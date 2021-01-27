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Biden Yönetimi Aşılama Sürecini Hızlandırıyor

27.01.2021 02:00 | Son Güncelleme:
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Biden Yönetimi Aşılama Sürecini Hızlandırıyor

ABD Başkanı Joe Biden aşı tedarikinin artırılması için atacakları adımları açıkladı. Amerika 200 milyon doz daha aşı alacak, eyaletlere gönderilen aşı miktarı da arttırılacak

ABD Başkanı Joe Biden aşı tedarikinin artırılması ve sürecin hızlandırılması için atacakları adımları açıkladı. Amerika 200 milyon doz daha aşı alacak, eyaletlere gönderilen aşı miktarı da önümüzdeki haftadan itibaren arttırılacak.

Corona virüsü vaka sayısının 25 milyonu, can kaybının da 423 bini aştığı Amerika’da Biden yönetimi virüsün yeni varyantının da tespit edilmesinin ardından ülke genelinde aşılama sürecini hızlandırıyor.

Eyalet yönetimlerinden aşı dozlarının yetersiz olması ve bu sebeple çok sayıda randevunun iptal edilmek zorunda kalınmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine, önümüzdeki haftadan itibaren eyaletlere gönderilen aşı miktarı yüzde 17 oranında arttırılacak.

Yerel yönetimlere bir hafta içinde sağlanan aşı miktarının önümüzdeki üç hafta boyunca geçerli olmak üzere, 8.6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkarılması öngörülüyor. Biden yönetimi ilk 100 günde 150 milyon doz aşı uygulamayı amaçlıyor.

“Daha şeffaf bilgi paylaşımı”

Eyalet valileriyle görüşen Joe Biden yönetimi aşılama stratejisine ilişkin eyalet yönetimlerinin şeffaf bir şekilde bilgilendirileceği bir süreci de başlatıyor. Bu kapsamda, eyalet ve bölgelerle önümüzdeki üç hafta için öngörülen aşı miktarları da paylaşılacak.

ABD Sağlık Bakanlığı üç haftalık süre boyunca kaç doz aşının hangi eyaletlere ayrıldığına ilişkin bilgileri paylaşacak.

Aşılama sürecine ilişkin daha şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasının yerel yönetimlerin daha iyi planlama yapmalarına ve aşılama sürecini daha etkili ve verimli şekilde yürütmelerine yardımcı olması amaçlanıyor.

200 milyon doz daha aşı alınacak

Biden yönetiminin bu yaz teslim edilmek üzere 200 milyon doz daha aşı satın alarak ABD’nin aşı tedarikini yüzde 50 oranında arttırması planlanıyor.

Buna göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil kullanım için onay verdiği Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların her birinden 100’er milyon doz aşı daha satın alınacak.

Plan kapsamında ABD’nin yaz sonuna kadar 300 milyon kişiyi aşılayacak miktarda doz aşısının olması bekleniyor.

Biden yönetimi aşılama sürecinde daha fazla şeffaf olma vaadinde de bulundu. Bu kapsamda haftada üç kez Corona virüsü salgını konusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın toplantısı yapılacak.

“Aşılama programı beklediğimizden kötü durumdaydı”

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, eyaletlere gönderilen 44 milyon doz aşının yarısından biraz fazlasının uygulandığını belirtti.​

Başkan Joe Biden yönetimin aşılama stratejisini açıkladığı basın toplantısında, devir teslim sürecinin son günlerinde önceki yönetimin aşılama programının beklediklerinden daha kötü durumda olduğunu fark ettiklerini söyledi.

ABD’de aşı dağıtımı sürecini savaş zamanı bir çalışma olarak niteleyen Joe Biden, “Planımız zaman alacak. Niyetimiz iyi olmasına rağmen süreçte bazı engellerle karşı karşıya kalacağız” dedi, bu süreçte halka bir kez daha maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

ABD aşılamada dünyada beşinci sırada

ABD şu anda ülke nüfusuna oranla uygulanan aşı miktarı açısından dünyada beşinci sırada. Oxford Üniversitesi’ne göre İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Bahreyn ABD’nin önünde yer alıyor.

ABD genelinde stoklarda olan aşıların henüz neden tam olarak uygulanamadığı bilinmiyor. Ancak çok sayıda aşılama merkezinin ilk dozun uygulandığı kişilere ikinci dozun da zamanında verilmesi için aşıları stoklarda tuttuğu belirtiliyor.

Bazı eyalet yetkilileri de aşılama verilerini hükümete bildirdikleri zamanla bu rakamların CDC’nin internet sitesine konulduğu zaman arasındaki gecikmeye dikkat çekiyor.

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