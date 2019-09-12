Biden ve Warren İlk Defa Aynı Sahnede Kozlarını Paylaşacak

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için yarışan 10 Demokrat başkan aday adayı bu akşam Houston kentinde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

Anketlerde önde giden Joe Biden ve Elizabeth Warren ilk defa aynı sahneyi paylaşacak.

Eski Başkan Yardımcısı Biden merkezci, Warren ve Bernie Sanders ise daha yenilikçi olarak niteleniyor.

Demokrat Senatörler Kamala Harris ve Cory Booker ile South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg’in de aralarında olduğu diğer 7 aday da Biden, Warren ve Sanders’la birlikte aynı sahnede olacak.

Daha önceki tartışma programları aday sayısının 20’yi bulması nedeniyle iki günde gerçekleştiriliyordu.

Demokrat Parti adaylık kriterini daha da sıkılaştırınca tartışma programına katılabilen aday adayı sayısı 10’a düştü.

Daha önceki tartışmalar bir hayli çekişmeli geçmişti. Harris ve Booker Biden’ı hedef alan açıklamalarda bulunmuşlardı.

Birbirlerini eleştirmeyeceklerini daha önce açıklayan Warren ve Sanders da daha önceki tartışma programlarında merkeziyetçi aday adaylarını hedef almışlardı.