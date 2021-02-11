Biden ve Xi'den İlk Telefon Görüşmesi

Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Biden, Pekin'in ekonomi alanındaki haksız yöntemleri, Hong Kong'a yönelik baskıcı uygulamaları, Şincan'daki insan hakları ihlalleri ve Çin'in Tayvan dahil bölgede nüfuzunu giderek daha da pekiştirici eylemlerde bulunması hakkındaki temel kaygılarının altını çizdi" denildi.

İki liderin ayrıca Corona virüsü pandemisini, iklim değişikliğini ve Washington ile Pekin'in, Beyaz Saray'ın silah kontrolu konusunda "elverişli, sonuç-odaklı taahhütler" arayışına girme imkanını ele aldıkları kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın "Amerikan halkının güvenlik, refah, sağlık ve hayat tarzının korunması, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus bölgesinin özgürlük ve açıklığının korunması yönündeki önceliklerini yinelediği" bildirildi.

Başkan Joe Biden ve Çin Devlet Başkan Xi Jinping, Biden'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasından bu yana ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin devlet televizyonu ise Devlet Başkanı Xi'nin Biden'a iki ülke arasındaki farklılıkları gidermenin ve yönetmenin tek yolunun ikili işbirliğinden geçtiğini söylediğini bildirdi. Xi, yanlış anlaşılmaları önlemek için bire bir diyalog mekanizmalarının başlaması çağrısında bulundu.

Çin televizyonu ayrıca Xi'nin Biden'a Amerika'nın Tayvan, Hong Kong ve Şincan gibi meselelere "ihtiyatlı" bir şekilde yaklaşacağını umduğunu söylediğini bildirdi. Xi, bunların Çin'in iç meseleleri olduğunu ve "egemenlik hakları ve topraksal bütünlüğünü" ilgilendirdiğini kaydetti.

Biden ve Xi arasındaki telefon görüşmesi, Biden'ın başkomutan olarak ABD Savunma Bakanlığı'na yaptığı ilk ziyaretten birkaç saat sonra gerçekleşti. Biden, Pentagon ziyaretinde, yönetiminin giderek yükselen bir Çin'e karşı hazırlandığını, ABD'nin Çin stratejisinden teknoloji ve istihbarata, Pekin'le ilgili tüm meseleleri masaya yatıracak bir görev gücü oluşturulacağını kaydetti.

Başkan Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı içindeki sivil ve askeri uzmanlardan oluşacak görev gücü, Çin'le ilgili meselelerde sağlam bir yol çizmemiz için önümüzdeki birkaç ay içinde Savunma Bakanı [Lloyd] Austin'e kilit öncelikler ve kararlar hakkında tavsiyelerini sunacak" dedi.