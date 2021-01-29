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Biden'a Cumhuriyetçiler'den Kararname Tepkisi

29.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Biden'a Cumhuriyetçiler'den Kararname Tepkisi

ABD Başkanı Biden’ın çok sayıda kararname çıkarması tepkilere neden oldu. Cumhuriyetçi McConnell, Biden’ı Demokratlar’la Cumhuriyetçiler arasında uzlaşma sağlama vaadiyle çelişmekle suçladı

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden geçen hafta göreve başlamasından bu yana pandmiyle mücadeleden iklim değişikliğine kadar birçok farklı konuda onlarca kararname imzaladı. Partilerüstü uzlaşmaya önem verme vaadinde bulunan Biden’ın kısa sürede çok sayıda kararname çıkarması Cumhuriyetçiler’in eleştirilerine neden oldu.

Eski Başkan Donald Trump’ın göçmenlik ve ABD-Meksika sınırında duvar inşası gibi konulardaki politikalarını geri çevirecek kararnameler de imzalayan Demokrat Başkan Biden, Trump dönemindeki ABD ordusuna trans bireylerin kabul edilmesini engelleyen uygulamayı da kaldırdı.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Biden’ın görevinin ilk günlerinde kararname yetkisini “aşırı ölçüde kullanmasının” Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında uzlaşma yakalama yönünde verdiği sözle çeliştiğini söyledi. New York Times gazetesinde de Biden’ın kararnamelere odaklanmasının eleştirildiği, “Yürütme Konusunda Biraz Yavaşla Joe” başlıklı bir makale yayınlandı.

Kararnamelerle, yeni yasaları yürürlüğe koymaktan çok “Trump’ın verdiği hasarı onarma” çabasında olduğunu söyleyen, Başkan Biden dün Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, Corona virüsü pandemisiyle ilgili 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin onaylanması için Kongre ile birlikte çalıştığına dikkat çekti.

Biden’ın yürütme yetkisini kullanarak imzaladığı kararnamelerle ilgili eleştirilere Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield’den de tepki geldi. Bedingfield, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Ele aldığımız konuları elbette yasama yoluyla da gündeme taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör McConnell dün Senato’da yaptığı konuşmasında Biden’ın daha önce sarfettiği, “Bir diktatör olmadığınız sürece sadece yürütme yetkisiyle yönetemezsiniz” sözlerini hatırlattı. Biden bu ifadeleri, geçen yıl Ekim ayında ABC haber kanalına verdiği bir röportajda, büyük şirketlere vergi kesintisi yasasını ne kadar hızlı bir şekilde yürürlüğe koyacağı sorusuna yanıt olarak kullanmıştı.

Cumhuriyetçiler’den gelen eleştiriler karşısında Biden ve ekibi, kararnamelerin yasaların yerini alamayacağını, ancak sağlık ve ekonomi alanlarında süregelen kriz karşısında bazı adımların hızlı bir şekilde atılması gerektiğini savunuyor.

Eski ABD Başkanları da kararname çıkardı

Biden göreve başlar başlamaz en fazla kararname imzalayan başkanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak diğer başkanlar da kararname yetkisini sıklıkla kullandı. Örneğin, iki dönem başkanlık yapan Bill Clinton toplam 364 kararname imzaladı. Yine 8 yıl görevde kalan George W. Bush da 291 kararnameye imza attı. Barack Obama’nın iki dönem boyunca yürürlüğe koyduğu kararname sayısı da 276. Donald Trump ise dört yıllık başkanlık görevi boyunca 220 kararname çıkardı.

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