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Biden yeni can kayıplarına karşı uyardı

03.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Biden yeni can kayıplarına karşı uyardı

ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden, korona kurallarına dikkat etmeyen Amerikalıları uyardı.

Önlemlere uyulması çağrısı yapan Biden, Ocak ayına kadar 250 bin kişiyi daha kaybedebileceklerini söyledi.ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden, orta ölçekli işletmelerin temsilcileriyle internet üzerinden bir araya geldiği etkinlikte, salgının ABD'deki durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Amerikalıların korona önlemlerine dikkat etmediğine işaret eden Biden, "Kimseyi korkutmak istemiyorum, ama gerçekleri anlamalısınız: Ocak ayına kadar muhtemelen 250 bin kişi kaybedeceğiz" dedi. Biden sözlerini, "Beni anlıyor musunuz? Çünkü insanlar dikkat etmiyor" diye sürdürdü.

250 bin kişinin ölebileceğine ilişkin tahmininin kaynağını ise söylemeyen Biden, konuşmasında virüsün yayılımının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre pandeminin başlangıcından bu yana ABD'de 270 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kurumlarından da uyarı

Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçübilim ve Değerlendirme Enstitüsü'ndeki (IHME) araştırmacıların geliştirdiği modele göre ABD'de önlemlerin gevşetilmesi halinde Ocak ayı sonuna kadar 502 binden fazla, önlemlerin sıkılaştırılması durumunda da 367 binden fazla kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ölçüm modelinin geçmişte Beyaz Saray tarafından da kullanıldığı belirtiliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Robert Redfield de katıldığı bir etkinlikte Şubat ayına kadar 450 bin kişinin virüs kurbanı olabileceği uyarısında bulundu. Amerikalılardan önlemlere uymasını isteyen Redfield, Aralık, Ocak ve Şubat aylarının sert geçeceğini vurgulayarak "Sanırım ulusal sağlık tarihinin en zor zamanları olacak" dedi.

Trump Noel kutlaması yapacak

ABD'nin görevi bırakmaya hazırlanan başkanı Donald Trump ise CDC'nin uyarılarına rağmen Noel kutlaması yapacağını açıklamıştı. Sık sık virüsün yok olacağını ve pandeminin de yakında sona ereceğini söyleyen Trump, kapanmanın da virüs kadar tehlikeli olduğunu, kapanmanın devam etmesi durumunda insanların işini kaybedeceğini ve intihar oranlarının artacağını savunmuştu.

dpa,AP,Reuters/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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