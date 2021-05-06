Biden Yönetiminden Restoranlara Maddi Destek

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren teşvik paketi kapsamında yaklaşık 100 bin restorana maddi yardım sağlanacağını belirtti. Biden’ın imzasıyla yasalaşan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin kapsamına, pandemiden en çok etkilenen işyerleri arasında yer alan restoranlara maddi destek sağlamak üzere Restoranların Yeniden Canlandırılması Fonu da alınmıştı. Yaklaşık 28,6 milyar dolar değerindeki fondan yararlanmak üzere başvurular Pazartesi günü başladı. “Toparlanmada restoranların rolü büyük” Başkent Washington’da fon kapsamında sağlanan maddi yardımdan ilk yararlanan Taqueria Las Gemelas adlı restoranı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada oluşturulan fon kapsamında ülke genelinde yaklaşık 100 bin restoranın bu yardımdan faydalanmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Biden pandemiden önce ABD’de toplam çalışan sayısının yüzde 12’sini restoran ve bar çalışanlarının oluşturduğunu söyledi, “Gerek ekonomimiz gerekse toplum bilinci açısından toparlanmamızda restoranların rolü büyük. Eğer ekonomimizin herkesi kapsayacak şekilde toparlanmasını istiyorsak, o zaman restoranlarımızın da masada bir sandalyesi olmalı” dedi.

“Kurumlar vergisinde orta yol bulmaya hazırım” Amerikalı ailelere eğitim, çocuk bakımı ve sağlık alanlarında yardım yapılmasını öngören, çalışan ailelere ücretli izin imkanı sunması beklenen 1,8 trilyon dolarlık aile teşvik planı, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi ve yine 1,9 trilyon dolarlık altyapı planının toplamı 6 trilyon doları buluyor. ABD Başkanı Joe Biden bu planlara kaynağın büyük şirketlere getirilmesi planlanan kurumlar vergisindeki artıştan sağlanacağını belirtmişti. Beyaz Saray’da Amerikan Kurtarma Planı’nın uygulanmasına ilişkin açıklama yapan Başkan Biden bu konuda orta yol bulmaya hazır olduğunu, şirketlerin CEO’larıyla temas halinde olduklarını ve konuyu Cumhuriyetçilerle de gelecek günlerde ele alacağını belirtti. Trump dönemi düzenlemesine iptal Biden yönetimi, bir önceki başkan Donald Trump döneminde Uber ve Lyft gibi şirketler için çalışan sürücülerin bağımsız sözleşmeli kategorisinde yer almasını öngören ve bu çalışanların bazı haklardan mahrum kalmasına sebep olan düzenlemeyi de iptal etti.