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Biden Yönetiminden Suriye-Irak Sınırına İlk Hava Operasyonu

28.06.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD hava kuvvetleri Suriye’nin doğusunda Irak sınırı yakınlarına bir hava operasyonu düzenledi. Operasyonda, İran destekli en az 5 militanının öldüğü belirtiliyor

Biden Yönetiminden Suriye-Irak Sınırına İlk Hava Operasyonu

ABD hava kuvvetleri Suriye’nin doğusunda Irak sınırı yakınlarına bir hava operasyonu düzenledi. Operasyonda, İran destekli en az 5 militanının öldüğü belirtiliyor.

Söz konusu hava operasyonu, Joe Biden, ABD başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana bölgeye yapılan ilk operasyon oldu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada “ABD savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıda, İran destekli Iraklı en az 5 militan ölürken bazı militanlar da yaralandı” denildi.

Suriye içerisindeki kendi haber ağlarından gelen bilgileri paylaşan Gözlemevi, saldırıda askeri hedeflerin vurulduğu bilgisini paylaştı.

Suriye devlet haber ajansı SANA da hava operasyonunu doğrularken saldırıda, bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını haber verdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da saldırıya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, hava operasyonunda Suriye ve Irak’ta yer alan iki farklı hedefin vurulduğu, vurulan hedeflerin operasyon merkezi ve silah deposu olarak kullanıldıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Pentagon açıklamasına göre vurulan hedefler, Katib Hizbullah ve Katib Seyid El Şüheda olarak bilinen silahlı gruplar tarafından kullanılan tesislerdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu tesisler, İran destekli militanlar tarafından, silahlı insansız hava araçlarıyla, Irak’taki ABD güçleri ve tesislerini hedef alan yerlerdi” dedi.

Son dönemde Irak’taki ABD güçlerine yönelik yapılan saldırılarla ilgili olarak Washington yönetimi, İran bağlantılı Iraklı militanları suçluyor.

Şubat ayında da ABD’nin Suriye’de İran destekli militanların kullandığı bir binayı vurması sonucu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamasına göre, 20’den fazla militan öldürülmüştü.

Bu operasyon da Pentagon’un açıklamasına göre, Irak’ta militanların, bir sivil çalışanın ölmesine ve ABD’li askerlerin yaralanmasına neden olan bir roket saldırısına misilleme olarak yapılmıştı.

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