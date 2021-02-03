HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biden yönetimiyle Ankara arasında ilk görüşme

Biden yönetimiyle Ankara arasında ilk görüşme

03.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden yönetimiyle Ankara arasında ilk görüşme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Joe Biden'ın yönetime gelmesinden sonra ilk diplomatik temas gerçekleşti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Dağlık Karabağ, Covid-19 ve iklim gibi çeşitli konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca S-400, F-35 ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi. Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Sullivan'ın yeni yönetimin ABD ile Türkiye arasında "yapıcı" ilişkileri kurmak arzusunu ifade ettiğini ancak sürtünme olan noktalara da değindiği belirtildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın "yeni yönetimin, transatlantik güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirme niyetini ilettiğini" söyledi. Horne'un açıklamasına göre, Sullivan ayrıca "Türkiye'nin Rus S-400 karadan havaya füze sistemi edinmesinin ittifakın birlikteliğini ve etkinliğini zayıflatacağı yönünde endişesini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve gelmeden önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde S-400'lerle ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya'yla bilfiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez" demişti. "Sanırım öncelikle mevcut yaptırımların etkisini görmemiz gerekiyor. Ardından da daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığını belirlememiz..." diyen Blinken, "Türkiye, birçok açıdan bir müttefikin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Bu, bizim için çok ama çok ciddi bir sorun. Bu konuda gözümüz açık" demişti.

DW,Reuters / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
İdlib'de yaralanan asker, hastanede şehit düştüİdlib'de yaralanan asker, hastanede şehit düştü
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir

Sevindiren açıklama! 'Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir'

Flaş 'mutasyon virüs' açıklaması: Alarm durumunda olmalıyız

Flaş 'mutasyon virüs' açıklaması: Alarm durumunda olmalıyız

Adana'da dehşet! Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince kayınpederi tarafından öldürüldü

Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince öldürüldü

Eskişehir'deki 3 boyutlu maket polis aracını gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor!

Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Valilikten 'çatışma' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.