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  4. ‘‘Biden’a Göre Kongre Baskını’nın Tek Sorumlusu Trump’’

‘‘Biden’a Göre Kongre Baskını’nın Tek Sorumlusu Trump’’

05.01.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın 6 Ocak saldırılarının birinci yıldönümü nedeniyle yapacağı konuşmada selefi Donald Trump’ın saldırıların tek sorumlusu olduğunu söyleyeceğini belirtti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın 6 Ocak saldırılarının birinci yıldönümü nedeniyle yapacağı konuşmada selefi Donald Trump’ın saldırıların tek sorumlusu olduğunu söyleyeceğini belirtti.

Biden ve yardımcıları Ocak ayında Demokrat Başkan’ın görevi devralmasından sonra Trump hakkında yorum yapmaktan kaçınıyordu. Ancak Trump bu tarihten sonra da seçimlerle ilgili temelsiz söylentiler yaymaya devam etmişti.

Psaki, Biden’ın Perşembe günü Kongre’de geçen yıl 6 Ocak’ta Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen baskının önemine değineceğini kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı‘nın yaşanan kaos ve kayıpların sorumlusu olarak Donald Trump’ı göstermesi, ayrıca eski başkan tarafından Amerikan halkını yanıltmak ve olaylarda kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için yayılan seçim söylentilerini de yalanlamasının beklendiğini kaydetti.

Demokrat Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Perşembe günü sabah saatlerinde ABD Kongresi’nde olayların birinci yıldönümünde konuşma yapacak.

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı mitingin ardından destekçileri Kongre’ye yürümüş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Kongre oturumunu engellemek için polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

Psaki, Biden’ın eski Başkan’ın ülke demokrasisine oluşturduğu tehdidin ve Amerikan değerleriyle hukukun üstünlüğünü baltalamak için sürekli çalıştığının farkında olduğunu belirtti.

Psaki, Başkan’ın Kongre saldırısını ‘‘Dört yıllık Trump döneminin trajik birikiminin ülkemize yaptıkları’’ olarak değerlendirdiğini söyledi.

Psaki, ‘‘O günden bu yana Cumhuriyetçi Parti’nin Trump’ın seçim yasaklarını destekleyen ya da reddetmeyen birçok üyesinin sessizliği ve kayıtsızlığının Başkan’ın yanında kar olarak kalmaya devam ettiğini’’ belirtti.

Reuters haber ajansına göre Trump’ın sözcüsü henüz Psaki’nin açıklamaları hakkında yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD’de Kongre baskınının yaşandığı gün dört kişi ölmüş, bir polis memuru da Kongre savunmasının ertesi günü hayatını kaybetmişti. Trump destekçilerinin saatler süren baskınında onlarca polis yaralanmış, olayların ardından dört polis memuru intihar etmişti.

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