Biden Yönetimi’nden İlk Günde İlk Basın Toplantısı

Corona paketini Amerikalılar’ın ihtiyaçları şekillendirdi

Basın toplantısının soru cevap kısmında Biden’ın Corona virüsü yardım paketinin miktarının Cumhuriyetçiler tarafından çok yüksek bulunduğu hatırlatıldığında Psaki, 1 trilyon 900 milyar dolarlık paketin Amerikalıları’ın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini söyledi.

Psaki, “Paketi oluştururken çıkış noktamız 1 trilyon 900 milyar dolar değildi, bu paket insanlara ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak için gerekli unsurlarla oluşturuldu” diye konuştu.

Psaki said Biden would be closely involved in negotiating with Congress about the relief package, and acknowledged that the final version of any legislation rarely looked exactly like the initial proposal.

Biden’ın paketin Kongre ile müzakere edilmesine çabalarına yakın şekilde dahil olacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü, tasarıların nihai versiyonlarının hiçbir zaman ilk versiyonun aynısı olmadığını da hatırlattı.

Biden yönetimi ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalı’nın aşılanması için aşı dağıtım faaliyetlerini ve aşı tedarikini hızlandırmaya çalışacak.