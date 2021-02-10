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Biden Yönetimi Trump’ın Atadığı Savcıları Görevden Alıyor

10.02.2021 03:29 | Son Güncelleme:
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Biden Yönetimi Trump’ın Atadığı Savcıları Görevden Alıyor

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre hassas siyasi dosyalar üzerinde çalışan iki savcının ise bu karardan muaf tutulması bekleniyor

Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlandığı belirtiliyor. Hassas siyasi dosyalar üzerinde çalışan iki savcının ise bu karardan muaf tutulması bekleniyor.

Haber ilk olarak CNN’de yer aldı. Wall Street Journal gazetesi, Bloomberg ve The Hill internet siteleri de Bakanlığın savcılardan istifa etmelerini isteyeceğini yazdı.

Adalet Bakanlığı’ndan adını vermeyen bir yetkiliye göre, istifa taleplerinin savcılara bugünden itibaren iletilmesi bekleniyor. Ancak savcıların görevden ayrılmaları sürecinin haftalarca sürebileceği tahmin ediliyor.

Biden yönetiminin bu kapsamda Delaware eyaleti savcısı David Weiss’tan görevde kalmasını isteyeceği belirtiliyor. Savcı Weiss, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ilişkin vergi soruşturması dosyasıyla ilgileniyor.

Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, Connecticut savcısı John Durham’dan görevden ayrılması istenecek; ancak savcının eski Başkan Trump’ın Rusya ile ilişkilerine ilişkin soruşturmanın kaynağını araştırmak üzere atandığı özel yetkili savcılık görevine devam edeceği belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı’ndan bir başka yetkiliye göre, Biden yönetiminin başkent Washington’daki savcı vekili Michael Sherwin’i de yalnızca 6 Ocak’ta Trump yanlılarının işgal ettiği ABD Kongresi saldırısıyla ilgili davalarla ilgilenmek üzere bağımsız bir göreve getirmesi bekleniyor.

ABD’de yeni bir yönetim göreve geldiğinde, kendisinden önceki yönetim tarafından atanan savcıların görevden ayrılmasını isteyebiliyor. 2017 yılında Trump yönetimi göreve geldiğinde dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski Başkan Barack Obama tarafından atanan 46 savcının istifalarını vermelerini talep etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın adalet bakanlığı için aday gösterdiği Merrick Garland henüz Senato tarafından onaylanmış değil. Savcılara iletilmesi beklenen istifa talepleri sürecini bu nedenle Adalet Bakanı vekili Monty Wilkinson’ın yürütmesi bekleniyor.

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