin ‘‘uyum içinde’’ olduklarını belirtti.

Başkan Joe Biden, Amerikalı diplomatların dışında Ukrayna’daki ABD vatandaşlarının tamamının ülkeyi Rusya’nın işgal tehdidi nedeniyle terk etmesi gerektiğini söyledi. Biden, Amerikalılar’ın bir işgal durumunda çapraz ateş altında kaldıklarını görmeyi hiç istemeyeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ocak ayının sonunda Ukrayna’daki diplomatların aile üyelerine ülkeden ayrılmaları talimatını vermişti. Talimatta ayrıca istemeleri durumunda büyükelçilik personelinin de ülkeden ayrılabileceği belirtilmişti. Aynı tarihlerde Büyükelçilik, Ukrayna’daki tüm ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Ukrayna’da Ekim ayı itibarıyla 6 bin 600 vatandaşının yaşadığını sandıklarını bildirmişti.

Scholz ‘‘Rusya’ya karşı sessiz kalınamaz’’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Berlin’in Ukrayna’nın ekonomik istikrarı için büyük miktarda kaynak sağlamaya devam edeceğini söyledi.

‘‘Ukrayna’ya yapılan mali yardımların çok çok önemli bir kısmını biz sağlıyoruz’’ diyen Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya bugüne kadar yaklaşık 2 milyar dolar sağladığını belirtti. Scholz, ‘‘Bu katkıyı sürdürmeye hazırız’’ diye konuştu.

Scholz ayrıca Rusya’ya karşı sessiz kalınamayacağını belirterek Moskova’nın tutumunun Avrupa güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydetti. Scholz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda bunun maliyetinin çok çok yüksek olacağını söyledi.

ABD, Doğu Avrupa’yı Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasıyla yükselen gerilimin olası etkilerinden korumak amacıyla yaklaşık 3 bin askeri Polonya ve Romanya’ya göndereceğini açıklamıştı.

Savunma Bakanlığı ayrıca, ABD’deki yaklaşık 8 bin 500 askerini Avrupa'ya konuşlandırmak için teyakkuza geçirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet'ten 'mülakat listesi' açıklaması! "Herkes bilsin ki..."Diyanet'ten 'mülakat listesi' açıklaması! "Herkes bilsin ki..."
Isparta'daki görev değişikliğiyle ilgili flaş iddiaIsparta'daki görev değişikliğiyle ilgili flaş iddia
Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar varÜsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

İlginizi Çekebilir

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.