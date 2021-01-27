Biden Yönetimi Aşılama Sürecini Hızlandırıyor

ABD Başkanı Joe Biden aşı tedarikinin artırılması ve sürecin hızlandırılması için atacakları adımları açıkladı. Amerika 200 milyon doz daha aşı alacak, eyaletlere gönderilen aşı miktarı da önümüzdeki haftadan itibaren arttırılacak.

Corona virüsü vaka sayısının 25 milyonu, can kaybının da 423 bini aştığı Amerika’da Biden yönetimi virüsün yeni varyantının da tespit edilmesinin ardından ülke genelinde aşılama sürecini hızlandırıyor.

Eyalet yönetimlerinden aşı dozlarının yetersiz olması ve bu sebeple çok sayıda randevunun iptal edilmek zorunda kalınmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine, önümüzdeki haftadan itibaren eyaletlere gönderilen aşı miktarı yüzde 17 oranında arttırılacak.

Yerel yönetimlere bir hafta içinde sağlanan aşı miktarının önümüzdeki üç hafta boyunca geçerli olmak üzere, 8.6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkarılması öngörülüyor. Biden yönetimi ilk 100 günde 150 milyon doz aşı uygulamayı amaçlıyor.

“Daha şeffaf bilgi paylaşımı”

Eyalet valileriyle görüşen Joe Biden yönetimi aşılama stratejisine ilişkin eyalet yönetimlerinin şeffaf bir şekilde bilgilendirileceği bir süreci de başlatıyor. Bu kapsamda, eyalet ve bölgelerle önümüzdeki üç hafta için öngörülen aşı miktarları da paylaşılacak.