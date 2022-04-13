Biden Yönetimi Kamu Sağlığı Acil Durumunu Yeniledi

ABD, COVID-19’la mücadele için ilan edilen kamu sağlığı acil durumunu uzattı. Böylece milyonlarca Amerikalı bedava COVID-19 testi, aşısı ve tedavisine en az üç ay daha erişebilecek. Acil durumun süresi 16 Nisan’da sona eriyordu.

Kamu sağlığı acil durumu ilk olarak pandeminin başladığı 2020 yılının Ocak ayında ilan edilmişti. O zamandan bu yana her üç ayda bir yenilendi.

Uzmanlar Sağlık Bakanı Xavier Becerra’nın acil durumu son kez uzatıyor olabileceği görüşünde.

Kaiser Aile Vakfı’nın Medicare Sigorta Politikası Başkan Yardımcısı Juliette Cubanski, ‘‘Kamu sağlığı acil durumu var oldukça hepimiz COVID-19 testlerine, tedavilere, aşılara büyük ölçüde ve maliyetsiz olarak erişebildik. Ancak kamu sağlığı acil durumu kaldırıldığında bunlar eskisi gibi ücretsiz olmayacak’’ dedi.

Hükümet, Medicare ve Medicaid sağlık sigortası programları kapsamındakilerin testleri, aşıları ve belirli tedavileri için ödeme yapıyor ve özel sigorta şirketlerinin, halk sağlığı acil durum fonu yoluyla testlerin ve aşıların tam maliyetini karşılamasını şart koşuyor.

Kongre kaynakların daha ne kadar süre tahsis edileceği tartışırken yönetimin sigortasızları test etmek, tedavi etmek ve aşılamak için kullandığı ikinci federal fon ise tükenmiş durumda.

Kamu sağlığı acil durumu sona erdiğinde sigortalılar tedavi masraflarının bir kısmını karşılamak zorunda kalacak, sigortasızlar ise bedava test hakkını kaybedecek.

Eyaletler, federal kaynaklara erişime hak kazanmak için gevşettikleri başvuru şartlarını kurallarını eskisi gibi sıkılaştırdıkça, milyonlarca kişinin Medicaid sigortasını kaybedebileceği tahmin ediliyor.

Kamu sağlığı acil durumu, şu an yürürlükteki pandemiyle bağlantılı dört ulusal acil durumdan biri. Başkan Biden, Mart ayında ulusal acil durumu da yenilemişti. Bir diğer sağlık acil durumu ise Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) COVID-19 tedavi, test ve aşılarına acil kullanım izni vermesine imkan tanıyor.

‘‘Yönetim ulaşımda maske zorunluluğunu uzatmayı planlıyor’’

Öte yandan Biden yönetiminin uçak ve trenle seyahat edenlerle transit yolcuların maske zorunluluğunu 15 gün daha uzatmayı planladığı bildirildi.

Sektörel gruplar ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri yönetimin 14 aydır devam eden maske zorunluluğunu derhal kaldırmasını istiyor. Reuters ve Associated Press haber ajanslarının duyurduğu karar 18 Nisan’da sona ermesi beklenen uygulamayı 3 Mayıs’a kadar uzatıyor. Resmi açıklamanın da gün içinde yapılması bekleniyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bir kamu sağlığı talimatı yayınlayarak ilk olarak 2021 yılının Şubat ayında eyaletler arası ulaşımda ve uçaklar, toplu taşıma, taksiler, paylaşımlı araçlar ve trenler dahil toplu taşımada maske kullanılmasını zorunlu kılmıştı. Ulaşım Güvenlik Dairesi (TSA) ise bir talimatname ile CDC’nin planını uygulamaya koymuştu.

Her iki talimatname de bugüne kadar belli aralıklarla yenilendi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan biri Reuters’a yaptığı açıklamada COVID-19 vakalarındaki artışa dikkat çekti. Kaynak, maske zorunluluğunun uzatılmasının CDC’ye vakalardaki artışın ciddi hastalık, hastaneye yatma, can kaybı ve sağlık sisteminin kapasitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için zaman kazandıracağını söyledi.

ABD Senatosu, geçen ay 40’a karşı 57 oyla, uçaklarda ve diğer toplu taşıma araçlarında maske kullanılmasını gerektiren halk sağlığı emrini bozmak istemiş; ancak Biden kararı veto etme tehdidinde bulunmuştu.

Maske uygulaması ABD uçaklarında bazı zor durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Federal Havacılık Dairesi 2021 yılının Ocak ayından bu yana 7 bin 60 kadar yolcunun uçuşlarda olay çıkardığını ve bunların yüzde 70’inin maskelerle ilgili olduğunu kaydetti.

Yönetim ayrıca uluslararası yolcuların seyahatten en fazla bir gün önce negatif COVID-19 testi ibraz etme zorunluluğunu da kaldırmayı değerlendiriyor. Ancak henüz konuyla ilgili adım atılmadı. ABD ayrıca yabancı yolcuların tamamının aşılı olmasını şart koşuyor.

