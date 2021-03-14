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Biden Yönetimi FEMA’yı Sınırda Görevlendirdi

14.03.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Biden Yönetimi FEMA’yı Sınırda Görevlendirdi

İç Güvenlik Bakanlığı sel, fırtına ya da diğer benzeri felaketlerde görev yapan FEMA’yı Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan sığınmacı çocuklarla ilgilenmesi için görevlendirdi

İç Güvenlik Bakanlığı sel, fırtına ya da diğer benzeri felaketlerde görev yapan FEMA’yı Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan sığınmacı çocuklarla ilgilenmesi için görevlendirdi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Federal Acil Yönetim Dairesi FEMA’yı önümüzdeki 90 gün boyunca çocuklara yardım etmesi, barınak sağlaması ve nakletmesi için görevlendirdi.

Bu gelişme, sınırdaki durumun Biden yönetimi için büyümekte olan insani ve siyasi krizin boyutunu ortaya koyuyor.

Sığınmacıların sayısı Biden’ın eski Başkan Donald Trump’ın göçmenlik konusunda bazı kısıtlayıcı politikalarını değiştirmesinin ardından geldi.

Sınırı tek başlarına geçerken yakalanan küçük yaştakiler göçmenlik yetkililerince bir başka federal daireye Sağlık Bakanlığı’na naklediliyor. Fakat anne ve babaları olmadan gelen çocukların sayısının artması barınakların kapasitelerinin aşmasına neden oldu.

Barınakların kapasiteleri COVID-19’un yayılmasını önlemek amacıyla yüzde 40 azaltılmıştı. Corona bağlantılı kısıtlamalar 5 Mart’ta kaldırılmış ancak bu sadece 200 yatak kazandırmıştı.

FEMA’nın bu durumdaki yardımcı rolü henüz netleşmiş değil. Kuruluş evsizler için ev yapımı konusunda daha önceden tecrübeli.

İç Güvenlik Bakanlığı açıklamasında FEMA’nın kapasiteyi arttırmak için olanaklı bütün seçenekleri değerlendireceği kaydedildi.

FEMA da yaptığı açıklamada gıda, su ve temel tıbbi bakım sağlanması için Sağlık Bakanlığı’yla çalıştığını kaydetti.

Sınırda bulunan sığınmacı çocuklar 72 saat içinde Sınır Devriyesi’ne nakledilmek zorunda. Ancak barınaklar sınırlı olunca şu anda olduğu gibi sınır tutuklama merkezlerinde daha uzun süre kalabiliyorlar.

Sınır istasyonları yetişkin erkeklerin kısa süreler tutulması için inşa edilmişti. Kalabalık olması durumunda hem çocuklar hem de çalışanlar için COVID-19’a yakalanma riski bulunuyor.

Resmi verilere göre Perşembe günü itibarıyla Amerika’daki sınır tesislerinde yaklaşık 4 bin çocuk tutuluyordu. Bu Şubat ayındaki rakamın 4 katından fazla.

2014 yılında Başkan Barack Obama döneminde de sınıra çocuk yaşta sığınmacı akını olmuş, FEMA çalışmaların koordine edilmesine yardımcı olmuştu.

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