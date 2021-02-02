‘‘Biden Yönetimi Rusya’ya Karşı Adımları Değerlendiriyor’’

Blinken Başkan Joe Biden’ın da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde bu konularda çok açık konuştuğunu belirtti.

Blinken’den İran uyarısı

İran’a da değinen Blinken, Tahran’ın nükleer silah için gerekli füze malzemesini temin etmek için yalnızca birkaç ayı kaldığı uyarısında bulundu. İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı adlı uluslararası nükleer anlaşmayı ihlal etmeye devam etmesi durumundaysa bunun yalnızca haftalar alabileceğine dikkat çekti.

Blinken İran’ın anlaşmaya uymaya istekli olması ve ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla başka konuları da içeren daha uzun dönemli ve güçlü bir anlaşma yapmak için çalışması halinde ABD’nin de 2015’te imzalanan anlaşmaya dönmeye niyetli olacağını belirtti.

Blinken, gözaltındaki Amerikalılar’ın serbest bırakılmasının yeni bir nükleer anlaşmanın koşulu olup olmayacağı sorusu karşısındaysa ‘‘Anlaşmalardan bağımsız olarak o Amerikalılar’ın serbest bırakılması gerekiyor. Öyle ya da böyle eve geri dönmelerine odaklanıyoruz’’ diye konuştu.