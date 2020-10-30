Biden ve Trump Seçime 5 Gün Kala Florida’da

Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden seçmenlerine 3 Kasım günü sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Her iki aday özellikle Trump’ın bir dönem daha görevde kalıp kalmayacağını belirlemede kritik öneme sahip Florida eyaletini ziyaret etti.

73 milyondan fazla seçmen oyunu seçimden önce kullandı. Bunların yaklaşık üçte ikisini posta yoluyla kullanılan oylar oluşturuyor. Trump ve Biden da henüz oylarını kullanmamış olan milyonlarca kişiyi 3 Kasım Salı günü oy kullanmaya çağırdı.

Geleneksel olarak seçim günü sandığa gidenlerin çoğu Cumhuriyetçi; erken oy kullananların çoğu da Demokrat eğilimli olsa da, ABD’de 227 bin kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü pandemisi belirsizliği de beraberinde getirdi.

Trump ve Biden Florida’nın Tampa kentinde aynı gün miting düzenledi. Her iki aday da eyaletin batı ucunu ziyaret etti. Burası yerleşimlerin hızla büyüdüğü, banliyölerin gittikçe genişlediği ve başkanlık seçimlerinde de yarışın her zaman çekişmeli geçtiği bölgesi.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, “Güç sizde. Florida maviye dönerse (Demokrat Parti’nin rengi) bu iş biter” dedi.