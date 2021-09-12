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“Biden Yeni COVID-19 Tedbirleri Açıklayacak”

12.09.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Vivek Murthy, Başkan Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları öncesinde COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler açıklayacağını belirtti

“Biden Yeni COVID-19 Tedbirleri Açıklayacak”

Amerika Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Vivek Murthy, Başkan Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları öncesinde COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler açıklayacağını kaydetti.

Murthy, bu tedbirlerin ne olacağını açıklamadı. BM Genel Kurul toplantıları Salı günü başlıyor.

CNN televizyonuna konuşan Murthy, Biden’ın Amerika’da aşılanmayı yayma çabalarına destek verdi.

Murthy, küresel anlamda üzerinde çalışılan konuların olduğunu kaydetti.

Biden, Perşembe günü federal çalışanların aşılanmasını isteyeceğini açıklamış ve fazla çalışanı olan işyerlerinden ya çalışanlarına aşıyı zorunlu tutmalarını ya da düzenli test olmalarının zorunlu olmasını isteyeceğini kaydetmişti.

Biden, Amerika’nın diğer ülkelere 140 milyon doz aşı bağışladığını da açıklamış ve bunun daha başlangıç olduğunu söylemişti.

Amerika’da yaklaşık 210 milyon kişi tek doz, yaklaşık 179 milyon kişi de iki doz aşı olmuş durumda.

13 Ağustos’tan bu yana 1.7 milyondan fazla kişi de üçüncü doz Pfizer ya da Moderna aşısı oldu.

Cumhuriyetçiler Biden’ın federal çalışanlar ve büyük şirketler için aşının zorunlu olması kararına karşı çıkıyor. Ancak vergi konularında Cumhuriyetçiler’le genelde aynı fikirde olan şirketler bu sefer aynı fikirde değil gibi.

Cumhuriyetçiler Biden’ın kararını mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Amerika’da COVID-19 salgını nedeniyle 655 binden fazla insan hayatını kaybetti. Son dönemde salgın nedeniyle ölümler, hastaneye sevkler de artmış durumda.

Amerika’da aşı olmayan 34 milyon kişi son bir ankete göre aşı olabileceklerini belirtiyor.

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