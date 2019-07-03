Biden’a Siyah Seçmenin Desteği Yarı Yarıya Azaldı

ABD Başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili aday adaylarından eski başkan yardımcısı Joe Biden’a siyah Amerikalılar’ın desteği azaldı. Siyah seçmenler, seçim yarışında erken favori gösterilen Biden’ın katıldığı ilk tartışma programında ırksal meselelerle ilgili performansından memnun kalmadı.

Haber ajansı Reuters’ın araştırma şirketi Ipsos’la beraber düzenlediği ankete göre, kendilerini Demokrat Partili ya da bağımsız olarak niteleyen seçmenlerin yüzde 22’si Biden’ı desteklediğini söyledi. Bu oran, Haziran başındaki ankete göre 8 puanlık bir düşüşü ifade ediyor.

Siyah seçmenlerin oranındaki azalmaysa yarı yarıya oldu. Demokrat Partisi’nin oylarının önemli bir bölümünü oluşturan grupta her 10 kişiden sadece ikisi eski Başkan Barack Obama’nın yardımcısı olan ismi desteklediğini açıkladı. Biden’a destek Haziran başındaki ankette ona dörttü.

Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerine gireceğini açıkladığında siyah Amerikalılar’ın büyük bölümü, eski başkan yardımcısını destekliyordu.

Ancak aday adaylarından California Senatörü Kamala Harris, Demokrat Partili aday adaylarının tartışma programında Biden’ın 1970’lerde okullarda ırklar arası ayrımı kaldırmak için uzakta yaşayan öğrencilerin ulaşımının sağlanmasını zorunlu kılacak uygulamaya karşı çıkmasını gündeme getirince ve genç bir senatörken ırk ayrımı yanlılarıyla işbirliği yapmasını eleştirince dengeler değişti. Biden sivil haklarla ilgili geçmişini ve Harris’in eylemlerini hatalı yorumladığını savundu.