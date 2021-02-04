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Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam

04.02.2021 00:30 | Son Güncelleme:
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Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, önceki Başkan Donald Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine yeni yönetimin desteğinin tam olduğunu söyledi.

Psaki, günlük basın brifinginde, son günlerde tartışma konusu olan "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"YENİ KUVVET TAM DESTEĞE SAHİP"

Trump döneminde kurulan yeni kuvvet komutanlığının aynı şekilde muhafaza edilip destekleneceğini kaydeden Psaki, "Uzay Kuvvetlerinin kurulmasına yönelik kararı gözden geçiriyor değiliz. Yeni kuvvet, Biden yönetiminin tam desteğine sahiptir." yorumunu yaptı.

Psaki ayrıca, 21. yüzyılda ABD'nin uzayda olması gerektiği şekilde yer almasının partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı ve Kongrenin de tam desteğinin önemli olduğunu belirtti.

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TRUMP TARAFINDAN KURULMUŞTU

Eski ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı aralık sonunda resmen kurulmuştu.

ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile bu komutanlıkların sayısı 6 olmuştu. (AA)

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