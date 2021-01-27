Biden yönetimi BM'de ‘Filistin Devleti’ne destek verdi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden yönetiminin Filistin-İsrail sorununun iki devletli çözümüne verdiği taahhüdü yineledi ve iki taraf arasında parçalanan güveni "yavaş yavaş inşa etmeyi umduğunu" kaydetti.

Büyükelçi Mills, BM Güvenlik Konseyi'nin sanal ortamda gerçekleştirilen üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni yönetim altında Amerika'nın politikası iki tarafın da üzerinde anlaştığı, İsrail'in varlığı sürdürülebilir bir Filistin devletinin yanında barış ve güven içinde var olabileceği iki devletli çözümü desteklemek olacaktır" dedi.

Bu vizyonun "ciddi baskı altında" olduğunu kabul eden Mills, yine de bu çözüm yolunun en iyisi olduğunu kaydetti. Mills, "Barış ne İsrailliler'e ne de Filistinliler'e dayatılabilir" şeklinde konuştu.

Bundan tam bir yıl önce Trump yönetimi, uzun zamandır merakla beklenen Ortadoğu barış planını açıklamıştı. Filistinliler, İsrail'i kayırdığı ve kendilerine Doğu Kudüs'ün başkenti olacağı, İsrail'e komşu bir egemen devlete sahip olma hakkı tanımadığı gerekçesiyle planı reddetmişti. İsrail ise Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" başlıklı planı memnuniyetle karşılamıştı.