Biden yeni can kayıplarına karşı uyardı

Önlemlere uyulması çağrısı yapan Biden, Ocak ayına kadar 250 bin kişiyi daha kaybedebileceklerini söyledi.ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden, orta ölçekli işletmelerin temsilcileriyle internet üzerinden bir araya geldiği etkinlikte, salgının ABD'deki durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Amerikalıların korona önlemlerine dikkat etmediğine işaret eden Biden, "Kimseyi korkutmak istemiyorum, ama gerçekleri anlamalısınız: Ocak ayına kadar muhtemelen 250 bin kişi kaybedeceğiz" dedi. Biden sözlerini, "Beni anlıyor musunuz? Çünkü insanlar dikkat etmiyor" diye sürdürdü.

250 bin kişinin ölebileceğine ilişkin tahmininin kaynağını ise söylemeyen Biden, konuşmasında virüsün yayılımının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre pandeminin başlangıcından bu yana ABD'de 270 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kurumlarından da uyarı

Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçübilim ve Değerlendirme Enstitüsü'ndeki (IHME) araştırmacıların geliştirdiği modele göre ABD'de önlemlerin gevşetilmesi halinde Ocak ayı sonuna kadar 502 binden fazla, önlemlerin sıkılaştırılması durumunda da 367 binden fazla kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ölçüm modelinin geçmişte Beyaz Saray tarafından da kullanıldığı belirtiliyor.