Biden'a Destek En Düşük Seviyesinde

Associated Press-NORC Kamu Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı ankete göre, Başkan Joe Biden'ı destekleyenlerin oranı Mayıs ayında başkanlığının en düşük noktasına geriledi. Bu durum Demokrat Parti üyeleri arasında derinleşen bir karamsarlığa neden oluyor.

Ankete göre, Amerikalı yetişkinlerin yalnızca yüzde 39'u Biden'ın başkan olarak performansını onaylıyor. Bu veri, bir ay önce zaten olumsuz olan oranların daha da düştüğünü gösteriyor.

Genel olarak, her 10 yetişkinden sadece 2'si ABD'nin doğru yönde ilerlediğini veya ekonominin iyi olduğunu söylüyor. Oysa bir ay önce her 10 kişiden 3’ü her iki konuda da bu görüşteydi. Bu düşüş, Demokratlar arasında daha da yoğunlaştı. Nisan ayında Demokratlar’ın yüzde 49’u böyle düşünürken, artık sadece yüzde 33'ü ülkenin doğru yöne gittiğini söylüyor.

Ara seçimlerden önce Biden için özel bir endişe kaynağı oluşturan bir unsur da, ABD Başkanı’nın Demokratlar arasındaki onay oranının yüzde 73 olarak tespit edilmesi oldu. Bu da Biden’ın başkanlığının ilk dönemlerinden bu yana önemli bir düşüşe işaret ediyor.

2021'de gerçekleştirilen AP-NORC anketlerinde Biden'ın Demokratlar arasındaki onay oranı hiçbir zaman yüzde 82'nin altına düşmedi.

Veriler, enflasyon, silahlı şiddet ve ani bebek maması kıtlığından devam eden salgına kadar uzanan bir dizi zorlukla karşı karşıya kalan ülkedeki yaygın kızgınlık duygusunu yansıtıyor.

Biden'a çok da sıcak bakmayan Cumhuriyetçiler’in arasında başkanlığını veya ekonomiyi yönetme şeklini onaylayanların oranı geçen ayki gibi 10’da 1’den daha az olarak belirlendi.

Genel olarak, Amerikalılar’ın üçte ikisi Biden'ın ekonomiyi idare etmesini onaylamıyor. Bu oran, yılın ilk iki ayından bu yana biraz yükselse de, son birkaç ayda büyük ölçüde değişmedi.

Ancak Biden'ın ekonomiyi idaresine ilişkin memnuniyetsizliğin derinleştiği yönünde işaretler var. Mart ayında Amerikalılar’ın yüzde 24'ü Biden'ın politikalarının ekonomiye zarardan çok fayda getirdiğini söylerken, bu oran son ankette yüzde 18'e düştü.

Halkın yüzde 51’si yönetimin ekonomiye katkı sağlamaktan çok zarar verdiğini düşünürken, yüzde 30'u her iki durumda da fazla bir fark yaratmadığını söylüyor.

Biden'ın politikalarının ekonomiye faydalı olduğunu düşünen Demokratlar’ın yüzdesi 45'ten 37'ye düştü. Bu kişilerin yüzde 18'i politikaların ekonomiye yarardan çok zarar verdiğini düşünürken, yüzde 44'üyse hiçbir fark yaratmadığını söylüyor.

Bazı Demokratlar ise, enflasyon konusunda diğer güçleri suçluyor.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 38’i Biden'ı göç politikaları konusunda destekliyor.

Genel olarak, Amerikalılar’ın yüzde 45'i Biden'ın ABD'nin Rusya ile ilişkisini ele alış biçimini onaylarken, yüzde 54'ü onaylamıyor. Bu, Ukrayna'daki savaş başladığından beri değişmedi.

Demokratlar’ın yüzde 73’ü ve Cumhuriyetçiler’in yüzde 15'i Biden’ı bu konuda onaylıyor.

Bu yeni anket, Amerikalılar’ın sadece yüzde 21'inin Biden'ın Ukrayna'daki durumu idare etme becerisine "büyük ölçüde güvendiğini" gösteriyor. Yüzde 39'u ‘biraz’ güvendiğini, yüzde 39'u ise neredeyse hiç güvenmediğini söylüyor.