Biden Yönetimi Drone’lara Karşı Ekstra Yetki İstiyor

Beyaz Saray, aralarında havalimanlarının güvenliğini arttırma önleminin de bulunduğu bir dizi yeni tedbir kapsamında insansız hava araçlarını tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla Kongre’den daha fazla yetki arayışında.

ABD Kongresi, 2018 yılında Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’na tehdit oluşturan insansız hava araçlarını (drone’lar) etkisiz hale getirme ve yok etme konusunda yetki vermişti. Ancak yeni tür çok sayıda insansız hava aracının da piyasaya çıkmasıyla birlikte Biden yönetimi, bu yetkinin genişletilmesine ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor.

Söz konusu yasa eğer Kongre’den geçerse, havalimanı ve petrol rafinerisi işletmesi gibi kritik bölgelerde tespit ve denetim faaliyetlerinin arttırılmasını hedefliyor.

“Ülke İçi İnsansız Hava Aracı Karşı Sistemleri Ulusal Eylem Planı” adı verilen tasarı yasalaşması halinde, olası tehditlerin takibi amacıyla hükümet kurumlarının bir takip veri havuzu oluşturulmasına da olanak sağlayacak.

Beyaz Saray insansız hava araçlarının yayılmaya başlamasının kamu güvenliği, mahremiyet ve iç güvenlik alanlarında yeni riskler ortaya çıkardığına dikkat çekiyor. Drone’ların, suç işlemek, yasadışı gözlem ve endüstriyel casusluk yapmak gibi çeşitli alanlarda kullanılmaya başlandığını hatırlatılıyor.

ABD’de Federal Havacılık Dairesi’ne her ay 100’den fazla insansız hava aracı kaynaklı şikayet ve bildirim geldiği belirtiliyor.

