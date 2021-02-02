HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘‘Biden Yönetimi Rusya’ya Karşı Adımları Değerlendiriyor’’

‘‘Biden Yönetimi Rusya’ya Karşı Adımları Değerlendiriyor’’

02.02.2021 02:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
‘‘Biden Yönetimi Rusya’ya Karşı Adımları Değerlendiriyor’’

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, polisin muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılmasını isteyen göstericilere sert müdahalesinin ardından Biden yönetiminin Rusya’ya karşı yaptırımları değerlendirdiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, polisin muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılmasını isteyen göstericilere sert müdahalesinin ardından Biden yönetiminin Rusya’ya karşı yaptırımları değerlendirdiğini belirtti.

Blinken, Moskova’ya yönelik belli yaptırımlara işaret etmedi, ancak Moskova’nın Navalny’ye yönelik eylemlerine, 2020 seçimlerine müdahale iddialarına, Solar Wind siber sızıntısına ve Afganistan’daki ABD askerlerinin başına ödül konulduğu iddialarına verilecek yanıtı değerlendirdiğini belirtti.

Pazartesi günü yayınlanan bir televizyon röportajında Blinken, Rusya’daki gösteriler sırasında ortaya çıkan şiddet içeren görüntülerden rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkedeki gösterilerden Washington’un Rusya’nın içişlerine müdahalesini sorumlu tutuyor.

NBC televizyonuna verdiği röportajda Blinken, protestoların arkasında ABD’nin olmadığını belirtti, ‘‘Gösteriler Rus halkının yolsuzluk ve otokrasi karşısındaki hayal kırıklığından kaynaklanıyor’’ diye konuştu.

Blinken Başkan Joe Biden’ın da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde bu konularda çok açık konuştuğunu belirtti.

Blinken’den İran uyarısı

İran’a da değinen Blinken, Tahran’ın nükleer silah için gerekli füze malzemesini temin etmek için yalnızca birkaç ayı kaldığı uyarısında bulundu. İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı adlı uluslararası nükleer anlaşmayı ihlal etmeye devam etmesi durumundaysa bunun yalnızca haftalar alabileceğine dikkat çekti.

Blinken İran’ın anlaşmaya uymaya istekli olması ve ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla başka konuları da içeren daha uzun dönemli ve güçlü bir anlaşma yapmak için çalışması halinde ABD’nin de 2015’te imzalanan anlaşmaya dönmeye niyetli olacağını belirtti.

Blinken, gözaltındaki Amerikalılar’ın serbest bırakılmasının yeni bir nükleer anlaşmanın koşulu olup olmayacağı sorusu karşısındaysa ‘‘Anlaşmalardan bağımsız olarak o Amerikalılar’ın serbest bırakılması gerekiyor. Öyle ya da böyle eve geri dönmelerine odaklanıyoruz’’ diye konuştu.

‘‘Çin şeffaflıktan yoksun’’

Çin’le ilgili ise Blinken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Wuhan’a denetçiler göndermiş olmasına rağmen Pekin’in uzmanların Corona virüsünün ortaya çıktığı yere girmesine izin vermekte hala yetersiz olduğunu belirtti. Blinken Çin’in ‘‘şeffaflıktan yoksun’’ olduğunu ve bunun da ‘‘büyük bir sorun’’ oluşturduğunu kaydetti.

Blinken, Biden yönetiminin Çin’e eski başkan Donald Trump döneminde getirilen gümrük vergilerinin Amerika için daha çok zarara neden olup olmadığını inceleyeceğini kaydetti.

Blinken, ayrıca Çin’i yarı özerk Hong Kong’a yönelik vaatlerini yerine getirmemekle suçladı.

Hong Kong’da kabul edilen güvenlik yasası kapsamındaki bölücülük ve hükümeti devrime gibi suçlar nedeniyle demokrasi yanlısı göstericiler kitleler halinde gözaltına alınmıştı.

Pekin yönetimi desteğiyle kabul edilen ve uluslararası tepkilere neden olan yeni güvenlik yasası uyarınca Hong Kong’ta, yabancılarla işbirliği ve terör gibi suçlamalara yönelik ömür boyu hapis cezası öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Fransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldüFransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldü
Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta?

En Çok Okunan Haberler

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Fransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldü

Fransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldü

Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu

Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu

İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi! Başarıyla fırlatıldı

İran'dan yeni roket denemesi! Başarıyla fırlatıldı

İngiltere'den gelen Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

ABD'den korkutan mutasyon açıklaması: Bir kasırga geliyor

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

AB, Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı

Trump için kullanılmıştı! AB değerlendirmeye aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.