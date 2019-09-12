Biden ve Warren İlk Defa Aynı Sahnede Kozlarını Paylaşacak

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için yarışan 10 Demokrat başkan aday adayı bu akşam Houston kentinde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.
Anketlerde önde giden Joe Biden ve Elizabeth Warren ilk defa aynı sahneyi paylaşacak.
Eski Başkan Yardımcısı Biden merkezci, Warren ve Bernie Sanders ise daha yenilikçi olarak niteleniyor.
Demokrat Senatörler Kamala Harris ve Cory Booker ile South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg’in de aralarında olduğu diğer 7 aday da Biden, Warren ve Sanders’la birlikte aynı sahnede olacak.
Daha önceki tartışma programları aday sayısının 20’yi bulması nedeniyle iki günde gerçekleştiriliyordu.
Demokrat Parti adaylık kriterini daha da sıkılaştırınca tartışma programına katılabilen aday adayı sayısı 10’a düştü.
Daha önceki tartışmalar bir hayli çekişmeli geçmişti. Harris ve Booker Biden’ı hedef alan açıklamalarda bulunmuşlardı.
Birbirlerini eleştirmeyeceklerini daha önce açıklayan Warren ve Sanders da daha önceki tartışma programlarında merkeziyetçi aday adaylarını hedef almışlardı.
Ancak bu sefer hedefteki isim Warren olabilir. Bununla birlikte Warren, Biden’ı eleştirmek için harekete de geçebilir.
Son bir anket Warren’ı Biden’ın arkasından ikinci sırada gösteriyor. Sanders ise üçüncü sırada.
Biden ve Warren yıllar önce bir Senato komisyonunda tartışmıştı. O dönem hukuk profesörü olan Warren, Biden’la kişisel borçlar için iflası zorlaştıran yasa tasarısına destek verdiği için tartışmıştı.
Hemen hemen bütün anketlerde Biden, Sanders, Warren ismi ilk üçte yer alıyor. Biden liderliği bir anket dışında diğer isimlere kaptırmış değil.
Genelde Sanders’ın ikinci çıktığı anketlerde Warren da zaman zaman ikinci olabiliyor.
Son yapılan ankete göre de Biden yüzde 24’le birinci, Warren yüzde 18’le ikinci Sanders da yüzde 17’yle üçüncü sırada.
Bu 3 aday adayının dışında herhangi bir isim çift rakamlı destek oranına ulaşamadı.
Bu arada gelecek ay yapılacak tartışma programına milyarder işadamı Tom Steyer katılmayı hak etti. Bu, bir sonraki tartışma programının yine iki gece olarak düzenlenebileceği anlamına geliyor.
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