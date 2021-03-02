HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden Yönetiminden Ticaret Politikası Raporu

Biden Yönetiminden Ticaret Politikası Raporu

02.03.2021 01:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden Yönetiminden Ticaret Politikası Raporu

ABD yönetimi Başkan Joe Biden’ın ticaret politikalarının ayrıntılarına yer veren bir rapor açıkladı. Raporda Türkiye’nin dijital hizmet vergisi uygulaması ve iki ülke arasında ticarette yaşanan diğer anlaşmazlık konularıyla bunların çözümü için atılan adımlara da yer verildi

ABD yönetimi Başkan Joe Biden’ın ticaret politikalarının ayrıntılarına yer veren bir rapor açıkladı. Raporda Türkiye’nin dijital hizmet vergisi uygulaması ve iki ülke arasında ticarette yaşanan diğer anlaşmazlık konularıyla bunların çözümü için atılan adımlara da yer verildi.

Rapora göre Biden yönetiminin ticaret politikası Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerinden iyileşme ve yerli ekonomide yapılan yatırımları güçlendirmeye odaklanacak.

Buna göre mevcut politikalar yeniden gözden geçirilerek yeni standartlar görüşülecek, ticaret anlaşmaları yürürlüğe konulacak, dost ve müttefik ülkelerle ortaklıklar kurulacak.

Rapora göre Biden’ın ticaret politikaları işçileri desteklerken iklim değişikliği ve ırk adaletsizliğiyle mücadele edecek, tedarik zincirlerini güçlendirecek, Amerikalı üreticiler, çiftçiler, balıkçılar ve tüm ölçekte işyerleri için piyasa fırsatlarını arttıracak.

Raporun ‘‘Dostlar ve Müttefiklerle Ortaklık’’ başlığı altında, Biden yönetiminin dünya genelinde ortaklık ve ittifakları onarmaya, ABD’nin dünyadaki lider konumunu yeniden sağlamaya odaklanacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda Washington’un Dünya Ticaret Örgütü’yle (DTÖ) yeniden temasını arttıracağı ve DTÖ’nün küresel ticari sistemin yüzleştiği, artan eşitsizlik, dijital dönüşüm ve küçük işletmelerin karşısına çıkan engeller gibi ticaret zorluklarına işaret edecek önemli kural ve prosedür değişiklikleri için birlikte çalışacağı bildirildi.

Ayrıca Çin hükümetine adil olmayan ticaret uygulamaları nedeniyle baskı uygulanması konusunda da ‘‘dostlar ve ortaklarla’’ işbirliğine gidileceği kaydedildi. Bu konular arasında zorla çalıştırma politikasından kaynaklanan büyük insan hakları ihlalleri de sayıldı.

‘‘Türkiye ve ABD çift taraflı ticareti geliştirme hedefine bağlı kaldı’’

Raporda Türkiye’ye ayrılan özel bölümde geniş ölçekli dış politika sorunlarından dolayı 2020 yılında ABD ve Türkiye arasında ekonomik konularla ilgili temasın sınırlı olduğu, ancak her iki tarafın da iki taraflı ticareti geliştirme hedefine bağlı oldukları belirtildi. ABD-Türkiye ilişkilerindeki önemli meselelerin dijital ekonominin serbestliği, fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması, mal ve hizmetler için çeşitli piyasa erişim sınırlamaları olarak sıralandı.

Amerikalı çıkar sahiplerinin haklarını korumak için ABD tarafından kullanılan yöntemlerden birinin ‘‘uzlaşma’’ yöntemi olduğu belirtilen raporda, ‘‘ABD bu kapsamda hukuk davalarıyla uğraşmak yerine yabancı ihlaller karşısında çözüme ya da anlaşmaya varmayı tercih ediyor’’ denildi.

Bu kapsamda Türkiye’yle de gişe filmleri vergisi konusunda uzlaşı sağlandığı kaydedildi.

Ancak ABD’nin ticaret ortaklarının uzlaşmaya yanaşmaması durumlarında, ABD Ticaret Temsilcisi’nin 2020 yılında 46 davayı kazandığı kaydedildi. ABD tarafından başarıyla sonuçlanan davalar arasında yabancı ticaret engeli şikayetleri arasında pirinç ithalatına Türkiye tarafından getirilen koşullar da var.

Dijital hizmet vergileri

Türkiye’nin Google ve Facebook gibi internet devlerine yönelik uygulamaya koyduğu dijital hizmet vergisi de rapora konu oldu. Türkiye’nin 7 Aralık 2019’da kabul ettiği ve 1 Mart 2020’den itibaren yürürlüğe koyduğu dijital hizmet vergisi hakkında ABD tarafından 2 Haziran 2020 tarihinde 301’inci madde soruşturması başlatıldığı kaydedildi. ABD Ticaret Temsilcisi’nin Türkiye hükümetinden konuyla ilgili istişare talebinde bulunduğu belirtilen raporda incelemenin hala devam ettiği belirtildi.

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada Türkiye’nin dijital hizmet uygulamasının ‘‘ABD şirketlerine karşı ayrımcılık anlamına geldiği ve uluslararası ticaret kurallarıyla ters düştüğü belirtilmişti.

Vergiler kapsamına Türkiye’den elde ettiği hasılatı 20 milyon TL’yi ya da dünya genelindeki hasılatı 750 milyon euro’dan fazla olan dijital hizmet sağlayıcısı şirketler giriyor.

Resmi rakamlara göre verginin yürürlüğe girmesinden bir ay sonra 2020 yılının Nisan ayında Türkiye tarafından elde edilen dijital hizmet vergisi 67,6 milyonu buldu.

Türkiye tarafından ABD’ye uygulanan ek gümrük vergileri de raporda yer aldı. 16 Temmuz 2018’de ABD’nin Türkiye’den ABD’de üretilen bazı ürünlere getirdiği ek gümrük vergileri konusunda istişare talep ettiği belirtildi.

Türkiye bu vergileri dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın 1962 tarihli Ticareti Yayma Yasası’nın 232’nci maddesi kapsamında 2018yılının Mart ayında dünyanın birçok ülkesine çelik ithalatında yüzde 25 vergi artışı getirmesinin ardından misilleme olarak uygulamaya başlamıştı. Trump yönetimi o dönemde Türkiye’den çelik ithalatı vergilerini de yüzde 50’ye kadar çıkartmıştı.

‘‘ABD, Türkiye’yle bu konuyu 2018 yılını Ağustos ayında görüştü 14 Kasım’da da ek danışmanlık aldı. Ancak bu görüşmeler konuyu çözmeye yetmedi’’ denilen raporda ABD’nin isteğiyle 29 Şubat 2019’da konunun DTÖ tarafından kurulan özel bir panele taşındığı ve panelin incelemesinin hala devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Biden'a çok sert çağrı: Sözünü tutBiden'a çok sert çağrı: Sözünü tut
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı

Biden'a çok sert çağrı: Sözünü tut

Darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Paşinyan'dan sert sözler

Özür diledi! İşte Paşinyan'a göre yaşananların sorumlusu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.