Biden: ‘‘Yönetimin Aşı Dağıtımı Konusunda Ayrıntılı Planı Yok’’

ABD’de 20 Kasım’da görevi devralması beklenen seçilmiş başkan Joe Biden, Kasım ayı istihdam raporunu değerlendirdiği basın toplantısında, Başkan Trump yönetiminin Corona virüsü aşısının dağıtımı konusunda ayrıntılı planının olmadığını savundu. Biden, aşıların konteynırlardan çıkartılıp enjektöre konulması ve kişilere uygulanması aşamalarıyla ilgili ayrıntılı planın eksik olduğunu ve bu aşamaların maliyetinin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Biden, Corona virüsü salgınından en çok etkilenen kesimlerden olan beyaz olmayan toplulukların aşıya erişimi konusunda da planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi. ''Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyorum'' Amerikalılar’ın aşıya olan güveni sorulduğundaysa Biden hem kendisinin hem de eski üç başkanın aşıyı olacak olmasının bu konuda güven telkin etmesini umduğunu söyledi. Kimsenin Corona virüsü aşısı deneği gibi görülmeyeceğini belirten Biden, aşının bedava olmasının yanında, yan etkilere bağlı durumlar da dahil aşı sonrası kontrolların da bedava olmasını sağlayacağını kaydetti. Biden aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmediğini de söyledi.

California, Teksas, Illinois ve Florida gibi büyük eyaletlerde aşının dağıtımının büyük bir plan gerektirdiğini kaydeden Biden, bu nedenle ABD’nin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci’den bu konudaki başdanışmanı ve Corona mücadele ekibinin parçası olmasını istediğini kaydetti. Biden, istihdam raporunun modern tarihin en büyük ekonomik krizine işaret ettiği uyarısında bulundu. ‘‘Hemen harekete geçersek daha iyi bir gelecek kurabiliriz’’ diyen Biden ‘‘Kaybedilecek zaman yok’’ dedi. Başkan Donald Trump yönetiminin ve Kongre’nin Aralık ayının sonuna kadar harekete geçmemesi durumunda 12 milyon Amerikalı’nın işsizlik yardımlarını kaybedeceğine dikkat çeken Biden hızla harekete geçilmemesinin çok kötü bir tabloya neden olacağı uyarısında bulundu. Kongre’de partilerüstü bir Corona virüsü yardım tasarısıyla ilgili görüşmelerdeki ilerlemenin kendisini cesaretlendirdiğini söyleyen Biden, 908 milyar dolarlık yardım tasarısının iyi belirlenmesi durumunda kaynakların doğrudan kamu sağlığı için kullanılacağını kaydetti.