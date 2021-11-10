HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden ve Von Der Leyen Beyaz Saray’da Görüşecek

Biden ve Von Der Leyen Beyaz Saray’da Görüşecek

10.11.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkili görüşmede ABD ile AB arasındaki ticari ilişkiler, Batı Balkanlar’daki durum, enerji fiyatları ve diğer dış politika meseleleri ele alınacak

Başkan Joe Biden bugün Beyaz Saray’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşecek. Görüşmede ABD ile AB arasındaki ticari ilişkiler, Batı Balkanlar’daki durum ve diğer dış politika meseleleri ele alınacak.

Biden ve von der Leyen Washington’da yapılması planlanan görüşmeden önce Roma’da G-20 zirvesinde ve Glasgow’daki BM iklim zirvesi kapsamında biraraya gelmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin bu görüşmelerdeki konuları ele almaya devam edecekleri ve ortak bir ABD-AB ticaret ve teknoloji konseyi oluşturulması, küresel ısınma ve Ukrayna ile Batı Balkanlar gibi bölgesel sorunlar konusunda yol haritası belirleyecekleri kaydedildi.

Demokrat Biden eski Başkan Donald Trump’ın ardından Avrupa ile bağları yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Cumhuriyetçi Trump, görev süresi boyunca çeşitli uluslararası ittifaklardan ülkeyi çıkarmış, AB ile ilişkileri de dış politikasından etkilenmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Emily Horne, Başkan Biden’ın ABD’nin temel ortaklarından biri olarak gördüğü AB’ye desteğini her fırsatta dile getirdiğini belirtti.

Transatlantik ilişkileri Biden döneminde iyileşti. ABD ve AB, uçak sübvansiyonları ve çelik üretimi konusundaki iki büyük ticaret anlaşmazlığını çözdü ve Çin’in oluşturabileceği daha büyük tehditler karşısında ortak mücadeleyi güçlendirme kararı aldı.

Biden ve von der Leyen’in görüşmede, enflasyon kaygısını arttıran enerji fiyatlarındaki ani yükseliş konusunu da ele alabileceği sanılıyor. G-20 zirvesi de bu konuda derin tartışmalara sahne olmuştu.

OPEC ve ortaklarına petrol arzını arttırmaları için baskı yapan Biden, tek başına üretimi arttırma kapasitesine sahip önde gelen enerji üreticisi G-20 ülkelerine daha güçlü küresel iyileşmeye destek olmaları çağrısı yapıyor.

Beyaz Saray, OPEC ve ortaklarının üretimi arttırmaması halinde çeşitli seçenekleri değerlendireceğini belirtti, ancak bu seçeneklerin ne olabileceğine değinmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
NASA'dan üzen karar!NASA'dan üzen karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.