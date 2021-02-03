Biden yönetimiyle Ankara arasında ilk görüşme

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Joe Biden'ın yönetime gelmesinden sonra ilk diplomatik temas gerçekleşti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Dağlık Karabağ, Covid-19 ve iklim gibi çeşitli konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca S-400, F-35 ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi. Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Sullivan'ın yeni yönetimin ABD ile Türkiye arasında "yapıcı" ilişkileri kurmak arzusunu ifade ettiğini ancak sürtünme olan noktalara da değindiği belirtildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın "yeni yönetimin, transatlantik güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirme niyetini ilettiğini" söyledi. Horne'un açıklamasına göre, Sullivan ayrıca "Türkiye'nin Rus S-400 karadan havaya füze sistemi edinmesinin ittifakın birlikteliğini ve etkinliğini zayıflatacağı yönünde endişesini" ifade etti.