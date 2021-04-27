Biden’a Görevdeki 100 Gününde Destek Sürüyor mu?

Yeni bir ankete göre, Amerikalılar’ın yarısından fazlası yaklaşık 100 gündür görevde olan Başkan Joe Biden'a desteğini sürdürüyor. Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre Biden, Cumhuriyetçi selefi Donald Trump'ın asla elde edemediği bir destek seviyesini yakalamış durumda. Bu destek, Demokratlar’ın Biden'ın gündemindeki altyapı harcamaları ve diğer büyük harcama kalemleri için Kongre’ye baskı yapmasında yardımcı olabilir. 12-16 Nisan tarihleri arasında 4 bin 423 yetişkinin katıldığı ulusal kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 55’i Biden'ın görevdeki performansını onayladı. Yüzde 40’lık bir bölüm onaylamazken, geriye kalan yüzde beşlik bölüm kararsız kaldı. Biden, Corona virüsü pandemisini idare şekli için yüzde 65 ile katılımcılardan en yüksek desteği aldı. Ocak ayında Trump'ın sağlık krizini ele alış şeklini onayların oranı yüzde 39’du. Ankete göre Demokratlar’ın yüzde 90'ı, bağımsızların yüzde 61'i ve Cumhuriyetçiler’in yüzde 39'u Biden'ın pandemi idaresini onayladığını belirtti.

Amerikalılar’ın yüzde 52'si Biden'ın ekonomiyi idare edişini beğendiğini söylerken, yüzde 53'ü de Başkan’ın ABD istihdamı üzerindeki etkisi hakkında aynı görüşü paylaştı. Her iki alanda da Biden, Trump'ın görevdeki son ayında istihdam ve ekonomi üzerindeki onay oranlarını birkaç puanla geçti. Ancak Biden, federal yetkililer ABD-Meksika sınırına gelen göçmen akınıyla mücadele etmeye devam ederken, göç konusundaki en sert eleştirisini aldı: Reuters/Ipsos anketine katılanların yüzde 42’si başkanın sınır politikasını onaylarken, yüzde 49’u onaylamadı. Ankete katılanların yarısından fazlası Biden'ın iki partiyle kurmuş olduğu ilişkilere yüksek notlar verse de Demokratlar'ın Biden'a derin şekilde kutuplaşmış seçmeni birleştireceğine inancı daha yüksek çıktı. Demokratlar’ın yüzde 88'i, Cumhuriyetçiler’in yüzde 23'ü ve bağımsızların yüzde 48'i dahil olmak üzere, ortalamada Biden'ın çabalarına yüzde 56 oranında destek çıktı. Amerikalılar, Biden'ın çevre (yüzde 54) ve ırksal eşitsizlik (yüzde 51) konusundaki tutumunu da genel olarak destekledi.

Ankete göre Biden, kontrolunun dışında olan durumlardan da biraz faydalandı. Başkan olmadan önce pandemi ile mücadelede politikasına hazırlanmak için aylarca vakti oldu. Ayrıca bazı Corona virüsü aşıları 20 Ocak’ta göreve gelmesinden önce de zaten kullanılıyordu. Biden döneminde ekonomi de Corona virüsü nedeniyle işletmeler ve okullar kapanırken milyonlarca kişinin işsiz kaldığı 2020’deki durgunlukla karşılaştırıldığında daha avantajlı durumda. Cumhuriyetçiler, Biden'a büyük oranda karşı çıkıyor ve sadece yüzde 20'si başkanı destekliyor, bu rakamlar son bir yıldır değişmedi. Biden şimdiye kadar Demokratlar arasında neredeyse oybirliği ve bağımsızlar arasında güçlü bir destekle bu muhalefete karşı koyabildi. Demokratlar’ın yaklaşık yüzde 90'ı Biden'ı onaylarken, yüzde 8'i onaylamıyor. Bağımsızlar arasında onay yüzde 51; yüzde 9'luk bir kesimi ise Biden’a karşı. ABD’de çoğu başkan kısa bir süreliğine de olsa popülaritesini arttırdığı bir dönem geçiriyor. Trump da dört yıl önce göreve geldiğinde destek oranları yükselmişti. Ancak sadece birkaç hafta içinde Müslüman ülkelerden seyahatleri yasaklamaya çalışması sonrasında destek düşmüştü.