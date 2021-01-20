Biden yemin ederek görevine başladı

Törende yemin ederek görevine resmen başlayan Kamala Harris ülkenin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ıncı başkanı olan Joe Biden, bugün başkent Washington'da Kongre binasının önünde yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Biden'in öncesinde yemin eden ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı Kamala Harris de görevine resmen başlamış oldu.

Joe Biden, tören öncesinde Twitter'dan "Bu Amerika'da yeni bir gün" mesajını paylaştı.

Eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve George W. Bush'un da yer aldığı törende, bir önceki yönetimi temsil eden Mike Pence, başkan yardımcılığı görevini Kamala Harris'e devretti.

Biden'in selefi Donald Trump ise protokole aykırı bir tutum izleyerek törene katılmadı. Biden'in resmen göreve başlamasına birkaç saat kala Washington ayrılan Trump, yaptığı veda konuşmasında "bir şekilde geri döneceğiz" mesajı verdi. Trump, 1869 yılından beri halefinin yemin törenine katılmayan ilk başkan oldu.