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Biden Yönetimi’nden İlk Günde İlk Basın Toplantısı

21.01.2021 04:47 | Son Güncelleme:
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Biden Yönetimi’nden İlk Günde İlk Basın Toplantısı

Joe Biden yönetimi göreve geldiği ilk gün Beyaz Saray’daki ilk basın toplantısını düzenledi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Demokrat Başkan Joe Biden’ın görevdeki ilk saatlerinde 15 kararnameye imza attığını belirtti

Joe Biden yönetimi göreve geldiği ilk gün Beyaz Saray’daki ilk basın toplantısını düzenledi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Demokrat Başkan Joe Biden’ın görevdeki ilk saatlerinde 15 kararnameye imza attığını belirtti. Psaki, Biden’ın Corona virüsüyle mücadelenin yanı sıra önceliğinin ortaklıkları ve ittifakları güçlendirmek olacağını belirtti; Senato’da yapılacak azil yargılaması sorulduğundaysa bu konuyu Kongre üyelerine bıraktığını kaydetti.

Biden’ın Başkanlık için yarışma nedeninin eski Başkan Trump’ın göreve yetkin olmadığını düşünmesi olduğunu kaydeden Psaki, “6 Ocak’taki Kongre saldırısından çok önce de bu şekilde düşünüyordu” diye konuştu.

Eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin polisi aşarak zorla Kongre binasına girmesi ve yaşanan şiddet olaylarının ardından Temsilciler Meclisi Trump hakkında azil sürecinin başlatılması kararını almıştı. Böylece Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olmuştu. Trump ayrıca Senato’daki azil yargılaması görevden ayrıldıktan sonra yapılan ilk başkan olacak.

Corona paketini Amerikalılar’ın ihtiyaçları şekillendirdi

Basın toplantısının soru cevap kısmında Biden’ın Corona virüsü yardım paketinin miktarının Cumhuriyetçiler tarafından çok yüksek bulunduğu hatırlatıldığında Psaki, 1 trilyon 900 milyar dolarlık paketin Amerikalıları’ın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini söyledi.

Psaki, “Paketi oluştururken çıkış noktamız 1 trilyon 900 milyar dolar değildi, bu paket insanlara ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak için gerekli unsurlarla oluşturuldu” diye konuştu.

Psaki said Biden would be closely involved in negotiating with Congress about the relief package, and acknowledged that the final version of any legislation rarely looked exactly like the initial proposal.

Biden’ın paketin Kongre ile müzakere edilmesine çabalarına yakın şekilde dahil olacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü, tasarıların nihai versiyonlarının hiçbir zaman ilk versiyonun aynısı olmadığını da hatırlattı.

Biden yönetimi ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalı’nın aşılanması için aşı dağıtım faaliyetlerini ve aşı tedarikini hızlandırmaya çalışacak.

“İran anlaşmaya uymaya geri dönmeli”

Beyaz Saray sözcüsüne Biden’ın İran konusunda izleyeceği politika da soruldu. Sözcü, diplomasiyi sürdürmeye inanan Biden’ın nükleer kısıtlamaların uzatılmasına ve sertleştirilmesine çalışacağını söyledi. İran’ın nükleer anlaşmayla gelen kısıtlamalara uymaya geri dönmesi gerektiğini belirten Psaki, bu konunun Başkan’ın ortak ve müttefik ülke liderleriyle yapacağı ilk görüşmelerde ele alınacağını belirtti.

Psaki Biden’ın yabancı liderlerle ilk telefon görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yapacağını ve henüz ilk resmi yurtdışı durağının belli olmadığını kaydetti.

Psaki, Biden’ın ilk icraatı olarak imzaladığı 15 kararname arasındaysa federal binalarda maske takma zorunluluğunu, Dünya Sağlık Örgütü’ne geri dönülmesi kararını, Corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik krizde haciz ve tahliyeleri durdurmak için çıkartılan kararın süresinin uzatılmasını, Paris İklim Anlaşması’na geri dönülmesini, eski yönetimin petrol ve doğalgaz arama izinleri gibi konulardaki “zararlı” kararlarının geri çevrilmesini, yönetimin ırk eşitliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele adımlarını, ABD’ye yasa dışı yollarla çocuk yaşta gelenlerin korunduğu DACA programının devam ettirilmesini, Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasağının kaldırılmasını, ABD’nin güney sınırında yasa dışı göçü engellemek için inşa edilmekte olan sınır duvarı inşaatının durdurulmasını ve göçmenlerin vatandaşlık fırsatından yararlanabilmesinin önünün açılması için Kongre’ye bir göçmenlik tasarısının gönderilmesini sıraladı.

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