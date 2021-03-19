"Biden Zamanı Geldiğinde Putin’le Görüşecek"

Başkan Biden, Çarşamba günü yayınlanan söyleşisinde, Putin'in bir "katil" olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusuna "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtı vermişti. Bunun üzerine Rusya, Washington Büyükelçisi'ni ABD'yle ilişkilerin geleceğini ele almak üzere Moskova'ya çağırmış, Putin de Perşembe günü ABD'de köleliğin geçmişini, yerli Amerikalılar'ı katletmesini ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya atılan atom bombalarını gündeme getirmişti. Putin'in bu yanıtı, ABD'ye "kendi tarihini hatırlatması" olarak algılandı.

Beyaz Saray sözcülerinden Karina Jean-Pierre, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biden geri adım atmayacak. Rusya'yla ilişkilerde çok açık ve net olacak. Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Putin birbirlerinin ülkeleri hakkında farklı bakış açılarına sahip. Ancak üzerinde anlaştıkları nokta, ortak çıkarlar söz konusu olduğunda işbirliği yapma yollarını aramak" ifadelerini kullandı.

Putin aynı zamanda Rusya'nın çıkarları doğrultusunda olduğu yer ve zamanda ABD'yle işbirliğine devam edeceğinin de altını çizdi ve "ABD'de çok sayıda dürüst ve düzgün insan Rusya'yla barış ve dostluk kurmayı arzu ediyor" dedi.

Corona virüsü pandemisi, bölgesel anlaşmazlıklar ve diğer meseleleri ele almak üzere önümüzdeki birkaç gün içinde Biden'la bir telefon görüşmesi yapma teklifinde bulunan Putin, görüşmenin kamuoyuna açık olmasını da önerdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in görüşmeyi kamuoyunun önünde Dmitry yapma teklifinin, Biden'ın açıklamasının zaten yıpranan bağlara onarılamaz ölçüde zarar vermeyi önleme niyeti içerdiğini kaydetti.

Peskov, "Biden'ın sözlerinin benzeriyle daha önce hiç karşılaşmadığımız için daha önce hiç başvurmadığımız görüşme biçimlerini de safdışı bırakmamalıyız. Cumhurbaşkanı Putin durumu açıkça konuşma önerisinde bulundu çünkü bu her iki ülke halkı için de ilginç olabilir" dedi.

Peskov, Kremlin'in telefon görüşmesi teklifi konusunda henüz Beyaz Saray'dan bir yanıt alınmadığını, teklifin bir daha yinelenmeyeceğini bildirdi.