Biden yönetimi BM'de ‘Filistin Devleti’ne destek verdi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden yönetiminin Filistin-İsrail sorununun iki devletli çözümüne verdiği taahhüdü yineledi ve iki taraf arasında parçalanan güveni "yavaş yavaş inşa etmeyi umduğunu" kaydetti.
Büyükelçi Mills, BM Güvenlik Konseyi'nin sanal ortamda gerçekleştirilen üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni yönetim altında Amerika'nın politikası iki tarafın da üzerinde anlaştığı, İsrail'in varlığı sürdürülebilir bir Filistin devletinin yanında barış ve güven içinde var olabileceği iki devletli çözümü desteklemek olacaktır" dedi.
Bu vizyonun "ciddi baskı altında" olduğunu kabul eden Mills, yine de bu çözüm yolunun en iyisi olduğunu kaydetti. Mills, "Barış ne İsrailliler'e ne de Filistinliler'e dayatılabilir" şeklinde konuştu.
Bundan tam bir yıl önce Trump yönetimi, uzun zamandır merakla beklenen Ortadoğu barış planını açıklamıştı. Filistinliler, İsrail'i kayırdığı ve kendilerine Doğu Kudüs'ün başkenti olacağı, İsrail'e komşu bir egemen devlete sahip olma hakkı tanımadığı gerekçesiyle planı reddetmişti. İsrail ise Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" başlıklı planı memnuniyetle karşılamıştı.
Trump yönetiminin ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması da Filistin tarafının tepkisini çeken kararlardan biriydi. Trump yönetiminin elçiliği taşımasını eleştiren Biden ise bu kararı geri çevirmeye ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Biden, seçim kampanyası sırasında Filistinliler’le daha yakın ilişki kurmak için Doğu Kudüs'te bir ABD konsolosluğu açma önerisinde bulunmuştu.
Richard Mills ayrıca Biden yönetiminin "ABD'nin hem Filistinliler’le hem de İsrailliler’le güvenilir ilişkileri yeniden inşa arayışına gireceğini" doğruladı.
Filistin tarafı, Trump yönetimi döneminde Amerika'yı barış için arabulucu bir ülke olarak görmekten vazgeçmişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Malki, BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıda, son dört yılın ‘’ortak kararlılığı sınadığını" söyledi.
El Malki, "Şimdi iyileşme ve ABD'nin bir önceki yönetiminin ardında bıraktığı enkazı kaldırma zamanı. Trump yönetimi tarafından atılan hukuksuz ve düşmanca adımların geri çevrilmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.
ABD’nin Filistin halkı için ekonomik kalkınma ve insani yardım programlarına sağladığı katkıları geri getirmeyi planlayan Biden, son dört yılda kapatılan diplomatik temsilcilikleri yeniden açmak için de adım atmaya hazırlanıyor.
Trump, 2018'in Eylül ayında, Filistinliler'in İsrail'le müzakerelere başlamak için adım atmadıkları gerekçesiyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki bürosunun kapatılması talimatı vermişti.
Ancak Mills, Filistinliler’le ilişkiler yeniden inşa edilirken, ABD’nin İsrail'e verdiği sağlam desteği sürdüreceğini de söyledi.
Mills ayrıca her iki tarafı da toprak ilhakı, yerleşim birimi kurma faaliyetleri, Filistinliler'e ait evlerin yıkımı, şiddeti kışkırtma ve terör eylemleri nedeniyle hapiste olanlara maaş bağlanması gibi iki devletli çözüme erişmeyi zorlaştıracak tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.
Mills, "Bir kez daha bir çözüm bulma yolunda ilerleyebileceğimiz bir ortam yaratmak için her iki tarafta da yavaş yavaş güven inşa etmenin mümkün olabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise "İsrail, sürdürülebilir bir çözüm bulmak için müzakere masasına oturma istekliliğini defalarca ifade etti" dedi.
Trump yönetimi, İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmek için adımlar atmıştı. Richard Mills, Biden yönetiminin başka ülkeleri de aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini, ancak bu anlaşmaların İsrail-Filistin barışının yerini tutamayacağını kaydetti.
Mills, "Amerika'nın umudu, normalleşmenin, iki devletli çözümün geliştirilmesi için yeni fırsatların kapısını açacak şekilde ilerlemesidir" dedi.