"Biden'a Kamuoyu Desteği Afganistan Nedeniyle Düştü"

ABD Başkanı Joe Biden, Taleban’ın Afganistan’da yönetimi hızlı bir şekilde ele geçirerek yarattığı siyasal çalkantıya ve Amerika’nın tarihindeki en uzun savaşın kaos halinde son bulmasına rağmen aldığı kararların arkasında durmaya devam ediyor. Biden’ın bu siyasi krizden başarıyla çıkıp çıkamayacağı, Amerikalılar’ın Afganistan’dan güvenli bir şekilde tahliyesi dahil birçok farklı etkene bağlı.

Biden Afganistan’dan asker çekme kararının hala arkasında duruyor ve geri çekilme sürecinin en etkili şekilde yürütüldüğünü söylüyor.

Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, kararını bir kez daha savundu: “Geriye dönüp baktığımızda, bunu kaos olmadan halletmenin aslında hiç mümkün olmadığını göreceğiz.”

Biden, Taleban’ın ani bir şekilde kontrolu ele geçireceğini kimsenin önceden tahmin edemediğini söyledi. Başkan, Amerikan askerlerinin tamamının geri çekileceği kararını açıkladığı Nisan ayından buyana bu olasılığı mümkün görmediğini sık sık tekrarlıyordu.

Biden, “Eğitip mühimmat verdiğimiz yaklaşık 300 bin askerin kolayca pes edip yıkılması, beklenen bir şey değildi elbette. Kimsenin böyle düşündüğünü sanmıyorum” dedi.

Amerikalılar ve Afgan müttefiklerinin düzenli bir şekilde tahliye edilmesi konusunda yaşanan sıkıntılar ve ABD’nin desteklediği Afgan ordusunun hızlı bir şekilde devrilmesi Biden’ın dış politika hesaplarının sorgulanmasına neden oldu.

Brookings Enstitüsü’nden Michael O’Hanlon, “Bu karar liderlik açısından bir başarısızlık örneği. Üzerinde yeteri kadar düşünülüp plan yapılmadan alınan bir karardı” diyor.

Asker çekme kararına onay da geriledi

Reuter haber ajansıyla Ipsos araştırma merkezinin anket sonuçlarına göre, Biden’ın kamuoyu desteği sadece birkaç gün içinde yüzde 7 oranında geriledi ve başkanlığı boyunca kaydedilen en düşük düzeye indi.

Amerikan halkı arasında Afganistan’daki savaşın sonlandırılmasını onaylayanların oranı da ciddi ölçüde düştü.

Politico yayın kuruluşu ve Morning Consult istihbarat şirketinin araştırma sonuçları, Afganistan’dan asker çekilmesi kararını onaylayanların oranının Nisan ayından bu yana yüzde 70’lerden yüzde 49’a gerilediğini gösteriyor.

Kongre üyeleri, Taleban’ın nasıl bu kadar hızlı bir şekilde yönetime el koyabildiğini ve Amerika’nın asker çekme sürecinin nasıl bu kadar büyük bir kaosa neden olduğunu soruşturma hazırlığında.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Mitch McConnell, “Gördüklerimiz tam bir felaket ve Amerika’nın şöhretini kirleten bir leke” dedi.

Ancak bazı uzmanlar, oluşan hasarın düzeltilebileceğini ve Afganistan’dan çıkma kararının yerinde olduğunu savunuyor.

Dış İlişkiler Konseyi’nden Charles Kupchan’a göre, “Ulus inşa etme çabası işe yaramadı. Her ne kadar kısa vadede Amerika’nın güvenilirliğini sarsacak olsa da, bu çabayı sona erdirme zamanı geldi.”

Amerikalılar’ın Afganistan’dan tahliyesi ve Afgan mültecilerin durumunun yönetimi, Biden’ın bu siyasi krizden başarıyla çıkıp çıkamayacağını gösterecek.

Sonrasında da, Afganistan’ın terör yuvası haline gelmemesini ve yeni yönetimin başta kadınlar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afgan halkının temel insan haklarını savunmasını sağlamak gerekecek.

Wilson Merkezi’nden Earl Anthony Wayne, “ABD ve uluslararası toplumun diğer üyeleri Taleban’a, Afganistan’daki yeni yönetimden ne beklediklerini açıkça bildirdi” diyor.

Amerika, Afganistan hükümetinin Amerikan bankalarındaki toplam 9 milyar 500 milyon dolarlık hesaplarını dondurdu. Bu adımın, Taleban’la müzakere sürecinde Amerika’ya önemli bir pazarlık gücü sağlaması bekleniyor.

