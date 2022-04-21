Biden Yönetimi Ukrayna’ya Yardımı Arttırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ek askeri yardım yapacaklarını açıkladı. Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Bugün, Ukrayna'nın doğuda, Donbas bölgesinde savaşma kabiliyetini daha da arttırmak için 800 milyon dolarlık yardım yapacağımızı açıklıyorum" dedi. ABD Başkanı, yeni yardım paketinin ağır topçu sistemleri ve insansız hava araçları ile mühimmat içereceğini kaydetti.

“Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yeni topraklar ele geçirme kampanyasına tekrar odakladığını" söyleyen Biden, bu durumun Batı’nın askeri yardımı sürdürmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Biden, "ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları silahları sağlamaya devam etmek için mümkün olduğunca hızlı hareket ediyor" dedi.

ABD Başkanı, savaş devam ederken istihbarat paylaşımının önemli bir öncelik olduğunu da söyledi. Biden, "Ukrayna ile Rus saldırganlığına karşı onlara yardımcı olacak önemli istihbarat bilgilerini zamanında paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Rus bandıralı gemilere Amerikan limanları yasaklandı

Biden ayrıca Rus bağlantılı gemilerin Amerikan limanlara erişiminin yasaklayacağını söyledi.

Biden, "Rus bayrağı altında seyreden, Rusya tarafından işletilen veya Rus bağlantılı hiçbir geminin ABD limanına yanaşmasına veya kıyılarımıza erişmesine izin verilmeyecek" dedi.

"Putin asla başaramayacak"

Putin'in "Ukrayna'yı işgal etmeyi ve topraklarının tamamına hakim olmayı asla başaramayacağını" söyleyen Biden, "Bu savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz, ancak iki ayı geride bırakırken, bildiğimiz şey şu ki, Putin savaş alanındaki büyük emellerini gerçekleştiremedi. Haftalarca Kiev'i bombaladıktan sonra, Kiev hala ayakta. Cumhurbaşkanı (Volodomir) Zelenski ve demokratik olarak seçilmiş hükümeti hala iktidarda" dedi.

Biden, Putin'in Ukrayna'nın Mariupol kentini kontrol edip etmediğinin "şüpheli" olduğunu da söyledi ve Mariupol'un tamamen düştüğüne dair henüz bir kanıt yok" dedi.

Başkanın açıkladığı 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi, bu ayın başlarında benzer büyüklükteki yardımı izliyor. Bu paket de onaylanırsa, ABD'nin Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yardım taahhüdü 3,4 milyar doları bulacak.

Daha önce isminin açıklanmaması koşuluyla Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili, yeni silah paketinin geçen hafta açıklanan 800 milyon dolarlık paketle aynı boyutta olduğunu ancak ayrıntıların hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Geçen hafta açıklanan ABD yardımı, topçu sistemlerini, topçu mermilerini, zırhlı personel taşıyıcılarını ve insansız kıyı savunma botlarını kapsıyor ve Kiev'e gönderilen malzemenin kapsamını yeni ağır ekipman türlerini içerecek şekilde genişletiyordu.

500 milyon dolar ekonomik yardım

Biden 800 milyon dolarlık askeri yardıma ek olarak Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ayrı bir yardım da açıkladı.

“Ukrayna'nın savaş alanındaki direnişini güçlendirmenin yanısıra, Ukrayna halkına da desteğimizi gösteriyoruz. Bugün, Ukrayna hükümetine doğrudan 500 milyon dolarlık ek bir ekonomik yardım sağlamayı planladığımızı açıklıyoruz” diyen Biden, yeni yardımın ABD'nin Ukrayna’ya toplam ekonomik desteğini de yaklaşık iki ay içinde 1 milyar dolara çıkardığını söyledi.

Biden, 500 milyon dolarlık fonun Ukrayna hükümetince, "ekonomilerini istikrara kavuşturmak, Rus saldırısıyla harap olan toplulukları desteklemek ve Ukrayna halkına temel hizmetler sunmaya devam eden cesur işçilere ödeme yapmak için" kullanılabileceğini söyledi.

Ukraynalı sığınmacılar için yeni girişim

Başkan Biden’ın açıkladığı programlardan biri de ABD'ye gelmek isteyen Ukraynalılar’ı destekleyecek yeni bir girişim olan “Ukrayna için Birleşin” oldu.

Biden, ‘’Ukraynalılar’ın doğrudan Avrupa'dan ABD’ye gelmelerini sağlayacak yeni bir program açıklıyorum. Bu yeni insani şartlı tahliye programı, göçmen vizeleri ve mülteci işlemleri dahil Ukraynalılar için mevcut olan yasal yolları kolaylaştıracak” dedi.

Joe Biden yeni programı, “Ukraynalılar için Avrupa'dan ABD’ye güvenli yasal göçü için elverişli bir kanal” olarak nitelendirdi; bu göçmenlerin ABD’de bir aile veya sivil toplum kuruluşu gibi bir kefili olması gerektiğine dikkat çekti.

Biden, "Bu program hızlı olacak, geliştirilecek ve ABD'nin Ukrayna halkına olan taahhüdünü yerine getirmesini ve güney sınırımızdan geçmelerine gerek kalmamasını sağlayacak" dedi.

Gelecek hafta başlatılması beklenen program, Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalılar’ın ABD'de iki yıla kadar kalma olanağı sunacak. Ancak ABD’nin mülteci yerleştirme programından farklı olarak, vatandaşlığa giden bir yol açmayacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların, herhangi bir ABD vatandaşının, ABD'ye sığınmak isteyen Ukraynalılar’a kefil olmak için başvurabileceğini, ancak mali durumlarının iyi olduğunu göstermeleri gerektiğini ve sabıka kayıtlarının inceleceğini söyledi.

Amerikalılar kefil olmak için 25 Nisan’dan itibaren "Ukrayna için Birleşin" adlı programına başvurabilecek. İç Güvenlik Bakanlığı, Avrupa'daki Ukraynalılar’ın da bulundukları yerden başvuru yapmaları ve ABD’ye girmek için Meksika'ya seyahat etmemeleri gerektiğini bildirdi.

Biden yönetimi daha önce, ABD'nin 100 bin Ukraynalı’yı kabul edeceğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkeyi işgal etmesinden bu yana yaklaşık 5 milyon kişi Ukrayna'dan ayrıldı.

