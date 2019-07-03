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Biden’a Siyah Seçmenin Desteği Yarı Yarıya Azaldı

03.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili aday adaylarından eski başkan yardımcısı Joe Biden’a siyah Amerikalılar’ın desteği azaldı. Siyah seçmenler, seçim yarışında erken favori gösterilen Biden’ın katıldığı ilk tartışma programında ırksal meselelerle ilgili performansından memnun kalmadı

Biden’a Siyah Seçmenin Desteği Yarı Yarıya Azaldı

ABD Başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili aday adaylarından eski başkan yardımcısı Joe Biden’a siyah Amerikalılar’ın desteği azaldı. Siyah seçmenler, seçim yarışında erken favori gösterilen Biden’ın katıldığı ilk tartışma programında ırksal meselelerle ilgili performansından memnun kalmadı.

Haber ajansı Reuters’ın araştırma şirketi Ipsos’la beraber düzenlediği ankete göre, kendilerini Demokrat Partili ya da bağımsız olarak niteleyen seçmenlerin yüzde 22’si Biden’ı desteklediğini söyledi. Bu oran, Haziran başındaki ankete göre 8 puanlık bir düşüşü ifade ediyor.

Siyah seçmenlerin oranındaki azalmaysa yarı yarıya oldu. Demokrat Partisi’nin oylarının önemli bir bölümünü oluşturan grupta her 10 kişiden sadece ikisi eski Başkan Barack Obama’nın yardımcısı olan ismi desteklediğini açıkladı. Biden’a destek Haziran başındaki ankette ona dörttü.

Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerine gireceğini açıkladığında siyah Amerikalılar’ın büyük bölümü, eski başkan yardımcısını destekliyordu.

Ancak aday adaylarından California Senatörü Kamala Harris, Demokrat Partili aday adaylarının tartışma programında Biden’ın 1970’lerde okullarda ırklar arası ayrımı kaldırmak için uzakta yaşayan öğrencilerin ulaşımının sağlanmasını zorunlu kılacak uygulamaya karşı çıkmasını gündeme getirince ve genç bir senatörken ırk ayrımı yanlılarıyla işbirliği yapmasını eleştirince dengeler değişti. Biden sivil haklarla ilgili geçmişini ve Harris’in eylemlerini hatalı yorumladığını savundu.

Jamaikalı siyah bir baba ve Hintli bir annenin kızı olan Kamala Harris ise tartışma programından karlı çıkmışa benziyor. Reuters anketine göre Harris’e seçmen desteği 4 puan artarak yüzde 10’a ulaştı. Bu oran 20 aday adayı arasındaki en yüksek artış.

Ankete göre Harris, Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders’tan sonra üçüncü en popüler Demokrat Partili. Önceki ankette dördüncü sırada olan Harris’in siyahların, kadınların ve yılda en az 100 bin dolar kazanan seçmenin desteğini kazandığı belirtiliyor.

Bağımsız ve Demokrat seçmenlerin yüzde 16’sı da Bernie Sanders’ı destekliyor.

Uzmanlar Kamala Harris’in Biden’la tartışmasının, seçmenlere Demokrat Parti’nin en saygı duyulan ismine bile darbe vurulabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir başka nokta da Demokrat Parti’nin aday adaylarının sağlık ya da çevre politikalarıyla değil Trump’ı alt edip edemeyeceğiyle ilgilendiği.

Ankete göre aday adaylarından Sanders dışında Massachussetes Senatörü Elizabeth Warren da tartışmadan az da olsa yükselişle çıktı. Indiana eyaleti South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Teksaslı eski Kongre üyesi Beto O’Rourke ise destek kaybetti.

Ankete katılan Demokrat Partili ve bağımsız seçmenlerin yüzde 21’iyse hangi aday adayını destekleyeceklerine henüz karar vermediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 35’iyse hangi adayı destekleyeceklerine karar verdiklerini ve bu kararlarından emin olduklarını bildirdi.

Reuters/Ipsos anketi internet üzerinden İngilizce olarak düzenlendi. 1.637 Demokrat Partili ve bağımsızla beraber toplam 2 bin 221 yetişkin ankete katıldı. Anket sonuçlarının hata payı yüzde 3 olarak açıklandı.

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