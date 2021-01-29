Biden'a Cumhuriyetçiler'den Kararname Tepkisi

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden geçen hafta göreve başlamasından bu yana pandmiyle mücadeleden iklim değişikliğine kadar birçok farklı konuda onlarca kararname imzaladı. Partilerüstü uzlaşmaya önem verme vaadinde bulunan Biden’ın kısa sürede çok sayıda kararname çıkarması Cumhuriyetçiler’in eleştirilerine neden oldu.

Eski Başkan Donald Trump’ın göçmenlik ve ABD-Meksika sınırında duvar inşası gibi konulardaki politikalarını geri çevirecek kararnameler de imzalayan Demokrat Başkan Biden, Trump dönemindeki ABD ordusuna trans bireylerin kabul edilmesini engelleyen uygulamayı da kaldırdı.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Biden’ın görevinin ilk günlerinde kararname yetkisini “aşırı ölçüde kullanmasının” Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında uzlaşma yakalama yönünde verdiği sözle çeliştiğini söyledi. New York Times gazetesinde de Biden’ın kararnamelere odaklanmasının eleştirildiği, “Yürütme Konusunda Biraz Yavaşla Joe” başlıklı bir makale yayınlandı.

Kararnamelerle, yeni yasaları yürürlüğe koymaktan çok “Trump’ın verdiği hasarı onarma” çabasında olduğunu söyleyen, Başkan Biden dün Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, Corona virüsü pandemisiyle ilgili 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin onaylanması için Kongre ile birlikte çalıştığına dikkat çekti.