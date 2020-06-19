''Biden Yardımcılığına Beyaz Olmayan Bir Kadın Seçmeli''

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ı Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kendisine başkan yardımcısı olarak beyaz olmayan bir kadın seçmeye çağırarak adını olası başkan yardımcıları listesinden çektiğini açıkladı.
Güney Carolina eyaletinde 29 Şubat'ta yapılan Demokrat Parti ön seçiminde hayalkırıklığı yaratan bir sonuç aldıktan sonra 2 Mart'ta başkanlık kampanyasını sona erdirdiğini açıklayan Amy Klobuchar, Amerika'daki ırksal gerginliklerin tırmanması üzerine son dönemde başkan yardımcılığı olasılığının da giderek azaldığına tanık oldu.
Klobuchar, MSNBC kanalında yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı olarak bir kadın siyasetçi seçeceği taahhüdü veren Biden'a hitaben, ''Su an, seçim pusulasına beyaz olmayan bir kadının adının yazılacağı zaman. Eğer bu ülkeyi hemen şimdi iyileştirmek istiyorsanız seçim pusulasına siyah bir kadının adını yazmak bunu gerçekleştirmenin olağanüstü bir yolu olur'' dedi.
Biden ise Perşembe günü paylaştığı bir Twitter mesajında Klobuchar'dan övgü dolu sözlerle bahsetti, ''azimli ve kararlı'' Klobuchar için ''Sizin yardımınızla Donald Trump'ı mağlup edeceğiz'' dedi.
Klobuchar'ın Biden tarafından başkan yardımcısı olarak belirlenme olasılığı, Minneapolis'te siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden sonra giderek azalmıştı. Amy Klobuchar, 1990'lı yılların sonları, 2000'li yılların başlarında Minneapolis'in de içinde bulunduğu Hennepin ilçesinde başsavcılık yapmış, bu dönemde çoğu azınlık olmak üzere 25'ten fazla kişi, polisle yüzleştikleri olaylarda hayatını kaybetmişti.
Klobuchar, Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine patlak veren protestolar sırasında, başsavcılık yaptığı Hennepin ilçesinde polisin karıştığı şiddet eylemlerinde hiçbir polis memurunu suçlu bulmadığı eleştirileriyle karşılaştı. Floyd'u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin, 2006'da, insanları bıçaklamakla ve polise silah doğrultmakla suçlanan bir adamın vurularak öldürüldüğü söz konusu vakalardan birine karışmıştı.
Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen Güney Carolina eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi siyah siyasetçi James Clyburn, Floyd'un ölümünü izleyen günlerde, başkan yardımcılığı görevi için ''son derece vasıflı'' olmasına rağmen Floyd olayı nedeniyle bu göreve seçilme olasılığının düşük olduğunu kaydetmiş, ''Klobuchar açısından çok kötü zamanlama'' demişti.
Ancak Floyd'un ölümünden önce bile çok sayıda hak savunucusu, Biden'i beyaz olmayan bir kadın yardımcı seçmeye çağırıyordu. Bunun amacı, hem Demokrat Parti'nin oy pusulası üzerinde çok ırklı bir koalisyon inşa etmek hem de 77 yaşındaki bir adayı etkileyici bulmayan genç seçmenleri harekete geçirmekti.
Azınlık kadınların siyasi liderliği için mücadele eden She the People örgütünün kurucusu Aimee Allison, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Klobuchar'ı ''tehlikeli ve sorumsuzca yapılacak bir tercih'' olarak değerlendirmiş, ''Klobuchar'ı başkan yardımcısı olarak seçmek, Demokratlar'ın kazanmak zorunda olduğu tabanı kaybetme riski almak anlamına gelir. Bu, Demokratlar'ın Beyaz Saray'ı kazanma şansına indirilecek ölümcül bir darbe olur'' şeklinde konuşmuştu.
Kimileriyse Biden'ın, ön seçimlerde Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ı destekleyen kitlelerin de desteğini toplayacak, daha ilerici bir başkan yardımcısı tercih etmesinden yana. Biden gibi Klobuchar da Sanders ve Warren'la ön seçim sürecinde sağlık hizmetleri gibi en kritik meseleler üzerinde anlaşmazlık yaşamış, hatta devlet güvenceli ''herkese sağlık sigortası'' önerisini ''elde etmesi imkansız'' olarak değerlendirmişti.
Biden'ın yardımcı seçimi süreciyle ilgili bilgi sahibi olan Demokratlar'ın Associated Press haber ajansına söylediğine göre Biden'ın araştırma komitesi, ilk görüşmelerden sonra başkan yardımcısı adaylarını altıya indirdi. Bunlar arasında California Senatörü Kamala Harris, eski Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da bulunuyor.
Biden'ın başkan yardımcısı seçimini 1 Ağustos'a kadar açıklaması bekleniyor.