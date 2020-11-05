HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden ve Trump’ı Zafere Taşıyacak Senaryolar

Biden ve Trump’ı Zafere Taşıyacak Senaryolar

05.11.2020 23:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık seçiminin kazananı 270 Seçici Kurul üyesinin oyunu alan aday olacak. Şu anda Demkorat aday Joe Biden 253, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 214 delegeyi kazanmış görünüyor. ABD Başkanlık seçimlerinde sonucu adayların başabaş gittiği bir dizi eyalet belirleyecek

Biden ve Trump’ı Zafere Taşıyacak Senaryolar

ABD Başkanlık seçiminin kazananı 270 Seçici Kurul üyesinin oyunu alan aday olacak. Şu anda Demkorat aday Joe Biden 253, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 214 delegeyi kazanmış görünüyor. ABD Başkanlık seçimlerinde sonucu adayların başabaş gittiği bir dizi eyalet belirleyecek. Bu eyaletler Arizona, Georgia, Nevada, Kuzey Carolina ve Pennsylvania.

Biden'ın kazanması için senaryolar

Pennsylvania

Seçici Kurul üye sayısı 20 olan Pennsylvania’yı kazanırsa Biden başkanlık yarışını da kazanacak. Eyalette erken kullanılan oylar ve posta ile verilen oyların sayısı artınca Biden’ın da avantajı artmaya, Trump ile arasındaki fark kapanmaya başladı.

Nevada + Arizona

Bir diğer senaryo ise Biden’ın 6 seçici kurul üyesi olan Nevada’da üstünlüğünü koruması, bunun yanı sıra 11 seçici kurul üyesi olan Arizona’yı da kazanması. Bazı haber kuruluşları Biden’ı şimdiden Arizona’yı kazanmış gösteriyor. Ancak eyalette hala binlerce oy sayılmayı bekliyor.

Nevada + Georgia ya da Arizona

Biden için zafere giden üçüncü yol ise diğer ikisinden daha düşük bir olasılık olsa da hala mümkün. O da hem 6 seçici kurul üyesi olan Nevada’yı hem de 16 seçici kurul üyesi olan Georgia’yı kazanması. Biden, Nevada’nın yanında Arizona ya da Georgia’dan birini kazanırsa Pennsylvania’yı kazanmasına gerek kalmayacak.

Trump'ın kazanması için senaryolar

- Pennsylvania 20 seçici kurul üyesi, Georgia 16 seçici kurul üyesi, Kuzey Carolina 15 seçici kurul üyesi ve Arizona 11 Seçici Kurul üyesi.

- Pennsylvania 20 Seçici Kurul üyesi, Georgia 16 Seçici Kurul üyesi, Kuzey Carolina 15 Seçici Kurul üyesi ve Nevada 6 Seçici Kurul üyesi

Başkan Trump’ı seçimde zafere götürecek yol Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina’daki üstünlüğünü korumasından geçiyor. Bu iki eyaletin yanı sıra Trump’ın Arizona ve Nevada’dan birini de alması gerekiyor.

Kilit eyaletlerdeki son durum

Reuters haber ajansının Edison Araştırma Merkezi'nden derlediği verilere göre kilit eyaletlerde son durum şöyle:

Arizona

Biden yüzde 2,4 önde.

Oyların yüzde 14’ü sayılmadı.

Georgia

Trump yüzde 0,3 puanla önde.

Oyların yüzde 2’si sayılmadı.

Nevada

Biden yüzde 0,9 puanla önde.

Oyların yüzde 12’si sayılmadı.

Kuzey Carolina

Trump yüzde 1,4 puanla önde.

Oyların yüzde 5’i sayılmadı.

Pennsylvania

Trump yüzde 1,7 puanla önde.

Oyların yüzde 8’i sayılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Trump’ın ekibinin Michigan ve Georgia'daki dava başvuruları reddedildi
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Trump'a: Sakinleş
İklim aktivisti Greta Thunberg'den Trump'a mesaj
Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı
Biden seçimi kazanırsa Türkiye ile ilişkiler nasıl olur? Flaş açıklama
Türkiye'yi nasıl etkiler? Biden seçimi kazanırsa...
ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi
Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi
ABD seçiminde flaş gelişme! Trump'ın açtığı dava reddedildi
ABD seçiminde flaş gelişme! Trump'ın açtığı dava reddedildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.