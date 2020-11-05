Biden ve Trump’ı Zafere Taşıyacak Senaryolar

ABD Başkanlık seçiminin kazananı 270 Seçici Kurul üyesinin oyunu alan aday olacak. Şu anda Demkorat aday Joe Biden 253, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 214 delegeyi kazanmış görünüyor. ABD Başkanlık seçimlerinde sonucu adayların başabaş gittiği bir dizi eyalet belirleyecek. Bu eyaletler Arizona, Georgia, Nevada, Kuzey Carolina ve Pennsylvania.
Biden'ın kazanması için senaryolar
Pennsylvania
Seçici Kurul üye sayısı 20 olan Pennsylvania’yı kazanırsa Biden başkanlık yarışını da kazanacak. Eyalette erken kullanılan oylar ve posta ile verilen oyların sayısı artınca Biden’ın da avantajı artmaya, Trump ile arasındaki fark kapanmaya başladı.
Nevada + Arizona
Bir diğer senaryo ise Biden’ın 6 seçici kurul üyesi olan Nevada’da üstünlüğünü koruması, bunun yanı sıra 11 seçici kurul üyesi olan Arizona’yı da kazanması. Bazı haber kuruluşları Biden’ı şimdiden Arizona’yı kazanmış gösteriyor. Ancak eyalette hala binlerce oy sayılmayı bekliyor.
Nevada + Georgia ya da Arizona
Biden için zafere giden üçüncü yol ise diğer ikisinden daha düşük bir olasılık olsa da hala mümkün. O da hem 6 seçici kurul üyesi olan Nevada’yı hem de 16 seçici kurul üyesi olan Georgia’yı kazanması. Biden, Nevada’nın yanında Arizona ya da Georgia’dan birini kazanırsa Pennsylvania’yı kazanmasına gerek kalmayacak.
Trump'ın kazanması için senaryolar
- Pennsylvania 20 seçici kurul üyesi, Georgia 16 seçici kurul üyesi, Kuzey Carolina 15 seçici kurul üyesi ve Arizona 11 Seçici Kurul üyesi.
- Pennsylvania 20 Seçici Kurul üyesi, Georgia 16 Seçici Kurul üyesi, Kuzey Carolina 15 Seçici Kurul üyesi ve Nevada 6 Seçici Kurul üyesi
Başkan Trump’ı seçimde zafere götürecek yol Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina’daki üstünlüğünü korumasından geçiyor. Bu iki eyaletin yanı sıra Trump’ın Arizona ve Nevada’dan birini de alması gerekiyor.
Kilit eyaletlerdeki son durum
Reuters haber ajansının Edison Araştırma Merkezi'nden derlediği verilere göre kilit eyaletlerde son durum şöyle:
Arizona
Biden yüzde 2,4 önde.
Oyların yüzde 14’ü sayılmadı.
Georgia
Trump yüzde 0,3 puanla önde.
Oyların yüzde 2’si sayılmadı.
Nevada
Biden yüzde 0,9 puanla önde.
Oyların yüzde 12’si sayılmadı.
Kuzey Carolina
Trump yüzde 1,4 puanla önde.
Oyların yüzde 5’i sayılmadı.
Pennsylvania
Trump yüzde 1,7 puanla önde.
Oyların yüzde 8’i sayılmadı.