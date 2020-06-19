''Biden Yardımcılığına Beyaz Olmayan Bir Kadın Seçmeli''

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ı Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kendisine başkan yardımcısı olarak beyaz olmayan bir kadın seçmeye çağırarak adını olası başkan yardımcıları listesinden çektiğini açıkladı. Güney Carolina eyaletinde 29 Şubat'ta yapılan Demokrat Parti ön seçiminde hayalkırıklığı yaratan bir sonuç aldıktan sonra 2 Mart'ta başkanlık kampanyasını sona erdirdiğini açıklayan Amy Klobuchar, Amerika'daki ırksal gerginliklerin tırmanması üzerine son dönemde başkan yardımcılığı olasılığının da giderek azaldığına tanık oldu. Klobuchar, MSNBC kanalında yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı olarak bir kadın siyasetçi seçeceği taahhüdü veren Biden'a hitaben, ''Su an, seçim pusulasına beyaz olmayan bir kadının adının yazılacağı zaman. Eğer bu ülkeyi hemen şimdi iyileştirmek istiyorsanız seçim pusulasına siyah bir kadının adını yazmak bunu gerçekleştirmenin olağanüstü bir yolu olur'' dedi. Biden ise Perşembe günü paylaştığı bir Twitter mesajında Klobuchar'dan övgü dolu sözlerle bahsetti, ''azimli ve kararlı'' Klobuchar için ''Sizin yardımınızla Donald Trump'ı mağlup edeceğiz'' dedi.

Klobuchar'ın Biden tarafından başkan yardımcısı olarak belirlenme olasılığı, Minneapolis'te siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden sonra giderek azalmıştı. Amy Klobuchar, 1990'lı yılların sonları, 2000'li yılların başlarında Minneapolis'in de içinde bulunduğu Hennepin ilçesinde başsavcılık yapmış, bu dönemde çoğu azınlık olmak üzere 25'ten fazla kişi, polisle yüzleştikleri olaylarda hayatını kaybetmişti. Klobuchar, Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine patlak veren protestolar sırasında, başsavcılık yaptığı Hennepin ilçesinde polisin karıştığı şiddet eylemlerinde hiçbir polis memurunu suçlu bulmadığı eleştirileriyle karşılaştı. Floyd'u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin, 2006'da, insanları bıçaklamakla ve polise silah doğrultmakla suçlanan bir adamın vurularak öldürüldüğü söz konusu vakalardan birine karışmıştı. Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen Güney Carolina eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi siyah siyasetçi James Clyburn, Floyd'un ölümünü izleyen günlerde, başkan yardımcılığı görevi için ''son derece vasıflı'' olmasına rağmen Floyd olayı nedeniyle bu göreve seçilme olasılığının düşük olduğunu kaydetmiş, ''Klobuchar açısından çok kötü zamanlama'' demişti.