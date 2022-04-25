HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biden Yönetimi Drone’lara Karşı Ekstra Yetki İstiyor

Biden Yönetimi Drone’lara Karşı Ekstra Yetki İstiyor

25.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, aralarında havalimanlarının güvenliğini arttırma önleminin de bulunduğu bir dizi yeni tedbir kapsamında insansız hava araçlarını tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla Kongre’den daha fazla yetki arayışında

Biden Yönetimi Drone’lara Karşı Ekstra Yetki İstiyor

Beyaz Saray, aralarında havalimanlarının güvenliğini arttırma önleminin de bulunduğu bir dizi yeni tedbir kapsamında insansız hava araçlarını tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla Kongre’den daha fazla yetki arayışında.

ABD Kongresi, 2018 yılında Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’na tehdit oluşturan insansız hava araçlarını (drone’lar) etkisiz hale getirme ve yok etme konusunda yetki vermişti. Ancak yeni tür çok sayıda insansız hava aracının da piyasaya çıkmasıyla birlikte Biden yönetimi, bu yetkinin genişletilmesine ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor.

Söz konusu yasa eğer Kongre’den geçerse, havalimanı ve petrol rafinerisi işletmesi gibi kritik bölgelerde tespit ve denetim faaliyetlerinin arttırılmasını hedefliyor.

“Ülke İçi İnsansız Hava Aracı Karşı Sistemleri Ulusal Eylem Planı” adı verilen tasarı yasalaşması halinde, olası tehditlerin takibi amacıyla hükümet kurumlarının bir takip veri havuzu oluşturulmasına da olanak sağlayacak.

Beyaz Saray insansız hava araçlarının yayılmaya başlamasının kamu güvenliği, mahremiyet ve iç güvenlik alanlarında yeni riskler ortaya çıkardığına dikkat çekiyor. Drone’ların, suç işlemek, yasadışı gözlem ve endüstriyel casusluk yapmak gibi çeşitli alanlarda kullanılmaya başlandığını hatırlatılıyor.

ABD’de Federal Havacılık Dairesi’ne her ay 100’den fazla insansız hava aracı kaynaklı şikayet ve bildirim geldiği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trump’a “Mahkeme Emrine İtaatsizlik” CezasıTrump’a “Mahkeme Emrine İtaatsizlik” Cezası
Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.