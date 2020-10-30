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Biden ve Trump Seçime 5 Gün Kala Florida’da

30.10.2020 00:36 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden seçmenlerine 3 Kasım günü sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Her iki aday özellikle Trump’ın bir dönem daha görevde kalıp kalmayacağını belirlemede kritik öneme sahip Florida eyaletini ziyaret etti

Biden ve Trump Seçime 5 Gün Kala Florida’da

Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden seçmenlerine 3 Kasım günü sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Her iki aday özellikle Trump’ın bir dönem daha görevde kalıp kalmayacağını belirlemede kritik öneme sahip Florida eyaletini ziyaret etti.

73 milyondan fazla seçmen oyunu seçimden önce kullandı. Bunların yaklaşık üçte ikisini posta yoluyla kullanılan oylar oluşturuyor. Trump ve Biden da henüz oylarını kullanmamış olan milyonlarca kişiyi 3 Kasım Salı günü oy kullanmaya çağırdı.

Geleneksel olarak seçim günü sandığa gidenlerin çoğu Cumhuriyetçi; erken oy kullananların çoğu da Demokrat eğilimli olsa da, ABD’de 227 bin kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü pandemisi belirsizliği de beraberinde getirdi.

Trump ve Biden Florida’nın Tampa kentinde aynı gün miting düzenledi. Her iki aday da eyaletin batı ucunu ziyaret etti. Burası yerleşimlerin hızla büyüdüğü, banliyölerin gittikçe genişlediği ve başkanlık seçimlerinde de yarışın her zaman çekişmeli geçtiği bölgesi.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, “Güç sizde. Florida maviye dönerse (Demokrat Parti’nin rengi) bu iş biter” dedi.

Trump’ı Tampa mitinginde eşi First Lady Melania Trump, “Donald’ın liderliğinde kuru gürültüyü engelleyip size Amerikan halkına odaklandık” sözleriyle kürsüye davet etti.

Başkan Trump ise, bahar aylarında Corona virüsü salgınının patlak vermesinin ardından milyonlarca kişinin işsiz kalmasıyla rekor düşüş yaşayan ekonominin Temmuz-Eylül ayları arasındaki dönemi kapsayan çeyrekte yüzde 33,1 oranında büyüdüğü tahminine ilişkin verileri öne çıkardı.

Twitter hesabından “Bu harika verilerin 3 Kasım’dan önce gelmesine çok memnun oldum” diyen Trump, Joe Biden’ın seçilmesi halinde bunun çok ciddi sonuçlarının olacağını savundu.

Ekonomi uzmanlarıysa, Corona virüsü vaka sayılarının yeniden tırmanmasıyla yeni tehditlerle karşı karşıya kalan ekonominin yeniden zayıflamaya başladığı, işe alımların yavaşladığı ve federal yardım paketi kapsamında sağlanan yardımların da büyük ölçüde tükendiği uyarısında bulundu.

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyetçi rakibini ekonomik verilere ilişkin eleştirdi. Biden, “Toparlanma tamamen durmasa da yavaşladı. Yaşanan toparlanma en tepedekilere yardımcı oluyor. On milyonlarca çalışan aile ve küçük ölçekli işletmelerse ihmal ediliyor” dedi.

Adaylar seçime kadar hangi eyaletlere odaklanıyor?

Trump’ın Cumartesi günü Pennsylvania’da üç miting düzenlemesi ve seçim kampanyasının son 48 saatinde Florida, Michigan, Georgia ve yine Pennsylvania eyaletlerini kapsayan yoğun bir miting programını başlatması bekleniyor.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Biden ise haftanın geri kalanında 2016 seçimlerinde Trump’ın kazandığı Iowa, Wisconsin ve daha sonra da Michigan eyaletlerine gitmesi bekleniyor. Biden’ın Michigan’da sahada kendisine destek veren eski başkan Barack Obama ile ortak bir miting düzenlemesi planlanıyor.

Biden’ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Demokrat adayın Cuma günü Minnesota’yı ziyaret edeceği belirtildi. 2016 seçiminde Hillary Clinton’ın kazandığı ancak Trump’ın bu yılki seçimlerde almayı umduğu Minnesota’da Trump da aynı gün Biden’ın ziyaretinin ardından miting yapacak.

ABD’de pandeminin olumsuz etkileri ise gittikçe tırmanıyor. 39 eyalette virüs yüzünden can kaybı yükseliyor. Ülke genelinde bir günde görülen ortalama can kaybı 805. Bu rakam iki hafta önce 714’tü.

Can kaybı ve vakalardaki keskin artış mali piyasaları da olumsuz etkiledi. Dow Jones endeksi 900 puan değer kaybetti.

Borsalardaki yükselişi sık sık önceki açıklamalarında gündeme getiren Trump yaşanan değer kaybından söz etmedi.

Cumhuriyetçi Parti henüz oy kullanmamış olan seçmenlere ulaşmaya çalışıyor

ABD Başkanı Cumhuriyetçi Parti’nin geniş kapsamlı saha ve veri operasyonuna güveniyor. Cumhuriyetçi Parti elindeki imkanları kullanarak şimdiye kadar oy kullanmamış olan seçmenlere ulaşıyor.

Sahada üç binden fazla personeli bulunan ve 2,5 milyon da gönüllüyle çalıştığını belirten Cumhuriyetçi Parti, elindeki bilgileri Trump seçmeninin sandığa gitmesini sağlamak üzere kullanacak.

Cumhuriyetçi Parti’nin bu çabası en çok Florida eyaletinde önem taşıyor. Bu eyaletin 20 seçici delegesinin oyu olmadan Trump’a zafere giden yolun açılması olası görünmüyor.

Trump’ın kampanyası nakit sıkıntısı yaşıyor, Biden cephesi internet reklamlarına para harcıyor

Trump son dönemde seçim kampanyasında yaşadığı nakit sıkıntısı sebebiyle reklam sorununu yerel kanalların ziyaretine ilişkin yaptığı haber ve yayınlarla kapatmaya çalışıyor.

Kantar/CMAG şirketinin verilerine göre, Biden ve müttefikleri ise Florida’da Trump’ın neredeyse üç katı kadar para harcıyor.

Biden’ın seçim kampanyası başkanlık seçimine günler kala seçmene son mesajlarını vermek amacıyla online reklamlara milyonlarca dolar para harcıyor.

Sosyal medya platformlarinda da yayınlanan internet reklamlarında Trump’ın Corona virüsü pandemisiyle mücadelede başarısız olmakla eleştiren Biden, “Seçimlerde gururlu bir Demokrat olarak yarışıyorum ancak Amerika’nın başkanı olarak yöneteceğim” mesajını veriyor.

Cumhuriyetçi Parti ise Perşembe günü seçmenlere verdiği kapanış mesajında, başkan adayı Trump’tan söz etmeden vergilerin düşürülmesi ve sağlık sigortası gibi partinin geleneksel mesajlarına odaklandı. Bu yaklaşım, Cumhuriyetçi Parti’nin senato için yarışan Cumhuriyetçi adayları seçim kampanyalarında güçlendirme çabası olarak yorumlandı.

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