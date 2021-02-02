‘‘Biden Yönetimi Rusya’ya Karşı Adımları Değerlendiriyor’’

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, polisin muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılmasını isteyen göstericilere sert müdahalesinin ardından Biden yönetiminin Rusya’ya karşı yaptırımları değerlendirdiğini belirtti.
Blinken, Moskova’ya yönelik belli yaptırımlara işaret etmedi, ancak Moskova’nın Navalny’ye yönelik eylemlerine, 2020 seçimlerine müdahale iddialarına, Solar Wind siber sızıntısına ve Afganistan’daki ABD askerlerinin başına ödül konulduğu iddialarına verilecek yanıtı değerlendirdiğini belirtti.
Pazartesi günü yayınlanan bir televizyon röportajında Blinken, Rusya’daki gösteriler sırasında ortaya çıkan şiddet içeren görüntülerden rahatsızlık duyduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkedeki gösterilerden Washington’un Rusya’nın içişlerine müdahalesini sorumlu tutuyor.
NBC televizyonuna verdiği röportajda Blinken, protestoların arkasında ABD’nin olmadığını belirtti, ‘‘Gösteriler Rus halkının yolsuzluk ve otokrasi karşısındaki hayal kırıklığından kaynaklanıyor’’ diye konuştu.
Blinken Başkan Joe Biden’ın da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde bu konularda çok açık konuştuğunu belirtti.
Blinken’den İran uyarısı
İran’a da değinen Blinken, Tahran’ın nükleer silah için gerekli füze malzemesini temin etmek için yalnızca birkaç ayı kaldığı uyarısında bulundu. İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı adlı uluslararası nükleer anlaşmayı ihlal etmeye devam etmesi durumundaysa bunun yalnızca haftalar alabileceğine dikkat çekti.
Blinken İran’ın anlaşmaya uymaya istekli olması ve ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla başka konuları da içeren daha uzun dönemli ve güçlü bir anlaşma yapmak için çalışması halinde ABD’nin de 2015’te imzalanan anlaşmaya dönmeye niyetli olacağını belirtti.
Blinken, gözaltındaki Amerikalılar’ın serbest bırakılmasının yeni bir nükleer anlaşmanın koşulu olup olmayacağı sorusu karşısındaysa ‘‘Anlaşmalardan bağımsız olarak o Amerikalılar’ın serbest bırakılması gerekiyor. Öyle ya da böyle eve geri dönmelerine odaklanıyoruz’’ diye konuştu.
‘‘Çin şeffaflıktan yoksun’’
Çin’le ilgili ise Blinken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Wuhan’a denetçiler göndermiş olmasına rağmen Pekin’in uzmanların Corona virüsünün ortaya çıktığı yere girmesine izin vermekte hala yetersiz olduğunu belirtti. Blinken Çin’in ‘‘şeffaflıktan yoksun’’ olduğunu ve bunun da ‘‘büyük bir sorun’’ oluşturduğunu kaydetti.
Blinken, Biden yönetiminin Çin’e eski başkan Donald Trump döneminde getirilen gümrük vergilerinin Amerika için daha çok zarara neden olup olmadığını inceleyeceğini kaydetti.
Blinken, ayrıca Çin’i yarı özerk Hong Kong’a yönelik vaatlerini yerine getirmemekle suçladı.
Hong Kong’da kabul edilen güvenlik yasası kapsamındaki bölücülük ve hükümeti devrime gibi suçlar nedeniyle demokrasi yanlısı göstericiler kitleler halinde gözaltına alınmıştı.
Pekin yönetimi desteğiyle kabul edilen ve uluslararası tepkilere neden olan yeni güvenlik yasası uyarınca Hong Kong’ta, yabancılarla işbirliği ve terör gibi suçlamalara yönelik ömür boyu hapis cezası öngörülüyor.