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Biden Yeni İran Özel Temsilcisini Belirledi

29.01.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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Biden Yeni İran Özel Temsilcisini Belirledi

Başkan Joe Biden’ın deneyimli diplomat Robert Malley’yi ABD’nin İran özel temsilcisi olarak atadığı bildirildi

Başkan Joe Biden’ın deneyimli diplomat Robert Malley’yi ABD’nin İran özel temsilcisi olarak atadığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük brifinginde bu atamayı doğruladı.

Malley, eski Başkan Barack Obama döneminde İran ve uluslararası güçler arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin müzakere ekibinin kilit üyelerinden biriydi. Bir önceki Başkan Donald Trump, ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen 2018’te ABD’yi bu anlaşmadan çekmiş ve İran’a yaptırımları tekrar yürürlüğe sokmuştu.

Psaki günlük brifinginde, İran’ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini söyledi. İran yönetimi ise, Trump yönetiminin getirdiği yaptırımlar kaldırılmadan, nükleer programını hızlandırma sürecinden geri adım atmayacaklarını belirtiyor. Tahran, Trump yönetiminin yaptırımları geri getirmesinden sonra nükleer anlaşma altındaki yükümlülüklerinden aşamalı olarak geri adım atmaya başlamıştı.

Bu arada ABD’nin yeni İran özel temsilcisi Robert Malley’nin de İran’la uluslararası nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının mevcut durumla ilgili görüşlerini almak için İngiltere, Fransa ve Almanya’dan üst düzey yetkililerle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Reuters’ta yer alan habere göre Avrupalı bir diplomatik kaynak, “(İran) dosyasını ve şu anki düşünce yapımızı değerlendirme amaçlı bir görüşmeydi” dedi.

ABD Barış Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun sanal bir toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran konusunda Biden yönetiminin önemli önceliklerinden birinin, nükleer silah geliştirmek için yeterli düzeyde fisil (Kendiliğinden ya da nötronlarla tepkimeye girerek çekirdek bölünmesi oluşturan madde) maddeye sahip olmaya giderek daha çok yaklaşan İran’la tırmanan nükleer krizle başetmek olduğunu söyledi.

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