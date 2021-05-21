HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden Yönetiminden Ankara’ya İlk Ziyaret

Biden Yönetiminden Ankara’ya İlk Ziyaret

21.05.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, gelecek hafta Ankara’ya resmi bir ziyarette bulunacak

Biden Yönetiminden Ankara’ya İlk Ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, gelecek hafta Ankara’yı ziyaret edeceği açıklandı. Biden yönetimi döneminde Türkiye’ye planlanan bu ilk ziyarette, Sherman’ın ikili ilişkilerin önemine vurgu yapacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sherman’ın 25 Mayıs’ta başlayacağı turun ilk durağı Belçika olacak. Daha sonra Ankara’ya geçecek olan ABD’li yetkili hükümet yetkilileri ve sivil toplum temsilcileriyle görüşecek.

Açıklamada, ‘’Bakan Yardımcısı Sherman, ortak sorunlarla mücadele ve sorunlu konuları görüşmek için NATO müttefikimizle birlikte çalışırken ABD-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizecek" denildi.

Sherman ilk durağı Brüksel’de de Belçika, AB ve NATO'yu temsil eden yabancı diplomatlarla biraraya gelecek. Açıklamaya göre ABD’li yetkili, müttefikler ve ortaklarla işbirliğinin güçlendirilmesi, pandemi nedeniyle daralam küresel ekonomide toparlanmanın desteklenmesi ve zorluk yaratan yabancı aktörlerin etkisine karşı koyma dahil olmak üzere temel politika önceliklerini görüşecek. Bakan Yardımcısı Sherman Brüksel'deyken, Avrupa Birliği Dış Eylem Hizmetleri Genel Sekreteri Stefano Sannino ile ABD-AB Çin Diyaloğu'nun ilk toplantısını da yönetecek.

Sherman Ankara'dan sonra da Güneydoğu Asya'ya giderek Endonezya, Kamboçya ve Tayland’ı ziyaret edecek; bölgesel ve stratejik işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı son durağı Hawai’de ise Hint-Pasifik stratejisini görüşmek üzere ABD’nin Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) yetkilileriyle biraraya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaretABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kazada acı son: Anne ile kızı camdan fırladı

Korkunç kazada acı son: Anne ile kızı camdan fırladı

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Sedat Peker'in para gönderdiği siyasetçi kim?

Sedat Peker'in para gönderdiği siyasetçi kim?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.