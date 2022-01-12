Biden Yönetimi Salgınla Mücadelesini Savundu

Başkan Joe Biden ve üst düzey sağlık yetkilileri Salı günü, ABD'deki günlük COVID-19 vakalarının büyük ölçüde son derece bulaşıcı Omicron varyantının etkisiyle zirveye ulaşmasının ardından, yönetimin frenlenemeyen pandemiyle mücadelesini savundu.

Pandemi zorluklar yaşayan sağlık sistemlerine destek sağlamak ve testlerin pahasına aşılara odaklanmakla suçlanan Biden Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Salgınla savaşta doğru yolda olduğumuzdan eminim" dedi.

Amerika’da Pazartesi günü 1 milyon 350 bin yeni Corona virüsü enfeksiyonu bildirildi. Bu, dünyadaki herhangi bir ülke için günlük en yüksek vaka sayısı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Salı günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak itibariyle Omicron'un şu andaki Corona virüsü vakalarının yüzde 98,3'ünü oluşturduğu tahmini paylaşıldı.

Vakalardaki dalgalanma Amerikalılar’ı seyahat planlarını iptal etmeye, eğlence mekanlarını kapatmaya zorlarken, öğrencilerin ve öğretmenlerin okula, çalışanların ise ofise geri dönme planlarını değiştirdi.

Washington Üniversitesi’nin Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), semptom göstermeyen ya da teste erişimi olmayan kişiler nedeniyle daha fazla enfeksiyonun tespit edilememesi olasılığına dayanarak, bu sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Sonuç olarak, enstitü, Amerika’da büyük ölçüde Omicron kaynaklı artışın zirveye ulaşmış olabileceğini ve bu noktadan sonra vaka sayılarının bu ayın sonuna kadar önemli ölçüde düşebileceğini öne sürüyor.

Ancak sağlık sistemlerinde, okullarda ve işletmelerde yaşanan aksaklıklar, enfeksiyonlar azalsa bile hızla çözülmeyebilir.

New York eyaletinde yaklaşık bir aydır artan COVID-19 vaka sayılarından sonra, Vali Kathy Hochul Salı günü, gidişatın değişebileceğini söyledi.

Pazartesi günü 48 bin 686 yeni vakanın bildirildiği New York’ta, vaka sayısı yüksek olsa da, Hochul sayıların düşmesinin "bir umut ışığı" sunduğunu belirtti.

Vali Hochul, düzenlediği basın toplantısında "Bu zirveyi aşıyor olabiliriz" dedi.

Öte yandan Kızılhaç, kan bağışlayan kişi sayısında yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığını açıklayarak, ulusal bir kan krizi olduğunu ilan etti. Salgının kan alımı iptallerine ve personel sıkıntısına yol açtığı belirtildi.

Kızılhaç’tan yapılan açıklamada, "COVID-19 vakalarının artmasından duyulan kaygının yanısıra, Kızılhaç, Delta varyantının Ağustos ayında yayılmaya başlamasından bu yana bağışçı sayısında düşüş yaşadı ve Omicron varyantının devreye girmesiyle bu eğilim devam ediyor" denildi.

Salı günü ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walenksy, ABD’nin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci ve diğer halk sağlığı yetkilileri, Senato Sağlık, Çalışma, Eğitim ve Emeklilik Komisyonu’nda son derece bulaşıcı olan Omicron varyantı ve hükümetin virüsün yayılmasını kontrol altına alma çabaları hakkında ifade verdi.

Oturuma Kentucky’den Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ile Fauci arasındaki gerilim damgasını vurdu. İkili arasında salgının başından bu yana maske kullanımının etkinliğinden Corona virüsünün kökenine kadar birçok konuda yaşanan fikir ayrılığı bu oturumda daha da tırmandı.

Paul’un kendisi hakkındaki her şeyi çarpıttığını ve söylediklerini yanlış bir şekilde aktardığını savunan Fauci, "Bu her zaman oluyor, bana kişisel olarak saldırıyorsun, söylediğin hiçbir şey hakkında kesinlikle en ufak bir kanıt yok," diye konuştu.

Paul'u, hayatını tehdit eden "çılgınları" kışkırtmakla suçlayan Fauci, California’lı bir kişinin geçen ay kendisini öldürmek amacıyla Sacramento'dan Washington'a giderken Iowa'da tutuklandığını söyledi.

Rochelle Walensky de, ülkenin hızla yayılan varyantla mücadele etmek için gereken araçlara sahip olduğunu söyledi. Walensky, "Bu duruma hızla uyum sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Chicago’da okula dönüş

Amerika’nın en büyük üçüncü okul bölgesi olan Chicago'da devlet okulu öğretmenleri COVID-19 önlemleri konusunda yönetimle anlaşmaya vararak dersleri bir haftalığına iptal ettikleri greve son verdi.

Eğitim sisteminde yer alan 340 bin öğrenci, Chicago Öğretmenler Sendikası Delegeler Meclisi'nin Pazartesi gecesi COVID-19 kaynaklı korkuları üzerine bir hafta süren grevi sona erdirmek için oy vermesinin ardından Çarşamba günü okula dönecek. Grev, tekrar uzaktan eğitime dönülmesi ve Omicron varyantının giderek yayılması nedeniyle daha fazla test imkanı da dahil olmak üzere daha sıkı güvenlik protokolleri için baskı oluşturmak amacıyla başlatılmıştı.

ABD'deki devlet okullarının çoğu yeni yıl sonrası kampüslerini yeniden eğitime açarken, bazı büyük şehirlerdeki eğitim sistemleri, COVID kaynaklı hastalıklarının neden olduğu personel sıkıntısı nedeniyle uzaktan eğitime geçmiş ya da sınıfa dönüş planlarını ertelemişti.

Yedi günlük vaka ortalamasının geçen hafta düşüş belirtileri gösterdiği ve 5 bin 200 vakanın görüldüğü önceki haftadan bu yana vaka sayılarının yüzde 8 düştüğü Chicago'da Belediye Başkanı Lori Lightfoot okulların açık kalması için baskı yapıyordu.

Lightfoot düzenlediği basın toplantısında, "Bir halk sağlığı nedeni olmadan tekrar tamamen uzaktan öğrenmeye geri dönmek, ailelerimizin çoğunun karşı karşıya olduğu sosyal, duygusal ve ekonomik kargaşayı yeniden yaratmış ve güçlendirmiş olurdu" dedi

Tartışmalarda tansiyon yükselirken, Lightfoot grevi yasa dışı olarak nitelendirdi ve öğretmenlerin maaşının kesileceğini söyledi. Sendika, belediye başkanını ve okul yetkililerini, çevrimiçi eğitim platformlarını dondurarak öğretmenleri "kilitlemekle" suçlamıştı.

Chicago Tribune'ün haberine göre, anlaşma okullarda daha kolay test ve temas takibinin yanısıra, personel ve öğrenciler için ek KN95 maskeleri sağlama taahhüdünü içeriyor.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın ideal olmadığını söyleyen Chicago Öğretmenler Sendikası Başkanı Jesse Sharkey, "Ancak kendimizi ve okullarımızı korumaya yardımcı olacak bazı önemli şeyleri içeriyor" dedi.

Sosyal medya paylaşımlarına göre, New York'ta bazı öğrenciler COVID-19 endişeleri nedeniyle Salı günü sınıflarını terketti.

