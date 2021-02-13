HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden Yönetimi’ne Kuzey Akım 2 Baskısı

Biden Yönetimi’ne Kuzey Akım 2 Baskısı

13.02.2021 04:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden Yönetimi’ne Kuzey Akım 2 Baskısı

Biri Cumhuriyetçi, diğeri Demokrat iki Senatör, Başkan Joe Biden’a Ocak ayında Kuzey Akım 2 projesini durdurmak amacıyla kabul edilen yaptırımların uygulanmasını sağlama çağrısında bulundu

Biri Cumhuriyetçi, diğeri Demokrat iki Senatör, Başkan Joe Biden’a Ocak ayında Kuzey Akım 2 projesini durdurmak amacıyla kabul edilen yaptırımların uygulanmasını sağlama çağrısında bulundu.

Amerikalı yetkililer Rusya ve Almanya arasındaki doğalgaz projesi için “kötü bir anlaşma” değerlendirmesini yapıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanlığı’ndan yıllık savunma politikası tasarısında geçen yaptırımlar kapsamında Kongre’ye 16 Şubat’a kadar rapor sunmayı geciktirmemesini istedi.

Raporda projenin inşaatında ve hayata geçirilmesinde yer alan şirketlerin sıralanması bekleniyor. Yasalar yaptırımların raporda sıralanan şirketlere uygulanmasını öngörüyor.

Senatörlerin Reuters haber ajansı tarafından elde edilen mektubunda, “Bu tehlikeli projeyi sona erdirmek için sizinle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz” sözleri yer aldı.

Mektupta, Alman hükümetinin, ABD'nin kanunen zorunlu yaptırımları göz ardı etmesini gerektirecek bir teklif sunduğu yönünde basında yer alan haberlere atıfta bulunuldu.

Rusya devlet doğalgaz şirketi Gazprom, ABD’nin yeni yaptırımlarına maruz kalmadan 11 milyar dolarlık projeyi tamamlayarak Avrupa’ya Almanya üzerinden doğalgaz taşıma projesini tamamlamak için zamanla yarışıyor. Gazprom projenin bu yıl sona ermesini hedefliyor.

Washington’un yaptırımları nedeniyle proje 2019 yılında bir yıl süreyle durdurulmuştu.

Kuzey Akım 2 projesinin yüzde 90’ından fazlası tamamlanmış durumda, ancak projenin Baltık Denizi’nin derinliklerinde Danimarka açıklarına boru hattının döşenmesi kısmı için gerekli hassas çalışma henüz başlamadı. Bu bölgede deniz tabanında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bombalar yer alıyor.

Eski Başkan Barack Obama döneminden beri projeye karşı olan ABD, projenin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Avrupa üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisini arttırmasından endişe ediyor.

Boru hattı Ukrayna, Slovakya ve diğer ülkeleri atlayarak bu ülkeleri transit vergilerinden mahrum edecek.

Muhalif Rus siyasetçi Alexey Nanalny’nin Ağustos ayında Sibirya’da zehirlenmesi ve Almanya’da tedavi edilmesinin ardından geçen hafta Rusya’da gözaltına alınmasının projeyi daha da siyasi hale getirdiği yorumları yapılıyor.

Dışişleri Bakanlığı raporu ne zaman sunacağını açıklamadı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price ise “Bu kötü bir anlaşma çünkü Avrupa’yı bölüyor, Ukrayna ve Orta Avrupa’yı Rusya’nın manipülasyonuna açık hale getiriyor, Avrupa’nın enerji ve güvenlik hedefleriyle ters düşüyor” sözlerini kullandı.

Ancak Price bunlara ek olarak yaptırımların “eldeki birçok araçtan yalnızca biri” olduğunu söyledi.

ABD yaptırımlarından çekinen Zurich Insurance Group gibi birçok şirket projeden ayrılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Saldırı hazırlığındaki 14 DEAŞ'lı yakalandıSaldırı hazırlığındaki 14 DEAŞ'lı yakalandı
16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

En Çok Okunan Haberler

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu

'Süper Mario' hükümeti kurdu

'Çin, DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermedi' iddiası

'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi' iddiası

Danimarka’da terör saldırısı planlayan 14 DEAŞ militanı yakalandı

Saldırı hazırlığındaki 14 DEAŞ'lı yakalandı

Pakistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Pakistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

DSÖ: Gelecek hafta yayınlanacak koronavirüs raporu her soruyu cevaplamayacak

DSÖ: Gelecek hafta yayınlanacak koronavirüs raporu her soruyu cevaplamayacak

ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.