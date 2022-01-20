Biden’a Kamuoyu Desteği En Düşük Seviyede

ABD Başkanı Joe Biden’a kamuoyu desteğindeki düşüş sürüyor. Associated Press (AP) haber ajansı ile NORC Kamu Araştırmaları Merkezi’nin son anketinin sonuçlarına göre, pandeminin ve ekonomik zorlukların gölgesinde başkanlığının ilk yılını tamamlayan Biden’a kamuoyu güveni, göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyede.

AP-NORC anketi sonuçları, Amerikalılar’ın yüzde 56’sının Biden’ın başkanlık performansından hoşnutsuz, yüzde 43’ünün hoşnut olduğunu gösteriyor. Ankette ayrıca, Biden’ın 2024 yılı başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmasını isteyenlerin oranının yüzde 28 olduğu belirlendi. Başkan Biden’in yeniden aday olmasından yana olan Demokratlar’ın oranı ise yüzde 48’de kaldı.

Kutuplaşmanın derinleştiği ülkede yeniden birlik oluşturma mesajıyla başkanlık görevine gelen Joe Biden’ın bu konuda başarılı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 16. Biden’ın başkanlığının ilk yılında ülkede kutuplaşmanın daha da büyüdüğünü savunanların oranı ise yüzde 43.

Biden, dün düzenlediği ve görevdeki bir yılını değerlendirdiği basın konferansında, kamuoyu desteğindeki gerilemeyle ilgili soruya, “Anketlere inanmıyorum” şeklinde yanıt verdi. Biden’ın bu tür araştırmalara yaklaşımı başkanlığının ilk dönemlerinde eleştirel değildi.

AP-NORC’un geçen yıl Temmuz ayında yayınladığı anket sonuçlarında, Biden’ın başkanlığı yürütmedeki performansını olumlu bulanların oranı yüzde 59 olarak belirlenmişti. ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilmesini takiben, Corona virüsü salgınında da yeni bir dalganın yaşandığı ve yönetimin altyapı ve ekonomi tasarılarını Kongre’den geçirmeye çalıştığı dönemde, Eylül ayı itibariyle bu oran yüzde 50’ye geriledi.

Omicron varyantının arttırdığı vaka sayısı, hastanelerin baskı altında kalması ve halkın normale dönüş umutlarının tükenmesiyle, Başkan Biden’ın COVID-19 pandemisiyle mücadele politikalarına güven hızla azaldı.

Geçen yıl Temmuz ayında Biden’ın pandemiyle mücadele adımlarını onaylayan Amerikalılar’ın oranı yüzde 66’ydı. 2021 yılı Aralık ayında yüzde 57’e gerileyen bu oran, Biden’ın başkanlığının ilk yılını tamamladığı Ocak ayında yüzde 45’e indi.

Son 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığı ülkede Başkan Biden’ın ekonomi politikaları da Amerikalılar’dan yeteri kadar destek görmüyor. AP-NORC araştırmasında, Biden’ın ekonomik sıkıntılarla mücadele girişimlerini destekleyenlerin oranı yüzde 37’de kaldı.

Biden’ın sağlığıyla ilgili görüşler kamuoyunu olumsuz etkiliyor

Başkan Biden’ın “etkili bir başkanlık hizmeti sunabilecek zihinsel kapasiteye” sahip olduğu ya da “başkanlık görevini etkili bir şekilde yürütecek kadar sağlıklı” olduğu görüşünü “çok güçlü bir şekilde savunanların” oranı yaklaşık sadece yüzde 25 oldu. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 50’si, Biden’ın akli durumunun ya da sağlığının başkanlık görevini yürütmeye yetecek düzeyde olduğuna güvenmiyor.

Bir başka anketin sonuçları da Amerikalılar’ın önemli bir bölümünün Biden’ın akıl sağlığından endişe duyduklarını göstermişti. Biden, söz konusu araştırma sonuçlarıyla ilgili, dün düzenlenen basın konferansında yöneltilen soruyu dikkate almamayı tercih etti.

Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 50’sinin verdiği yanıtlara göre, “güçlü lider” ifadesi Başkan Biden’ı tanımlamıyor.

Bir yıl önce, göreve geldiği dönemde Biden’a “büyük güven duyanların” oranı yüzde 44 olarak belirlenmişti. Anket sonuçlarında, bu oranın şu an yüzde 28 olduğu belirtiliyor. Başkan’a yürütme kanadını iyi yönetme konusunda orta düzeyde güven duyanların oranı yüzde 33, neredeyse hiç güven duymayanların oranı ise yüzde 38.

Diğer taraftan, eski Başkan Donald Trump ile ilgili kamuoyu yoklamalarıyla kıyaslandığında, Biden’ın aldığı destek daha yüksek. AP-NORC’un 2018 yılı Şubat ayında, Trump’ın başkanlığının ilk yılının sonunda düzenlediği bir ankette, eski Başkan Trump’ın başkanlık performansını yeterli bulanların oranı yüzde 35’te kalmıştı.

Bin 161 yetişkinin katıldığı AP-NORC anketi, 13-18 Ocak tarihlerinde yapıldı. Anketin hata marjı artı veya eksi 3,8 puan.

