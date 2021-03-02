Biden Yönetiminden Ticaret Politikası Raporu

ABD yönetimi Başkan Joe Biden’ın ticaret politikalarının ayrıntılarına yer veren bir rapor açıkladı. Raporda Türkiye’nin dijital hizmet vergisi uygulaması ve iki ülke arasında ticarette yaşanan diğer anlaşmazlık konularıyla bunların çözümü için atılan adımlara da yer verildi.

Rapora göre Biden yönetiminin ticaret politikası Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerinden iyileşme ve yerli ekonomide yapılan yatırımları güçlendirmeye odaklanacak.

Buna göre mevcut politikalar yeniden gözden geçirilerek yeni standartlar görüşülecek, ticaret anlaşmaları yürürlüğe konulacak, dost ve müttefik ülkelerle ortaklıklar kurulacak.

Rapora göre Biden’ın ticaret politikaları işçileri desteklerken iklim değişikliği ve ırk adaletsizliğiyle mücadele edecek, tedarik zincirlerini güçlendirecek, Amerikalı üreticiler, çiftçiler, balıkçılar ve tüm ölçekte işyerleri için piyasa fırsatlarını arttıracak.

Raporun ‘‘Dostlar ve Müttefiklerle Ortaklık’’ başlığı altında, Biden yönetiminin dünya genelinde ortaklık ve ittifakları onarmaya, ABD’nin dünyadaki lider konumunu yeniden sağlamaya odaklanacağı belirtiliyor.