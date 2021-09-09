Biden Yönetimi Teksas’a Dava Açtı

Biden yönetimi, Teksas eyaletinde kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan yasanın uygulanmasını engellemenin yollarını ararken, ABD Adalet Bakanlığı Teksas’a karşı kamu davası açtı.

Davayla ilgili açıklama yapan bakanlık, yasanın "Anayasa'ya açıkça meydan okuyarak" çıkarıldığını savundu.

Teksas'taki federal mahkemede açılan dava, federal bir yargıçtan yasanın geçersiz olduğunu beyan etmesini, uygulanmasını yasaklamasını ve Teksas'ın ihlal ettiği hakları korumasını istiyor.

Adalet Bakanlığı, dava dosyasında, “ABD, Teksas'ın, özellikle geleneksel federal yargı denetimi mekanizmalarından kaçınmak için tasarlanmış bir yasal plan benimseyerek bireyleri anayasal haklarından mahrum etmemesini sağlama yetki ve sorumluluğuna sahiptir" ifadelerine yer verdi.

''Anayasaya aykırı''

Adalet Bakanı Merrick Garland, davayı açıkladığı basın toplantısında, "Bu yasa, uzun süredir devam eden Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre açıkça anayasaya aykırıdır" dedi.

Garland, "Bu kanuni tertibin açıkça kabul edilen amacı, kadınların anayasal haklarını kullanmalarını engellemektir" diye konuştu.

ABD Anayasa Mahkemesi geçen hafta, pek çok kadın hamile olduğunu fark etmeden önce, yaklaşık altı haftalık hamilelikten sonra kürtajı yasaklayan yasanın yürürlükte kalmasına hükmetmişti. Bu adım, Anayasa Mahkemesi’nin kürtaj haklarının korunduğu 1973 tarihli Roe v. Wade kararını almasından bu yana prosedürü yasaklamaya çalışan sosyal muhafazakarlar için büyük bir zaferi temsil ediyor.

Biden, yasanın "anayasaya aykırı bir kaosa” neden olacağı konusunda uyardı. Çünkü yasa süreçle alakalı olsun-olmasın herkese, bir kadının kürtaj yaptırmasına altı haftadan sonra yardım eden kişilere, prosedürü uygulayan bir doktor ya da kadını sağlık kliniğine götüren taksiciye dava açılmasına olanak tanıyor.

Yasa, dava açan kişilere en az 10 bin dolar ödül verilmesine izin veriyor ve annenin sağlığı için çok dar bir şekilde tanımlanmış muafiyetler olmasına rağmen, tecavüz veya ensest durumlarında hiçbir istisna yapmıyor.

Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott bu hafta yasayı savundu ve devletin "tüm tecavüzcüleri ortadan kaldıracağını" söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin Teksas yasasını engellememe kararı, muhafazakarların 3’e 6 çoğunluğa sahip olduğu mahkemenin bu yıl içinde Mississippi kürtaj yasağını içeren bir davayı görüştüğünde Roe v. Wade kararını feshetmeye açık olabileceği endişesi yaratıyor.

Yönetimin kürtaj hakları baskısının bir başka işareti olarak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bugün kürtaj ve üreme sağlığı hizmeti verenler ve hastalarla görüşecek.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland hafta başında yaptığı açıklamada, bakanlığın 1994 tarihli bir kadın sağlığı hizmetlerine erişim özgürlüğü yasası (FACE Yasası) aracılığıyla “üreme sağlığı hizmetleri almak veya sağlamak isteyenleri koruyacağını” söylemişti.

FACE Yasası, üreme sağlığı hizmetleri alan veya sağlayan bir kişiye müdahale etmek için güç kullanımını ve fiziksel engellemeyi yasaklıyor.

Hamileliğin standart bir idrar testinde bile tespit edilebilmesi için birkaç hafta geçmesi gerektiğinden, Teksas'taki kadınların kürtaj yaptırmaları yasaklanmadan önce bu prosedürü talep etmek için sadece bir veya iki haftalık süreleri olabilecek. Kürtaj hakları grupları, prosedürlerinin yaklaşık yüzde 85 ila 90'ının altı haftalık hamilelikten sonra gerçekleştiğini ve yasağın uygulamada kalmasının, kliniklerin kapanmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalılar’ın çoğu ABD'de kürtajın yasal olması gerektiğine inanıyor. Yüzde 52'si çoğu durumda veya tüm durumlarda yasal olması gerektiğini söylerken, yalnızca yüzde 36'sı yasa dışı olması gerektiğini savunuyor.

Demokratlar’ın çoğunluğu bu hakkı desteklerken, çoğu Cumhuriyetçi’nin karşı çıkması ise kürtajın kutuplaştırıcı bir konu olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

