Biden Yönetiminden Yurtiçinde Aşırılıkla Mücadele Hamlesi

Aralarında Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın da olduğu eski başkanlarla karşılaştırıldığında Biden, yemin töreni konuşmasında beyaz ırkın üstünlüğünü savunmanın yanlışlığına değinen ilk Amerikan Başkanı oldu. Bill Clinton 1997 yılında ırk ayrımcılığının ‘‘Amerika’nın laneti’’ olduğunu söylemişti, ancak bunun sorumlularını sıralamamıştı.

Biden’s words follow months of protests and civil unrest over police brutality against Black Americans, as well as a broader reckoning on the systemic and institutional racism that has plagued nonwhite Americans for generations.