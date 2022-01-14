Biden Yönetimi’nden 15 Bin Köprü İçin Yatırım

ABD Başkanı Joe Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketi kapsamında ülke genelinde binlerce köprünün onarımı ve yeniden yapılandırılması için 27 milyar dolar harcanacağını açıkladı. Yatırımla 15 bin köprünün onarılması planlanıyor.

Kasım ayında imzaladığı altyapı yasası kapsamında planladıkları adımları ve yatırımları anlatan Başkan Biden, Ulaştırma Bakanlığı’nın otoyolların modernize edilmesi amacıyla şimdiye kadar 53 milyar dolar kaynağı kullanıma sunduğunu söyledi.

Beyaz Saray’da açıklama yapan Başkan Biden, “Sırf trafik sıkışıklığı yüzünden işe gitmek için 30 dakika erken yola çıkıyorsunuz. Bu düzelecek” dedi.

Havaalanları için 3 milyar dolar

Başkan Biden 19 eyalette limanların iyileştirilmesi amacıyla 240 milyon dolardan fazla hibe açıkladıklarını da belirtti.

Biden, bu yatırım sayesinde tedarik zincirinin güçlendirileceğini; maliyetin azaltılacağını ve ihtiyaç duyulan malzemelerin daha hızlı bir şekilde ulaşmasının sağlanacağını söyledi.

ABD Başkanı, altyapı paketi kapsamında ülke genelinde 3 binden fazla havaalanının daha güvenli hale getirilmesi ve modernize edilmesi için 3 milyar dolar kaynak ayrılacağını kaydetti.

Hesaplı ve hızlı internet için 65 milyar dolar

Hesaplı ve güvenilir yüksek hız internet hizmetini sağlamak için de ülke tarihinin en büyük yatırımını başlatacaklarını açıklayan Biden, bu kapsamda ülkenin kentsel ve kırsal alanda en ücra köşesine internet götürmek için 65 milyar dolar yatırım yapacaklarını belirtti.

Başkan Biden altyapı projelerinin sağlığı koruduğunu, çevreyi temizlediğini ve ülke genelinde iklim değişikliğiyle mücadele edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Joe Biden, temiz su sağlanması için eyaletlere yıpranan sistemlerin güncellenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla7 milyar dolardan fazla kaynak ayırdıklarını hatırlattı; “Zaman alacak ancak para hazır” dedi.

43 binden fazla köprü kötü durumda

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki beş yıl boyunca köprüler için 50 eyalete, başkent Washington’a ve Puerto Rico’ya maddi kaynak sağlanacak.

Yapılacak yatırımla 15 bin köprünün onarılabileceği tahmin ediliyor.

Ulusal Köprü Envanteri’nden alınan 2021 verilerine göre, ülke genelinde kötü durumda olan 43 binden fazla köprü var.

Biden yönetimi altyapı yatırımlarının, tedarik zincirinde tıkanıklığa ve fiyatların artmasına yol açan pandeminin ardından ulaşımda yaşanan sorunları hafifleteceği ve istihdam sağlayacağı görüşünde.

ABD genelinde altyapıya ilişkin yapılan anketler önemli köprü ve yapıların onarıma ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor.

