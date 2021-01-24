Biden Yönetimi İklimle ilgili Daha Fazla Politika Açıklayacak

Başkan Joe Biden’ın iklim danışmanları yönetimin gelecek hafta iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde atılması gereken daha fazla politikayı açıklayacağını kaydetti.

Beyaz Saray ulusal iklim danışmanı Gina McCarthy bu politikaların ne olacağını açıklamadı. Ancak Reuters’ın gördüğü bir metne göre Biden ikinci tur başkanlık kararnamelerini en erken 27 Ocak’ta yayınlayacak.

Bunların iklim değişikliğiyle mücadele içeren kararnameler olması da bekleniyor.

Kararnameyle iklim değişikliğinin ulusal güvenlik önceliği olması bekleniyor.

Biden 20 Ocak’ta göreve başlar başlamaz bir dizi kararnameye imza atmıştı. Biden, Kanada’dan Amerika’ya petrol taşıyacak olan boru hattının yapımını iptal etmiş, Amerika’yı Paris İklim Anlaşması’na yeniden döndürmüştü.

Biden, Dışişleri Eski Bakanı John Kerry’i de iklim elçisi temsilcisi olarak atamıştı.

Kerry, bakanlık döneminde Çin’in Paris’te iklim konferansında masaya gelmesine yardımcı olan isimlerden.

Kerry, Biden yönetiminin iklim konusunda ülkelere daha fazlasını yapmaları konusunda diplomatik baskı uygulamaya başladığını belirtti.

Kerry, Cuma günü konuyla ilgili olarak Avrupalı dışişleri bakanlarıyla konuştu.

Kerry, Amerika’nın da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazlasını yapması gerektiği mesajını verdi.

