Biden'a göre Putin "bir katil"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine müdahale çabaları nedeniyle bedel ödeyeceğini söyledi. Başkan Biden, ABC News televizyonuna verdiği mülakatta, başkanlık seçimlerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in müdahale etmeye çalıştığı yönündeki ABD istihbaratının raporuna ilişkin soruları cevapladı.

Putin'e işaret ederek, "Bedelini ödeyecek" diyen Biden, bu bedelin ne olacağı sorusunu ise "Yakında göreceksiniz" sözleri ile yanıtladı.

Ocak ayı sonunda Putin ile yaptığı telefon konuşmasında kendisini uyardığını ifade eden Biden, "Onunla uzun bir konuşmamız oldu, onu oldukça iyi tanıyorum. Konuşmaya başladığımızda 'seni tanıyorum, sen de beni tanıyorsun. Eğer bunun gerçekleştiğini tespit edersem, hazırlıklı ol' dedim" ifadelerini kullandı.

"Benim deneyimlere göre, yabancı liderlerle ilişkilerde en önemli şey, sadece diğer kişiyi tanımak" diyen Biden, "Peki, Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Düşünüyorum" ifadesi ile yanıt verdi.