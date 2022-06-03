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Biden: "Yeter, Yeter, Yeter"

03.06.2022 04:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede art arda yaşanan silahlı saldırıların ardından akşam saatlerinde kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. Silah şiddeti için defalarca “Artık yeter” ifadesini kullanan Başkan Biden silah yasası için acil çağrıda bulundu

Biden: "Yeter, Yeter, Yeter"

ABD Başkanı, Kongre’den silah satın almanın zorlaştırılmasını içeren yasal düzenlemelerin biran önce yapılmasını istedi. Biden “Tanrı aşkına daha kaç katliam daha yaşamamız gerekiyor?” dedi.

Başkan Biden kendi partisi Demokrat parti tarafından Kongre’ye getirilen silah almayı zorlaştıracak, silah satın alma yaşını 18’den 21’e çıkaracak, saldırı silahlarının satışını zorlaştıracak ve silah üreticilerini sattıkları silahlarla düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulmasını yasaklayan yasanın değişmesi için girişimlerde bulunulduğunu hatırlattı. Biden tüm bu girişimlerin Kongre’deki Cumhuriyetçi parti üyeleri tarafından engellendiğini söyledi.

“Amerikan halkını bir kez daha bu konuda hayal kırıklığına uğratamayız” diyen Biden, Cumhuriyetçilerin silahlarla ilgili önlerine gelecek yasaları engellememelerini istedi.

ABD’de son dönemde okullar başta olmak üzere yaşanan saldırıları hatırlatan Başkan Biden “Columbine’dan sonra, Sandy Hook’tan sonra, Charleston’dan sonra, Orlando’dan sonra, Las Vegas’tan sonra, Parkland’ten sonra hiçbir şey yapılmadı. Bu defa doğrusu böyle olamaz” ifadelerini kullandı.

SENATO'DA 10 CUMHURİYETÇİ ÜYENİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyelerinin 50-50 olduğu Senato’dan bir yasanın geçebilmesi için 60 üyenin destek vermesi gerekiyor. Biden bu sebeple silah yasalarını geçirmek için 10 Cumhuriyetçi parti üyesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin destek vermemesini eleştiren Biden “Bu konuda yüzde 60’tan fazla destek bulamayacağınız Amerika’daki tek mekan ABD Senatosu’dur” dedi.

Özellikle okullarda yapılan silahlı saldırılara değinen Başkan Joe Biden, ABD’de çocuklarının bir numaralı ölüm nedeninin silahlı saldırılar olduğunu söyledi. Biden, “Her yıl trafik kazalarından kanserden hayatını kaybedenden daha fazla çocuk silahlı şiddet sonucu ölüyor” dedi.

ABD Başkanı, yine ABD’de her yıl görevli polis ve askerden daha fazla sayıda çocuğun silahlı şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetti. Biden “İnanabiliyor musunuz? Görevi başındaki polis ve askerlerden daha fazla çocuk silahla vurularak ölüyor” dedi.

Daha önce ABD’de otomatik silahlar ve saldırı silahlarının satışının bir dönem yasaklandığını ve bu süreçte toplu katliamların sayılarının ciddi oranda düştüğünü hatırlatan ABD Başkanı, 2004 yılında Cumhuriyetçi partinin bu yasakları kaldırması üzerine ülkede silahlı saldırıların bir anda üç katına yükseldiğini söyledi.

ABD Başkanı silah satışlarının kısıtlanması ve silah satın alacak kişilere yönelik güvenlik soruşturmaları yapılması konusunda kendisinin yetkilerinin sınırlı olduğunu ancak yine de elinden gelen her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Son olarak eşiyle birlikte Texas’ta okul saldırısı yaşanan Uvalde kasabasını ziyaret ettiklerini anlatan Joe Biden, halkın kendisinden birşeyler yapılmasını ısrarla talep ettiğini söyledi. “Hepimize tek bir mesajları vardı: Bir şeyler yapın. Şimdi bir şeyler yapın. Tanrı aşkına bir şeyler yapın” denildiğini anlatan Biden, son saldırıda ölü taklidi yaparak hayatta kalmış on yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarından bahsetti ve “Bir daha bu çocukları nasıl okullara geri döndürebileceğiz” dedi.

ABD Başkanı “Bu yaşananlara yeter dememiz için daha kaç masum ABD’linin hayatını kaybetmesi gerekiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden silahlı saldırı
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