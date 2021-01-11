Biden Yönetimi Öncesinde İsrail’den Yerleşim Birimi Hamlesi

İsrail, Batı Şeria'da 800 konutluk yeni bir yerleşim birimi inşa etme planlarında bugün de yeni adımlar attı. İsrail’in bu hamlesi 20 Ocak günü başkanlık görevini devralacak olan Biden yönetimiyle ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisi bu adımın, Filistinli bir saldırganın geçen ay düzenlediği iddia edilen saldırıda İsrailli bir kadını öldürdüğü yerleşim yerine 100 ev inşasını içereceğini de duyurdu. Açıklama, Mart seçimleri öncesinde zorlu bir kampanya süreci ile karşı karşıya olan Netanyahu'nun sağcı seçmenler arasında prestijini yükseltecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak bu adım, yerleşimlerde genişlemeye karşı çıkan ve bu konuda geçmişte İsrail ile çatışan Biden yönetiminden ters tepki alabilir. İsrail, Filistinliler’in gelecekteki devletleri için istedikleri topraklar olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967 savaşında ele geçirdi. Batı Şeria'nın farklı yerlerine dağılmış olan yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin İsrailli yaşıyor. Filistinliler yerleşimleri uluslararası hukukun ihlali ve barışın önünde bir engel olarak görüyor. Bu görüşe geniş bir uluslararası destek mevcut.

Filistin’den kınama İsrail'i Başkan Donald Trump görevden ayrılmadan önce yerleşim yerleri inşa etmek için "zamana karşı yarışmakla" suçlayan Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, son duyuruyu kınadı. Trump yönetimi, onlarca yıllık ABD'nin yerleşimlere karşı çıkma politikasını terk etmek dahil, İsrail'e önemli ölçüde bir destek sağladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen yıl bir Batı Şeria yerleşimini ziyaret eden ilk Amerikalı diplomat oldu. Biden, Filistinliler’e Trump yönetiminin kestiği yardımı geri getireceği ve barış müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalışacağı daha tarafsız bir yaklaşım sözü verdi. İki taraf, on yıldan fazla bir süredir kayda değer barış görüşmeleri yapmadı. Mart ayında Netanyahu'yu koltuğundan etmek isteyen İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, yerleşim inşaatı duyurusunu yeni ABD yönetimi ile bir "savaş" başlatacak "sorumsuz bir adım" olarak nitelendirdi. Lapid Twitter mesajında, "Biden yönetimi henüz göreve gelmedi ve hükümet bizi şimdiden gereksiz bir çatışmaya sürüklüyor. Ulusal çıkarlar seçim sırasında da korunmalıdır" ifadelerini kullandı.