Biden Yönetimi’nden İlk Günde İlk Basın Toplantısı

Joe Biden yönetimi göreve geldiği ilk gün Beyaz Saray’daki ilk basın toplantısını düzenledi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Demokrat Başkan Joe Biden’ın görevdeki ilk saatlerinde 15 kararnameye imza attığını belirtti. Psaki, Biden’ın Corona virüsüyle mücadelenin yanı sıra önceliğinin ortaklıkları ve ittifakları güçlendirmek olacağını belirtti; Senato’da yapılacak azil yargılaması sorulduğundaysa bu konuyu Kongre üyelerine bıraktığını kaydetti.

Biden’ın Başkanlık için yarışma nedeninin eski Başkan Trump’ın göreve yetkin olmadığını düşünmesi olduğunu kaydeden Psaki, “6 Ocak’taki Kongre saldırısından çok önce de bu şekilde düşünüyordu” diye konuştu.

Eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin polisi aşarak zorla Kongre binasına girmesi ve yaşanan şiddet olaylarının ardından Temsilciler Meclisi Trump hakkında azil sürecinin başlatılması kararını almıştı. Böylece Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olmuştu. Trump ayrıca Senato’daki azil yargılaması görevden ayrıldıktan sonra yapılan ilk başkan olacak.