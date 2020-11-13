Biden’a İstihbarat Brifingi Tartışması Büyüyor

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın istihbarat brifingine erişiminin sağlanmaması konusunda Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Bazı Cumhuriyetçi senatörler seçimlerin galibi olarak henüz Joe Biden’ı tanımaya hazır olmamalarına rağmen, Biden’ın istihbarat brifingi alma hakkının olduğunu belirtiyor. Başkan Trump herhangi bir kanıt sunmadan seçimlerde yaygın şekilde usulsüzlük yapıldığını iddia ederken, Cumhuriyetçi yetkililer ve Kongre üyelerinin çoğu kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, Trump’ın seçim kampanyasının bazı eyaletlerde dava açarak seçim sonuçlarına itiraz etmesine destek vermişti. Eyalet yetkilileri ise seçimlerde yaygın bir usulsüzlüğün olmadığına dikkat çekiyor. Cumhuriyetçi senatörlerden çağrı Trump cephesinin geçiş sürecinde işbirliği yapmayı reddetmesine rağmen, sayıları gittikçe artan Cumhuriyetçi bir grup senatör Trump yönetimine Biden’ın günlük istihbarat brifinglerine erişimine izin vermesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi senatörler John Cornyn, Ron Johnson, James Lankford, Chuck Grassley ve Lindsey Graham, bu yönde açıklamalar yapan senatörler arasında.

ABD’de seçilmiş başkan siyasi geleneklere göre, göreve gelmeden önce ABD’nin karşı karşıya olduğu tehditlerle ilgili bilgi almak üzere istihbarat camiasının verdiği brifinglere katılıyor. Senatör Cornyn gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ben bu konuyu yüksek riskli bir durum olarak görmüyorum. Bu geçiş sürecinin bir parçası. Seçimi en nihayetinde kazandıklarında, hızla işe koyulmaları gerekeceğini düşünüyorum” dedi. Cumhuriyetçi senatör Biden’ın seçimi kazandığını kabul etmeyi ise reddetti. Trump’a yakın bir isim olarak bilinen Senatör Lindsey Graham de Biden’a brifing verilmesi gerektiğini savunan isimlerden. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’in lideri olan Kevin McCarthy ise buna karşı çıktı. McCarthy, “Biden şu anda başkan değil. 20 Ocak’ta başkan olup olmayacağını bilmiyorum” diyerek Biden’ın seçimi kazandığını kabul etmeyi reddetti. Oklahoma Senatörü James Lankford da bir radyo kanalına verdiği röportajda, Biden’ın istihbarat brifingi almasında bir sorun görmediğini, sorunun Cuma gününe kadar çözülememesi halinde devreye girebileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Joe Biden’ın siyasetteki tecrübesine dikkat çekerek, geçiş sürecini başarılı şekilde atlatacağını belirtti. Pelosi, “Cumhuriyetçiler’in halkın iradesine saygı göstermemeye karar vermeleri son derece talihsiz” ifadelerini kullandı. Clinton Bush’un istihbarat brifinglerini almasını sağlamıştı 2000 seçimlerinde Florida krizi yaşandığında dönemin Demokrat başkanı Bill Clinton, yeni göreve başlayacak olan Cumhuriyetçi başkan George W. Bush’un gizli ve hassas bilgilerin paylaşıldığı istihbarat brifinglerini almasını sağlamıştı. Ulusal güvenlik ve istihbarat uzmanları ise Başkan Trump’ın fikrini değiştirmesini umuyor ve göreve yeni gelecek olan başkanın ilk günden itibaren ulusal güvenliğe ilişkin konuların çözümüne hazır olması gerektiğine dikkat çekiyor. “Düşmanlarımız geçiş sürecini beklemez” Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun eski başkanı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Rogers, “Düşmanlarımız geçiş sürecinin tamamlanmasını beklemez. Joe Biden bugünden itibaren Başkan’ın günlük brifinglerini almalıdır. ABD’nin karşı karşıya olduğu tehditler konusunda bilgi sahibi olmalı ve buna göre planlama yapmalıdır. Bu siyaset meselesi değil, ulusal güvenlik meselesidir” şeklinde konuştu.

ABD’nin düşmanlarının geçiş sürecinden yararlanabileceği ve Biden’ın Ocak ayında Oval Ofis’e adımını attığı andan itibaren önemli dış politika konularını önünde bulacağına dikkat çekiliyor. Örneğin, Trump 20 Ocak’tan önce Rusya ile yeni bir nükleer silah anlaşması müzakere etmez ya da var olan anlaşmanın süresini uzatmazsa, Biden’ın anlaşmanın süresi dolmadan harekete geçmek için 16 günü olacak. Günlük istihbarat brifingleri nasıl veriliyor? 1946 yılından bu yana başkanlara ulusal güvenlik konularında yapılan gizli bilgilendirme ve analizlerin özetlerinde bu tür konulara ilişkin alınan istihbari bilgiler yer alıyor. Bu brifingler Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından koordine ediliyor ve CIA ile diğer istihbarat kuruluşları da katkı sağlıyor. Brifingler başkanın tercihine göre sözlü ya da yazılı olarak ya da her iki şekilde; kısa özet veya uzun rapor halinde verilebiliyor. Biden: “Brifing faydalı olur ancak kritik değil. Şu anda bir başkan var” Eski Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, ulusal güvenlik ve dış politika konularında tecrübeli.