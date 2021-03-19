"Biden Zamanı Geldiğinde Putin’le Görüşecek"

Beyaz Saray'dan Cuma günü yapılan açıklamada Başkan Joe Biden'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le "zamanı geldiğinde" görüşeceğini bildirdi.
Beyaz Saray sözcülerinden Karina Jean-Pierre, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biden geri adım atmayacak. Rusya'yla ilişkilerde çok açık ve net olacak. Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Putin birbirlerinin ülkeleri hakkında farklı bakış açılarına sahip. Ancak üzerinde anlaştıkları nokta, ortak çıkarlar söz konusu olduğunda işbirliği yapma yollarını aramak" ifadelerini kullandı.
"Putin'in Biden'ı arama teklifinin amacı ilişkileri korumak"
Kremlin'den Cuma günü yapılan açıklamada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Başkan Joe Biden'la telefon görüşmesi yapma teklifinin iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasını önleme amacı taşıdığı kaydedildi. Başkan Biden, ABC televizyonuna verdiği söyleşi sırasında Rusya lideri Putin'in katil olduğuna inandığını söylemişti.
Başkan Biden, Çarşamba günü yayınlanan söyleşisinde, Putin'in bir "katil" olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusuna "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtı vermişti. Bunun üzerine Rusya, Washington Büyükelçisi'ni ABD'yle ilişkilerin geleceğini ele almak üzere Moskova'ya çağırmış, Putin de Perşembe günü ABD'de köleliğin geçmişini, yerli Amerikalılar'ı katletmesini ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya atılan atom bombalarını gündeme getirmişti. Putin'in bu yanıtı, ABD'ye "kendi tarihini hatırlatması" olarak algılandı.
Putin aynı zamanda Rusya'nın çıkarları doğrultusunda olduğu yer ve zamanda ABD'yle işbirliğine devam edeceğinin de altını çizdi ve "ABD'de çok sayıda dürüst ve düzgün insan Rusya'yla barış ve dostluk kurmayı arzu ediyor" dedi.
Corona virüsü pandemisi, bölgesel anlaşmazlıklar ve diğer meseleleri ele almak üzere önümüzdeki birkaç gün içinde Biden'la bir telefon görüşmesi yapma teklifinde bulunan Putin, görüşmenin kamuoyuna açık olmasını da önerdi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in görüşmeyi kamuoyunun önünde Dmitry yapma teklifinin, Biden'ın açıklamasının zaten yıpranan bağlara onarılamaz ölçüde zarar vermeyi önleme niyeti içerdiğini kaydetti.
Peskov, "Biden'ın sözlerinin benzeriyle daha önce hiç karşılaşmadığımız için daha önce hiç başvurmadığımız görüşme biçimlerini de safdışı bırakmamalıyız. Cumhurbaşkanı Putin durumu açıkça konuşma önerisinde bulundu çünkü bu her iki ülke halkı için de ilginç olabilir" dedi.
Peskov, Kremlin'in telefon görüşmesi teklifi konusunda henüz Beyaz Saray'dan bir yanıt alınmadığını, teklifin bir daha yinelenmeyeceğini bildirdi.
"Teklif yapıldı" diyen Peskov, "Yanıt verilmemesi, görüşmenin reddedilmesi anlamına gelir" şeklinde konuştu.
Ülke liderleri arasındaki telefon görüşmeleri genellikle kamuoyunun gözünden uzak şekilde gerçekleşiyor. Ancak geçen yıl Haziran ayında Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki video konferansının açılış bölümü, televizyondan canlı yayınlanmıştı.
Rusya'ya karşı sert tavır alan Biden, ABD'nin Putin'e "karşı koymaktan vazgeçtiği" günlerin geride kaldığını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın İran'ın nükleer programını kısıtlamak ve daha geniş kapsamlı olarak nükleer silahsızlanma sağlamak için işbirliği yollarını aramaya devam edeceğini kaydetti. Ancak Psaki, Biden'ın Putin'i katil olarak nitelemekten pişmanlık duymadığını ve bu söylemin faydalı olmadığı imalarına karşı çıktığını belirtti.
Reuters haber ajansına konuşan Carnegie Moskova Merkezi Başkanı Dimitri Trenin, Rusya-ABD ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda da gergin seyretmeye devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Trenin, iki ülkenin askeri açıdan karşı karşıya gelmemeye odaklanması gerektiğinin altını çizdi.
Trenin, "Yakın gelecekte ABD ve Rusya ilişkilerinde en önemli unsur kasıtsız bir askeri anlaşmazlıktan kaçınmak olacak" dedi. Moskova ve Washington'un gerekli iletişim kanallarına sahip olduğunun altını çizen uzman, "Rusya, ABD ve müttefiklerinin silahlı güçleri arasındaki olası yüzleşmeleri engellemek gerekiyor. Eğer böyle bir yüzleşme yaşanırsa bunun da derhal anlaşmayla sonuçlandırılması gerekir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ve Rusya arasındaki tartışma hakkında görüşlerini dile getirdi. Erdoğan, Biden'ın Putin hakkındaki ”katil” yakıştırmasının "bir devlet adamına yakışmadığını" söyledi.
İstanbul'da gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir değildir" dedi. Erdoğan, Putin'in Biden'a yönelttiği telefon görüşmesi teklifi şeklindeki yanıtınıysa "çok akıllıca ve şık" olarak değerlendirdi.