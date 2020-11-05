Biden ve Trump’ı Zafere Taşıyacak Senaryolar

ABD Başkanlık seçiminin kazananı 270 Seçici Kurul üyesinin oyunu alan aday olacak. Şu anda Demkorat aday Joe Biden 253, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 214 delegeyi kazanmış görünüyor. ABD Başkanlık seçimlerinde sonucu adayların başabaş gittiği bir dizi eyalet belirleyecek. Bu eyaletler Arizona, Georgia, Nevada, Kuzey Carolina ve Pennsylvania.

Biden'ın kazanması için senaryolar

Pennsylvania

Seçici Kurul üye sayısı 20 olan Pennsylvania’yı kazanırsa Biden başkanlık yarışını da kazanacak. Eyalette erken kullanılan oylar ve posta ile verilen oyların sayısı artınca Biden’ın da avantajı artmaya, Trump ile arasındaki fark kapanmaya başladı.

Nevada + Arizona

Bir diğer senaryo ise Biden’ın 6 seçici kurul üyesi olan Nevada’da üstünlüğünü koruması, bunun yanı sıra 11 seçici kurul üyesi olan Arizona’yı da kazanması. Bazı haber kuruluşları Biden’ı şimdiden Arizona’yı kazanmış gösteriyor. Ancak eyalette hala binlerce oy sayılmayı bekliyor.

Nevada + Georgia ya da Arizona

Biden için zafere giden üçüncü yol ise diğer ikisinden daha düşük bir olasılık olsa da hala mümkün. O da hem 6 seçici kurul üyesi olan Nevada’yı hem de 16 seçici kurul üyesi olan Georgia’yı kazanması. Biden, Nevada’nın yanında Arizona ya da Georgia’dan birini kazanırsa Pennsylvania’yı kazanmasına gerek kalmayacak.