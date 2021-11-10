Biden ve Von Der Leyen Beyaz Saray’da Görüşecek

Başkan Joe Biden bugün Beyaz Saray’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşecek. Görüşmede ABD ile AB arasındaki ticari ilişkiler, Batı Balkanlar’daki durum ve diğer dış politika meseleleri ele alınacak.

Biden ve von der Leyen Washington’da yapılması planlanan görüşmeden önce Roma’da G-20 zirvesinde ve Glasgow’daki BM iklim zirvesi kapsamında biraraya gelmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin bu görüşmelerdeki konuları ele almaya devam edecekleri ve ortak bir ABD-AB ticaret ve teknoloji konseyi oluşturulması, küresel ısınma ve Ukrayna ile Batı Balkanlar gibi bölgesel sorunlar konusunda yol haritası belirleyecekleri kaydedildi.

Demokrat Biden eski Başkan Donald Trump’ın ardından Avrupa ile bağları yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Cumhuriyetçi Trump, görev süresi boyunca çeşitli uluslararası ittifaklardan ülkeyi çıkarmış, AB ile ilişkileri de dış politikasından etkilenmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Emily Horne, Başkan Biden’ın ABD’nin temel ortaklarından biri olarak gördüğü AB’ye desteğini her fırsatta dile getirdiğini belirtti.

Transatlantik ilişkileri Biden döneminde iyileşti. ABD ve AB, uçak sübvansiyonları ve çelik üretimi konusundaki iki büyük ticaret anlaşmazlığını çözdü ve Çin’in oluşturabileceği daha büyük tehditler karşısında ortak mücadeleyi güçlendirme kararı aldı.

Biden ve von der Leyen’in görüşmede, enflasyon kaygısını arttıran enerji fiyatlarındaki ani yükseliş konusunu da ele alabileceği sanılıyor. G-20 zirvesi de bu konuda derin tartışmalara sahne olmuştu.

OPEC ve ortaklarına petrol arzını arttırmaları için baskı yapan Biden, tek başına üretimi arttırma kapasitesine sahip önde gelen enerji üreticisi G-20 ülkelerine daha güçlü küresel iyileşmeye destek olmaları çağrısı yapıyor.

Beyaz Saray, OPEC ve ortaklarının üretimi arttırmaması halinde çeşitli seçenekleri değerlendireceğini belirtti, ancak bu seçeneklerin ne olabileceğine değinmedi.

