Biden Yönetimi’ne Kuzey Akım 2 Baskısı

Senatörlerin Reuters haber ajansı tarafından elde edilen mektubunda, “Bu tehlikeli projeyi sona erdirmek için sizinle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz” sözleri yer aldı.

Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanlığı’ndan yıllık savunma politikası tasarısında geçen yaptırımlar kapsamında Kongre’ye 16 Şubat’a kadar rapor sunmayı geciktirmemesini istedi.

Amerikalı yetkililer Rusya ve Almanya arasındaki doğalgaz projesi için “kötü bir anlaşma” değerlendirmesini yapıyor.

Biri Cumhuriyetçi, diğeri Demokrat iki Senatör, Başkan Joe Biden’a Ocak ayında Kuzey Akım 2 projesini durdurmak amacıyla kabul edilen yaptırımların uygulanmasını sağlama çağrısında bulundu.

Muhalif Rus siyasetçi Alexey Nanalny’nin Ağustos ayında Sibirya’da zehirlenmesi ve Almanya’da tedavi edilmesinin ardından geçen hafta Rusya’da gözaltına alınmasının projeyi daha da siyasi hale getirdiği yorumları yapılıyor.

Boru hattı Ukrayna, Slovakya ve diğer ülkeleri atlayarak bu ülkeleri transit vergilerinden mahrum edecek.

Eski Başkan Barack Obama döneminden beri projeye karşı olan ABD, projenin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Avrupa üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisini arttırmasından endişe ediyor.

Kuzey Akım 2 projesinin yüzde 90’ından fazlası tamamlanmış durumda, ancak projenin Baltık Denizi’nin derinliklerinde Danimarka açıklarına boru hattının döşenmesi kısmı için gerekli hassas çalışma henüz başlamadı. Bu bölgede deniz tabanında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bombalar yer alıyor.

Rusya devlet doğalgaz şirketi Gazprom, ABD’nin yeni yaptırımlarına maruz kalmadan 11 milyar dolarlık projeyi tamamlayarak Avrupa’ya Almanya üzerinden doğalgaz taşıma projesini tamamlamak için zamanla yarışıyor. Gazprom projenin bu yıl sona ermesini hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı raporu ne zaman sunacağını açıklamadı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price ise “Bu kötü bir anlaşma çünkü Avrupa’yı bölüyor, Ukrayna ve Orta Avrupa’yı Rusya’nın manipülasyonuna açık hale getiriyor, Avrupa’nın enerji ve güvenlik hedefleriyle ters düşüyor” sözlerini kullandı.

Ancak Price bunlara ek olarak yaptırımların “eldeki birçok araçtan yalnızca biri” olduğunu söyledi.

ABD yaptırımlarından çekinen Zurich Insurance Group gibi birçok şirket projeden ayrılmıştı.

