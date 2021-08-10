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  4. Biden yönetiminden 11 Eylül kararı: Gizli tutulan belgeler paylaşılacak

Biden yönetiminden 11 Eylül kararı: Gizli tutulan belgeler paylaşılacak

10.08.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biden yönetimi, 11 Eylül terör saldırıları ile ilgili dosyaların yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Bu doğrultuda ABD hükümetinin gizli tuttuğu belgelerin kurbanların aileleriyle paylaşılacağı belirtildi.

Biden yönetiminden 11 Eylül kararı: Gizli tutulan belgeler paylaşılacak

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırılara ilişkin daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.

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11 Eylül terör saldırılarının kurbanlarının aileleri geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek saldırılara ilişkin bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan bu yıl 20. yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti.

ABD hükümeti, Suudi Arabistan hükümetinin saldırılardaki rolüne ilişkin belgeleri gizlemekle eleştiriliyor.

Kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda "Suudi Arabistan'ın rolü olduğu" iddiasıyla bu ülkeye dava açmıştı. Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLEREK KURBANLARIN AİLELERİYLE PAYLAŞILACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden, "Yönetimim yasa gereği maksimum düzeyde şeffaflık sağlama konusunda kararlı." ifadesini kullandı.

Joe Biden, Adalet Bakanlığının ABD hükümetinin daha önce gizli tuttuğu belgeleri yeniden gözden geçirme ve kurbanların aileleriyle paylaşmaya yönelik adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

11 EYLÜL SALDIRILARI NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü. Yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti. (AA)

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Joe Biden
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