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Biden yönetiminden Bartholomeos'a destek sözü

26.10.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD gezisi çerçevesinde Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Biden yönetiminden Bartholomeos'a destek sözü

ABD, Ruhban Okulu'nun açılmasının "Biden yönetiminin önceliği olmayı sürdürdüğünü" bildirdi.Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dünyada İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği sıfatıyla ruhani lider olarak kabul gören Patrik Bartholomeos ilk olarak Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Blinken, Bartholomeos ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "ABD din özgürlüğü ilkelerini güçlü bir şekilde savunmaktadır" dedi.

Ruhban okulunun statüsü

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye'de 1971 yılında kapatılan Ruhban Okulu'nun statüsünün ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ruhban Okulu'nun yeniden açılması Biden yönetimi için bir öncelik olmayı sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı. Bakanlığın açıklamasına göre Patrik Bartholomeos ABD yönetimine "patrikhaneye ve tarihi şehir İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi verirken patrikhanenin korumaya çalıştığı düşünceleri ve değerlerine" verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Patrik Bartholomeos Blinken ile görüşmesinin ardından ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin olarak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "karşı karşıya olunan küresel zorluklarla yüzleşme konusunda" inanç topluluklarının rolünün vurgulandığı belirtildi. Bartholomeos ise açıklamasında Biden'ı "inançlı ve vizyon sahibi biri" olarak nitelendirerek görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi ile görüşme

Patrik Bartholomeos'un Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile de bir araya geldiği bildirildi. Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun verdiği bilgilere göre Patrik Bartholomeos, görüşmede patrik olarak görevinin “tamamen ruhani olduğunu ve Türkiye’nin sadece “kapsayıcı bir toplum” değil aynı zamanda "Doğu ile Batı arasında köprü kurucu" olabileceğini gösterdiğini belirtti. Patrik, Büyükelçi’nin davetinin ise karşılıklı “diyalog ve saygının” bir örneği olduğunu vurguladı.

12 günlük bir ziyaret için ABD'ye giden 81 yaşındaki Bartholomeos dün aniden fenalaşması sonucu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Geceyi hastanede geçiren Bartholomeos, hastaneden ayrılmasının ardından programına devam etmişti.

AFP,AP/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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